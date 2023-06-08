歐協聯決賽｜賴斯領韋斯咸破錦標荒　向母會示愛拒以冠軍說再見

韋斯咸憑查洛保雲的絕殺球，歐協聯決賽以2：1力克費倫天拿，相隔58年再度稱霸歐洲賽。迪格蘭賴斯以隊長身份在頒獎台高舉獎盃，興奮無比，這名英格蘭中場是各大勁旅的獵物，難道以一個冠軍告別「鎚仔幫」？



韋斯咸與費倫天拿在捷克布拉格爭奪今屆歐協聯的錦標，韋斯咸下半場由賓華馬的12碼先開紀錄，費倫天拿的邦拿雲度拉5分鐘追平，「鎚仔幫」的查洛保雲完場前半單刀奠勝，為韋斯咸攻入絕球一球，結果以2：1力克費倫天拿，捧走歐協聯錦標，相隔58年再度贏得歐洲賽獎盃，亦取得來季的歐霸盃資格。

歐協聯決賽｜韋斯咸2：1擊敗費倫天拿 隔58年首奪歐洲賽冠軍

迪格蘭賴斯以韋斯咸隊長身份捧起歐協聯錦標。（Getty Images）

完場一刻，韋斯咸的職球員齊齊在球場狂奔，當然包括隊長迪格蘭賴斯（Declan Rice）。這名24歲的英格蘭國腳為韋斯咸捧起獎盃，其後攜同獎盃與韋斯咸名宿﹑現任體育總監馬克盧保（Mark Noble）一同慶祝，更在社交網站大騷與獎盃的自拍照。

迪格蘭賴斯與韋斯咸傳奇馬克盧保分享喜悅。（Getty Images）

掛上獎牌的賴斯萬事足，露出滿足的表情，興奮之情盡寫在臉上，賽後直言這個獎盃代表一切，「我非常高興，同時十分震驚，這個獎盃代表一切，我深愛這間球會（韋斯咸），我願意付出所有為他們爭勝，如今贏得這個獎盃是另一個層次。」

賴斯手持獎盃，有盃萬事足。（Getty Images）

賴斯拒以獎盃說再見 「未來的事無人知」

迪格蘭賴斯獲不少勁旅垂青，除了阿仙奴及曼聯等英超球會，連德甲班霸拜仁慕尼黑也對他有興趣。賴斯領韋斯咸打破多年的獎盃荒，以一個冠軍結束韋斯咸的生涯，似乎是最完美的結局。

迪格蘭賴斯亦有回應傳聞，坦言他在韋斯咸的故事或許還未完結，「我知道外界十分關心我的未來動向，有不少球會對我有興趣。我是韋斯咸的隊長，我十分深愛這球會，我亦十分喜歡為他們披甲，而我與韋斯咸依然有兩年合約在身，我現時依然專注為韋斯咸出戰，先享受今晚的勝利，其他事情再作考慮，未來的事沒有人知曉。」

賴斯好好享受勝利的喜悅。（Getty Images）