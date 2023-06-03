足球熱話｜李察利遜被串「入得1球除衫慶祝4次」　霸氣抵死回應

李察利臣（Richarlison）去年夏天高價加盟熱刺後，全季英超只入1球，讓他不時成為球迷間笑柄。

日前紐卡素前鋒哥林威爾遜（Callum Wilson）及韋斯咸的米查安東尼奧（Michail Antonio）在Podcast節目中亦加入取笑行列，惹來該名巴西國腳「串嘴」反擊。



李察利臣從愛華頓轉投熱刺後，今季英超共上陣27場，但身為前鋒的他合共竟只有1球進帳，場均入球僅為0.04，效率之差令人咋舌。他今季唯一聯賽入球是在4月30日作客利物浦一役，當時他在補時攻入扳平一球，隨即興奮地脫去球衣慶祝，但紅軍1分鐘後由祖達（Diogo Jota）再入一球以4：3絕殺，這事也讓李察利臣再次成為球迷笑柄。

李察利臣今季高價加盟熱刺，卻臨近季尾才「開齋」。（Getty Images）

在該次Podcast節目中，安東尼奧笑言李察利臣今季入了4球，但有3次都是越位，「然後他今季脫了4次球衣。」這時哥林威爾遜補充：「他因此收到4張黃牌——幾乎要因此而停賽。」然後兩人都大笑了起來。

日前熱刺看守領隊賴恩美臣（Ryan Mason）便公開表示批評相關言論：「作為一名領隊我不會這樣做，作為球員我也從來不會這樣做。就個人而言，我真的很不喜歡這樣的事情。」

事件過去幾天後，李察利臣本人終於親自回應，他在TikTok上留言：「那兩人在世界盃加起來入了多少球？」並配上一個瞪大眼睛的表情符號。

李察利臣回應得如此「串嘴」，當然胸有成竹，他在卡塔爾世界盃決賽周入了3球，其中面對塞爾維亞的車身窩利更是技驚四座。相反哥林威爾遜雖然今季在紐卡素攻入18個英超入球，但他為英格蘭國家隊披甲上陣的次數寥寥可數，更別說在世界盃這種重要場合出戰；至於安東尼奧，他今季在英超有5球進帳，但所在的牙買加唯一一次晉級世界盃決賽周，已是1998年的事。

李察利臣在卡塔爾世界盃面對塞爾維亞時射入車身窩利技驚四座，更因梅開二度獲選當場賽事最佳球員。（Getty Images）

雖然看似反擊得很有霸氣，不過根據轉會網站《transfermarkt》資料，這名巴西前鋒是熱刺隊史轉會費第2高的收購，價值5800萬歐元，僅次於6200萬歐元的尼當比利（Tanguy Ndombélé），在這樣的身價下，全季只入1球的表現確實不如理想。