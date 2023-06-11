曼城由暴發戶到三冠王　15年發展穩步上揚　效法巴塞成就關鍵蛻變

由暴發戶到歐聯冠軍，車路士從2003到2012年，花了9年時間，而曼城就由2008年開始，奮鬥15年，終於在2023年首奪歐聯錦標，達成三冠王霸業。

阿布扎比聯合集團入主曼城後，可以分為3個時期。首個分水嶺是2012年，曼城推行巴塞隆拿化，由兩位前巴塞管理層主導發展； 另一個關鍵時間點是2016年，他們終於追求到「女神」哥迪奧拿來投。



2008-2012年

阿布扎比聯合集團在2008年夏天從他信手上收購曼城，趕及在轉會窗關閉前以破英超紀錄簽入巴西前鋒羅賓奴。曼城沿用曉士為帥，在冬季轉會窗積極增兵，羅致得尼祖迪莊、比拿美、布歷治及基雲，最後以第10位完成。

曼城在2008年夏天轉會窗關上前，簽入羅賓奴。（Getty Images）

曼城在2009年夏天花錢不手軟，狂簽泰維斯、艾迪巴約、尼史葛、辛達告魯斯、高路托尼及巴利。然而，曉士似乎帶不動這支升級版曼城，在10月到11月連續7場聯賽和波。曼城在12月中換帥，炒了曉士，由文仙尼接手。最後曼城在09/10球季未能獲取歐聯資格，以第5名完成。

曼城當年羅致「多哥王子」艾迪巴約。（Getty Images）

在2010年夏天，曼城投放更多資金增兵，以3000萬鎊分別收購耶耶托尼及大衛施華，這兩位球員會成為曼城崛起的骨幹。巴洛迪利、高拉洛夫、占士米拿及謝路美保定先後來投，到冬季轉會窗再簽迪斯高。曼城在10/11球季初見成果，贏得足總盃冠軍，並以聯賽季軍獲得歐聯資格。

曼城一代射手阿古路。（Getty Images）

文仙尼建立球隊確有一套，曼城在2011年再投資，以3500萬鎊從馬德里體育會簽入阿古路，這位阿根廷國腳將成為支撐球隊鋒線10年的一代射手。11/12球季，曼城展現爭標實力，與曼聯鬥到最後一輪，在煞科日補時入兩球挫昆士柏流浪，兩隊同分，曼城憑得失球優勢首度英超封王。花4年時間，曼城由暴發戶變成英超冠軍。

4年時間，英超冠軍到手。（Getty Images）

2012-2016年

曼城的野心沒有停留在英超冠軍這一步，他們希望成為一支長期成功的豪門班霸。那時候，歐洲最成功的球隊是巴塞隆拿，那就很簡單，將那些帶領巴塞成功的核心人物招聘過來！

蘇利安奴陪伴曼城主席Khaldoon Al Mubarak睇波。（Getty Images）

在2012年，前巴塞副會長蘇利安奴（Ferran Soriano）出任曼城行政總裁，前巴塞足球總監碧格列斯坦（Txiki Begiristain）同年來到曼城出任相同職位。曼城視哥迪奧拿為夢寐以求的主帥，派人到紐約游說賦閒在家的哥帥來投，但最終哥帥休息後一年選擇了拜仁慕尼黑。

碧格列斯坦主管曼城足球事務多年。（Getty Images）

12/13球季，曼城在歐聯分組賽出局，聯賽衛冕失敗，最丟架的是足總盃決賽竟然敗予降班的韋根。2013年夏天，文仙尼下台，曼城邀請外號「智利工程師」的柏歷堅尼（Manuel Pellegrini）上任為帥。這一年，蘇利安奴為班主成立城市足球集團，以便阿布扎比聯合集團發展全球足球業務。

既然哥迪奧拿未肯來，就那先請柏歷堅尼。（Getty Images）

在費蘭甸奴、祖維迪、尼格度及捷西斯拿華斯等將加盟後，柏歷堅尼在13/14球季帶領曼城再奪英超錦標，還贏得聯賽盃，成為雙冠王，而在歐聯賽場都突破分組賽入16強。這支以高柏尼、耶耶托尼、大衛施華及阿古路為骨幹的曼城，已經成為雄霸英超的豪門。

柏歷堅尼為曼城重奪英超冠軍。（Getty Images）

不過，柏歷堅尼無以為繼，在14/15球季四大皆空，而曼城高層就繼續追逐心目中的「女神」哥迪奧拿。得悉哥迪奧拿不會跟拜仁續約，曼城馬上出手，並在15/16球季季中，便宣布哥迪奧拿會在2016年夏天上任，「過客」柏歷堅尼只會教到季尾。令人意料不到的是，柏歷堅尼臨走將曼城帶入歐聯4強，創下最佳歐聯戰績。

在2016年，哥迪奧拿上任曼城主帥。（Getty Images）

2016年至今

讓足球人管足球事，給予耐心，加上還有錢，曼城的成功可說是必然。

守候3到4年，曼城終於迎接哥迪奧拿接掌帥印。可能曼城都覺得這會是揭開歷史性的新一頁，同年重新包裝球會品牌，更換會徽。哥迪奧拿開始大刀闊斧改革球隊，例如嫌功勳門將祖赫特的腳法太差，將他棄用。

哥帥首季，曼城四大皆空，後防「穿窿」，仍得球會全力支持，一季豪花3億鎊，後防大換血，在2017年夏天簽下班捷文文迪、基爾獲加、艾達臣摩拉斯、丹尼路雷斯，再在2018年冬季轉會窗買入拿樸迪。17/18球季，曼城贏得聯賽及聯賽盃雙料冠軍，哥帥換血初見成效。

哥迪奧拿在2018年為曼城贏得英超冠軍。（Getty Images）

自此，哥迪奧拿的曼城以穩定的表現，壟斷英超錦標，只有19/20球季輸過給利物浦一次。對哥帥及曼城而言，目標早已放在歐聯之上。20/21球季，曼城終於首次打入歐聯決賽，可惜不敵車路士，功虧一簣。

兩年前，哥迪奧拿的曼城與歐聯冠軍擦身而過。（Getty Images）

今季，曼城再次打入歐聯，如願捧盃，並達成三冠王偉業。由2008年到2023年，經歷15年發展，曼城終於登上球壇最高的殿堂，完成歐聯封王的目標。