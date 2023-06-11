中資蘇寧入主7年　國際米蘭踏上復興之路　張康陽：錢不代表一切

7年前，中資蘇寧集團入主國際米蘭，當時國米沉淪到如意甲中游球隊。如今，這支由張康陽為主席的國米，逐步找回昔日的榮光，由歐聯資格開始，到意甲冠軍，再到歐聯亞軍，重返歐洲球壇的最高水平。



張康陽與國米副主席辛尼迪。（Getty Images）

2016年夏天，張近東的蘇寧集團入主國際米蘭，成為球會的大股東。那時候，國米已遠離聯賽冠軍多年，久未參加歐聯。15/16球季，雖然國米位居意甲殿軍，但當時意甲只得3個歐聯名額，國米只能踢歐霸。

蘇寧入主首季國米成績慘淡

意甲衰落，國米浮沉，在這個背景下，國米易主，由莫拉堤變成中資的蘇寧集團。16/17球季，國米一片混亂，一季三度換帥，文仙尼開季前下台，法蘭迪保亞接手，至11月被炒，輪到皮奧利上任，到5月被炒，由韋基暫代帥位。

法蘭迪保亞黯然下台。（Getty Images）

蘇寧入主首季，國米在歐霸分組賽包尾出局，成績比修咸頓還要差；意甲成績只排第7位，緣盡所有歐洲賽資格；至於意大利盃亦在8強止步。國米在2017年夏天邀請史巴列堤執掌球隊，在轉會窗也投資不少，買人開支比賣人收入多，分別以逾3000萬歐元簽入史堅尼亞及巴斯東尼，這兩人之後成為國米的後防重心。

26歲張康陽2018年出任主席

在17/18球季，國米專注國內賽事，成績好轉，在意甲憑較佳對賽成績力壓同分的拉素，取得第4位，晉身歐聯分組賽，事隔6季重返歐聯。在2018年夏天，國米從阿甲簽入拿達路馬天尼斯，18/19球季的轉會收支近乎持平。在2018年10月，張近東的兒子張康陽成為國米主席，當時他只有26歲。

張康陽在2018年成為國米主席。（Getty Images）

張康陽如今定居米蘭多年，他在歐聯決賽前接受《米蘭體育報》訪問，他說：「我覺得自己40%是中國人、30%美國人、20%意大利人，餘下10%是世界公民。我尚未很正確地運用意大利語，但可以聽得懂。」

張康陽上任後，重用本地人為管理層，最重要的任命相信是在2018年12月，得馬洛達（Giuseppe Marotta）為行政總裁，主管體育事務。馬洛達在意大利球壇打滾多年，曾任森多利亞及祖雲達斯的行政總裁。

張康陽與國米行政總裁馬洛達。（Getty Images）

18/19球季，國米重返歐聯分組賽止步，轉戰歐霸踢到16強，意甲保持前4名獲得歐聯資格。為了更上一層樓，國米在2019年夏天解僱史巴列堤，聘請干地為帥，並斥巨資從曼聯買入前鋒盧卡古。

張康陽很欣賞史巴列堤的防守。（Getty Images）

史巴列堤防守好 干地認真不苟言笑

談到合作過的主帥，張康陽表示每位教練都付他獲益良多。他盛讚史巴列堤的球隊防守非常好，令他明白防守的重要性，將國米帶回歐聯賽場。張康陽憶述前主席莫拉堤對他的一番勸戒，「有次莫拉堤告訴我：『親愛的史提芬，我在任時犯了很多錯，只專注簽入優秀的前鋒。當我開始羅致好後衛時，我們就開始贏錦標了。』他特別提起森美爾。那是重要的一課。」

張康陽覺得干地是個不會笑的教練。（Getty Images）

而干地則是張康陽心目中的「女神」，他表示蘇寧收購國米時，已希望干地前來執教。他覺得干地是一位性格強硬的主帥，「我從未見過他開心或者笑。贏波後，他會馬上考慮下一場比賽，他從不會放鬆及滿足，但他就是這樣為國米事隔重奪意甲冠軍。」

不會干涉教練戰術 「我都討厭其他人教我營運球會」

張康陽表示，他從不干涉球隊的戰術，尊重每任教練，不會跟他們討論戰術。他說：「作為主席，我都討厭有人來教我如何營運一間球會，將心比己，我不會犯這種錯誤，干涉其他職位的事務。」

國米在2021年重奪意甲冠軍。（Getty Images）

19/20球季受疫情影響，一度停擺，但國米的成績確有進步，意甲僅少祖雲達斯一分得亞軍，歐聯分組賽出局後，在歐霸打入決賽，負西維爾得亞軍。20/21球季，國米在干地帶領下，終於以91分事隔10年重奪意甲冠軍，打破祖雲違斯的壟斷。

國米與歐霸盃擦身而過。（Getty Images）

2021年干地離隊 國米聘「細恩」為帥

疫情影響財政狀況，國米在2021年夏天平價簽人，高價賣走球星。有報道稱干地不滿意球會的轉會政策，故此雙方協議解約。國米出售盧卡古及夏積美，賣人收入高達2億歐元，簽入轉會費不高的杜費斯、達美安及迪斯高，查漢奴古則是免費轉會。

張康陽捧起意超盃。（Getty Images）

國米在21/22球季邀得「細恩」施蒙尼恩沙基接手，在縮減轉會開支下，衛冕意甲失敗，少AC米蘭兩分得亞軍，但國米贏得意大利及意超盃。

張康陽覺得細恩是個很簡單的人，賽前總是很輕鬆。（Getty Images）

張康陽認為細恩與干地的風格截然不同，「干地是最複雜的，細恩就是個最簡單的人。賽前，我比他（細恩）還要緊張，他總是很平靜的，他是上天給我的禮物。」談到最優秀的教練時，張康陽表示教練成就與球會的支持配合息息相關。

2022年夏天的轉會窗，國米繼續量入為出，借入盧卡古，免費簽米希達利恩及奧拿拿，想不到這些免費兵相當好用！

國米今季贏得意大利盃，張康陽有份捧盃。（Getty Images）

今季國米再贏意大利盃及意超盃，更加打入歐聯決賽，儘管落敗得亞軍，但對目前的國米來說，已是一項非凡成就。蘇寧入主球會7年，張康陽上任主席4年半，國米的確重新崛起，由中游球隊變回前列分子，穩定地出戰歐聯，重奪意甲錦標，再在今季的歐聯賽場取得佳績。

31歲的張康陽表示打入歐聯決賽已經是夢寐以求的畫面，「以當年意甲的處境，跟其他聯賽的差距，很難想像可以走到這一步。雖然蘇寧的投資有時比英超球隊還要多，但在電視轉播收益的限制下，意甲及英超的差距很大。」

國米主席張康陽接受歐聯官方訪問。（Getty Images）

「不過，這也是足球魅力所在。錢及投資不代表一切，想法、團結、堅定、激情及創新，能夠彌補投資上的不足。」張康陽道。

被問到有沒有興趣請哥迪奧拿為主，張康陽說：「他是個好教練，在所有地方都是贏家，能夠跟他合作，絕對是一件美事。不過，我較喜歡有意甲經驗的教練。」

外界不時傳出國米賣盤的消息，張康陽表示已經習慣傳聞，「就像轉會市場一樣，傳聞太多了。」張康陽表示只要他一日在位，就會盡力保持國米的穩定及競爭力。