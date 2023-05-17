歐聯｜中資國際米蘭闖入決賽　31歲主席張康陽透露陣中有位預言家

國際米蘭在歐聯4強次回合贏AC米蘭1：0，兩回合以3：0晉級決賽。這支由中資蘇寧控股控制的意甲勁旅，自2010年後首次闖入歐聯決賽。

31歲的國米主席張康陽大讚教練施蒙尼恩沙基及球員表現，還透露前鋒盧卡古季初曾預言「藍黑軍團」可以入到歐聯決賽，當時他以為對方講笑，但一路走來，預言已經成真。



射入次回合全場唯一入球的拿達路馬天尼斯，獲選為今場最佳球員。（Getty Images）

首回合領先2：0的國米，在次回合亦未受考驗，AC米蘭反撲乏力，最後國米靠拿達路馬天尼斯接應盧卡古的助攻，在74分鐘窄角度射近柱入網，今仗小勝1：0，總比數以3：0晉級歐聯決賽，將會面對皇家馬德里及曼城的勝方。

包括各項賽事，AC米蘭已經連輸4場米蘭打吡。（Getty Images）

這是國際米蘭史上第6次，也是自2010年後首次打入歐聯決賽，當年國米在教練摩連奴帶領下以2：0贏拜仁慕尼黑捧盃。13年過去，昔日的冠軍功臣都退役，部分更成為國米的高層，而國米的班主亦由莫拉堤變成中資的蘇寧控股。

上次國米入歐聯決賽是13年前，當年摩連奴領球隊捧盃。（Getty Images）

巧合地，昨晚是前國米班主莫拉堤的78歲的生日。（Twitter）

由張近東創辦的蘇寧在2016年成為國米大股東，之後安排兒子張康陽出任國米主席，主管球會事務。

張康陽：盧卡古季初預言入決賽

現場見證國米打入歐聯決賽後，張康陽接受意大利傳媒訪問，他說：「一切歸功於教練團隊。在決賽，什麼事都可能發生。我們有信念，朝住這個方向前進。」

張康陽說：「在季初，盧卡古告訴我，我們會入到歐聯決賽。我當時以為他在開玩笑，但一場一場比賽過去，我們開始相信。」

國米主席張康陽賽後接受傳媒訪問。（Getty Images）

被問到有沒有將喜訊通知父親張近東時，張康陽答：「還未，我稍後會打電話給他。他會捱夜看國米的比賽，如果我們贏不到波，他會給我壓力。」

張康陽說：「這是我們入主的第7年。我24歲就來了這裏，當時有的球員甚至連歐聯都沒有踢過。如今，我們入到決賽，實踐目標，帶國米回到最高水平。只要有我們的一日，都會努力令國米保持在這個水平。」

恭喜國米率先闖入歐聯決賽。（Getty Images）

在疫情下，國米一直努力保持收支平衡，出售球星套現。他們近年高價賣走過盧卡古、夏基美、莫路伊卡迪，當中盧卡古今季以外借身分回歸。談到今夏的轉會，張康陽說：「在轉會市場，一直有改善球隊的機會。我身邊有很多專業人士，而今日的結果證明我們的工作一直做得不錯。我們的目標是，來季要建立一支更強的球隊。」

國米主帥施蒙尼恩沙基在場邊督師。（Getty Images）

張康陽：細恩沒要求買人

國米今季先贏得意大利超級盃，晉身意大利盃決賽，如今再入歐聯決賽，有機會成為盃賽三冠王，教練「細恩」施蒙尼恩沙基功不可沒。張康陽說：「雖然我只有31歲，但跟很多教練合作過，施蒙尼恩沙基肯定是特別的一位，非常獨特，無論面對任何情況，都可以保持冷靜。」

「無論贏或輸，他都很冷靜，或者這個就是他優秀的特質。他是唯一一位不向我要求買球員的教練。」

張康陽在社交網站以英、意、中三語發表感想，其中中文的一句是「無古人，或無來者。逆境前行，會歐洲之巔。伊斯坦布爾」。