國米只是贏出亞軍爭奪戰？歐聯決賽靠什麼抗衡皇馬曼城？｜01球評

國際米蘭以總比數3：0淘汰AC米蘭，率先闖入歐聯決賽，將面對皇家馬德里及曼城的勝方。

近期留意網上輿論，很多球迷認為米蘭打吡的4強踢得比另一場皇馬對曼城沉悶，甚至覺得無論那一支米蘭球隊晉級，都只會是皇馬或曼城的炮灰；那邊4強是冠軍前哨戰，而這邊米蘭打吡則是爭做決賽的最佳配角。在這種被視為「underdog」的氛圍下，國米能否在無壓力下創造奇蹟？



盧卡古在次回合後備入替送出助攻。（路透社）

國際米蘭贏AC米蘭入決賽，可說是優勝劣敗；國米的3球優勢，亦充分反映兩回合的形勢。AC米蘭踢了180分鐘，僅得3次中目標埋門。在背水一戰的次回合，AC米蘭只有巴謙戴亞斯11分鐘的射門中龍，被國米門將奧拿拿飛身落地沒收。在兩回合，AC米蘭的控球皆佔優，但射門卻不及國米多及精準。

在兩回合的4強，AC米蘭中鋒基奧特一次中目標埋門也沒有。（路透社）

利亞奧未能拯救AC米蘭

葡萄牙翼鋒拉菲爾利亞奧的復出，對AC米蘭的進攻沒大作用，一來他狀態未足，二來國米準備妥當。國米右閘杜費斯減少助攻，配合達美安及尼高路巴列拿，將米蘭的拉菲爾利亞奧、迪奧靴南迪斯封堵。失去了左路，AC米蘭再沒什麼進板斧，直接斬波予基奧特的效果也不大。

AC米蘭進攻向來靠晒拉菲爾利亞奧，但此子傷癒復出，未能成為救世主。（路透社）

這場米蘭打吡4強對碰，只用11分鐘已經分勝負，當首回合國米兩度閃擊得手，在之後169分鐘，國米「睇定嚟食」，沒有受到很大挑戰。國米主帥施蒙尼恩沙基在戰術部署上完勝米蘭的皮奧利。

國米教練施蒙尼恩沙基在部署上完勝。（路透社）

AC米蘭各方面不如國際米蘭

看看次回合，米蘭踢到好像他們領先2：0一樣，皮奧利遲遲不換人作變化，64分鐘以皮爾卡魯魯入替馬歷泰奧，只是因為後者受傷，不得不換。到國米的拿達路馬天尼斯在74分鐘入波，總比數拉開到3：0後，皮奧利才在76分鐘作戰術調動，換入沙利麥卡斯及奧歷治。15分鐘要追3球呀，怎樣追！

皮奧利由戰術安排到臨場反應都被比下去，或者AC米蘭後備真的是無人可用。（路透社）

皮奧利賽後解話：「我準備換人的時候，他們就入波了。我們控球在腳，幾次攻到對方的禁區邊緣，但我們缺乏轉化為入球的精準及實力。當我們準備換人就失球，跟住到此為止。」皮奧利認為首回合「輸壞個頭」，令米蘭變得難踢，而且他們無法加快節奏，傳球不夠準，攻門不夠一針見血，「國米把握到第一個機會就入到波，而我們做不到。」簡單總結，米蘭在各方面都不如國米。

米蘭打吡，聖西路烽煙四起。（路透社）

國米淘汰賽避開英、西、德勁旅

國米在4強憑實力入決賽，但無可否認，他們在淘汰賽的籤運好好，在下半區最初如持外卡加入葡萄牙盃般，16強淘汰波圖，到8強再挫賓菲加，直至4強面對意甲的老對手，贏出米蘭打吡。他們在淘汰賽三圈均避開了英超、西甲、德甲勁旅以及巴黎聖日耳門。

相比之下，國米的分組賽更加難踢，與拜仁慕尼黑及巴塞隆拿陷入「死亡之組」，出線難度頗高。儘管他們遭拜仁雙殺，但對巴塞取得一勝一和，故此能以次名入淘汰賽。只少國米在今屆歐聯都叫做贏過新鮮出爐的西甲盟主巴塞，並非沒有贏過強隊的。

在淘汰賽上半區，則是強隊互相殺戮，場場都像決賽戲碼。曼城做德甲剋星，在8強以4：1淘汰那支雙殺國米的拜仁，而皇馬就以4球差距連殺利物浦及車路士兩支英超勁旅。故此，難怪很多球迷會認為，國米對米蘭的4強只是亞軍爭奪戰，而皇馬對曼城的4強則是冠軍前哨戰。

拿達路馬天尼斯爬上去與球迷慶祝。（路透社）

細恩：皇馬、曼城是歐洲最強球隊

國米教練「細恩」施蒙尼恩沙基也清楚實力的差距，他說：「他們（皇馬及曼城）是兩支歐洲最強的球隊，首回合勢均力敵，你可以見到他們的實力。我很滿意我們取得的成績，我明日亦一定會看他們的比賽，肯定非常有趣。」

細恩亦透露，前年上任國米主帥時，高層只要求他入到歐聯16強，而這個目標在上季就做到了。他說：「能夠為國米效力，我深感自豪。當我接到邀請時，我很清楚國米過去幾年的狀況。19個月前，我被要求打入歐聯16強，球會自2011年後都做不到這個成績了。我們上季踢得好好，而今季更佳。沒有人給予我們免費午餐，我們也要面對強隊，爭到決賽資格。」

施蒙尼恩沙基帶國米上季入歐聯16強，今季入到決賽，絕對是超額完成。（路透社）

國米副主席辛尼迪：希望不要對皇馬

這是國米史上第6次入歐聯決賽，之前3次贏得冠軍。他們將會在6月10日於土耳其伊斯坦堡，面對皇馬或曼城。國米副主席辛尼迪明言，希望曼城擊敗皇馬入決賽，他說：「我想避開皇馬，因為這個比賽（歐聯）彷彿是為他們而設。」

辛尼迪賽後落到球場慶祝。（Getty Images）

辛尼迪說：「不過最重要的是，我們入到決賽。我們的晉級路也不簡單，在4強踢打吡戰並不輕鬆。我在2003年試過，最後輸了。」02/03球季，國米在歐聯4強遭米蘭淘汰，最後米蘭贏祖雲達斯捧盃。

面對皇馬或曼城，國米有什麼法寶可以爆冷？比起另一邊線的大熱門，國米的壓力較少，心態會輕鬆一點。國米也不用花心神去想進攻，決賽肯定是穩守突擊的一方，或者他們會如4強首回合，嘗試趁皇馬或曼城陣腳未穩，在頭10分鐘搶攻一輪，看看能否偷雞領先。

國米門將奧拿拿今屆表現相當好。（路透社）

國米專注防守的話，相信其防線有一戰之力，他們在歐聯6場淘汰賽中，有5場保持不失球。國米門將奧拿拿毫無疑問地是今屆的最佳門將，12場比賽8場保持清白之身，而且他整屆賽事作出45次撲救，屬今屆撲救最多的門將。利用純熟的3-5-2陣式，屯重兵防守；右翼衛杜費斯速度高，相信他有力抗衡雲尼斯奧斯祖利亞或基亞利殊。

先為不可勝，以待敵之可勝。始終「波係圓嘅」，若果國米穩住防守，再利用迪斯高的高度以及拿達路馬天尼斯的把握力，誰說沒有機會創造奇蹟！