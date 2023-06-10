歐聯決賽｜迪斯高倒戈鬥曼城爭冠　當日黯然離隊闖意甲覓第二春

曼城已經稱霸英超及英格蘭足總盃，只要在今晚（10日）深夜的歐聯決賽，擊敗國際米蘭，就可達成「三冠王」的創舉。距離歷史只差一步，曼城在歐聯決賽的大舞台上，卻遇上當年首奪英超的無名功臣，如今調轉槍頭變成阻力。再度重遇你，可喜還是可悲呢？



歐聯決賽



曼城 對 國際米蘭 今晚深夜3點

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2012年，曼城歷史性首奪英超，相隔11年後，「藍月亮」距離「三冠王」只差最後一關，當年有份創下歷史的功臣，如今竟然變成敵人。

2011/12球季英超煞科戰，阿古路「9320」的絕殺球當然為人傳頌，但若沒有追平一球，就不能成為英雄。下半場補時階段，大衛施華開出角球，迪斯高（Edin Dzeko）跳頂頭槌破網追平，或許是這名波斯尼亞前鋒替曼城攻入的72球中，最重要的一球。

「阿古路的入球像是一切，畢竟這入球為曼城帶來期待已久的冠軍。我的入球較少人談論，這是正常的，但我知道，這入球對曼城歷史上是同樣重要。」

迪斯高對昆士柏流浪的頭槌追平，才成就曼城首度封王。（Getty Images）

迪斯高出道初期有「波斯尼亞鑽石」（Bosnian Diamond）的稱號，其後在禾夫斯堡打出名堂，2011年受文仙尼的賞識，把他帶往曼城。迪斯高在曼城的日子中規中矩，雖則不像阿古路或夏蘭特般成功，但他也曾經贏得英超﹑足總盃及聯賽盃錦標，以當時還不是「完全體」的曼城而言，迪斯高與曼城算是十分匹配。

直至柏歷堅尼年代，曼城前線除了有阿古路及迪斯高，還有韋費特邦尼（Wilfried Bony）﹑祖維迪（Stevan Jovetic）。2014/15球季，迪斯高在曼城的位置被動搖，全季聯賽上陣22次，並僅得4個入球，隨後萌生離隊的念頭，翌季被外借至羅馬，及後更正式轉投意甲的首都狼。

「我與柏歷堅尼的意見不合，當時的我在生涯最佳狀態，我不想留在後備席，故此我選擇羅馬，我毫不感到後悔。」迪斯高近年接受訪問解釋為何離開曼城，他在機緣巧合下開展了意甲的生涯。

迪斯高不甘留在後備席，最終離開藍月亮。（Getty Images）

當迪斯高離開曼城，轉戰意甲，不少人認為他的生涯正在走下坡，當年只得29歲的迪斯高，卻被不少人大跌眼鏡。2016/17球季，迪斯高在意甲貢獻29球及12個助攻，榮膺當季的神射手，迪斯高其後數季一直保持一定的入球率，合共攻入119球。

迪斯高正式加盟羅馬的首季，隨即成為意甲神射手。（Getty Images）

2021年，迪斯高年屆35歲依然有市場，國際米蘭出售盧卡古後，向這名老將招手。迪斯高仍然有不少上陣機會，今季意甲上陣33場，亦交出9個入球，以一名37歲的老將而言，這個入球數字已十分有交代。

當外界以為迪斯高在意甲養老時，他卻在意甲找到生涯的第二春，先在羅馬以表現證明自己，效力國際米蘭更是他的收成期，兩度捧走意大利盃，如今更有機會生涯首度出戰歐聯決賽，爭奪生涯最重要的錦標。

迪斯高轉投國際米蘭後，兩奪意大利盃，如今更有望衝擊生涯首個歐聯冠軍。（Getty Images）

今晚深夜在土耳其伊斯坦堡舉行的歐聯決賽，迪斯高再遇上舊東家，由當年功臣變敵人，如今各為其主，迪斯高當然希望笑到最後，「我已經37歲了，才首度晉身歐聯決賽，或許已是最後一次了，但無論如何我也會好好享受。我們如今與世界上最佳的球隊碰頭，若要捧起冠軍，我們全隊都要發揮超水準才有機會。」

迪斯高再度重遇曼城，可喜還是可悲，今晚深夜就會揭盅。