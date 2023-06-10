港足決選23人鬥越南泰國　張憙延首獲召　主帥：繼續測試球員能力

香港足球代表隊公布23人決選名單，準備今個月作客越南及主場對泰國的兩場友賽。



有傷在身的保羅、鐘樂安、羅素、周緣德、馮慶燁、陳晉一悉數落選，而預計會隨U22梯隊到塔吉克友賽的余在言、黃皓雋則名落孫山。至於首度獲徵召至初選名單的林衍廷、張憙延「同人唔同命」，前者被剔出決選，後者則首度入圍；另外亞歷斯祖、顏卓彬都無緣在今輪友賽披甲。

值得一提，初選名單中外流內地聯賽的勞烈斯、梁諾恆、茹子楠跟安永佳均入圍，預計下周一（12日）可全部歸隊。安達臣稱他們狀態不錯，預計今個國際賽期兩場友賽會圍繞4人建立球隊、起用兩組不同的「正選十一人」，繼續測試球員能力。他又稱會堅持壓逼性踢法，嘗試贏得比賽，「最重要不是勝負，而是我們踢得好不好，或有沒有進步。」

港足今月會友賽兩場。（夏家朗攝）

港足下周二（13日）會出發前往越南河內，預計再轉乘旅遊巴至約兩小時車程外的海防市，並於當地時間黃昏作抵埗後首課操練。港隊下周四（15日）對越南國家隊後，翌日便返港，準備下下周一（19日）主場對泰國國家隊一戰。

港足23人決選名單如下：



守門員：梁興傑(標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (和富大埔)



後衛：勞烈斯(大連人)、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、艾里奧(傑志)、徐宏傑、余煒廉 (理文)、茹子楠(梅州客家)、梁諾恆(淅江隊)



中場：胡晉銘 (東方)、黃洋、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、黃威 (理文)、陳肇鈞



前鋒：孫銘謙 (東方)、安永佳(廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、張憙延 (理文)

