港足準入籍兵Michael Udebuluzor跟操成焦點　「想香港聞名於世」

為備戰6月作客越南與主場對泰國的友誼賽，香港足球代表隊今日（5日）展開集訓，邀請了兩名「潛在入籍兵」跟操，其中19歲中鋒Michael Udebuluzor為前晨曦名將哥連斯（Cornelius Udebuluzor）之子，他表示希望在香港譜寫自己的故事。



港足34人初選名單中，今日開操有8名球員缺席，除了外流內地聯賽的勞烈斯、茹子楠、梁諾恆及安永佳，還包括有傷在身的馮慶燁、鐘樂安跟周緣德；羅素則在英國處理家事。

主教練安達臣透露，4名外流兵會在下周一（12日）歸隊，但承認中堅人腳仍不足，「我們有太多傷兵，但阿凱（李毅凱）只跟球會練習、沒有比賽，我不清楚他的狀態。」

港足主教練安達臣。（袁志浩攝）

效力傑志的守門員保羅練習期間亦受傷，坐在場邊敷冰後提早休息；早前完成右腳手術的陳晉一就沒有隨大隊練習，只是在場邊慢跑。

安達臣表示，今次集訓主要讓球員在完季後提升狀態、適應踢法，並繼續測試眾人能力，「友賽對手實力很強，對越南相信很難踢得具侵略性，但回到主場對泰國，相信在球迷面前會更有動力。雖然各種問題不斷浮現，我認為慢慢會變好，繼續學習，為亞洲盃決賽周汲取經驗。」

保羅在練習期間受傷。（袁志浩攝）

港足兩「潛在入籍兵」跟操

港足今課練習有兩名不在初選名單內的球員跟操，分別是效力德丙恩高斯達特U19的中鋒Michael Udebuluzor，及26歲意法混血兒Antoine Viterale。前者是前晨曦名將哥連斯（Cornelius Udebuluzor）之子，早在去年12月下旬申請特區護照，但仍未獲批。

這位在港出生的1.86米小將表示，很榮幸有機會代表香港，「我在這裏長大、成長，家人都在香港，我自小就對香港有認識、看港隊比賽，所以沒有考慮太多就答應（申請護照），家人都很興奮，我想在香港譜寫自己的故事。」

年僅19歲的米（右三）高正申請特區護照。（袁志浩攝）

不過，他似乎仍未適應在超過30度的高溫下練習，「我感覺很不錯，只是如果沒有這麼熱會更好，德國也沒有這裏熱，出太多汗了。」他指去年底回港期間，已認識部份港隊成員，「我喜歡他們，也喜歡港隊踢法，比起德國，這裏有不同的文化，直至現在一切都很好。」

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Michael Udebuluzor今日在高溫下練習，需要用水清暑。（袁志浩攝）

Michael Udebuluzor的目標是入選明年1月亞洲盃決賽周名單，為港隊貢獻，「我想贏，盡可能為港隊在這大賽走到最遠，讓香港這個名字獲全世界認識。」

至於司職中場的Antoine Viterale同是在香港出生，並曾效力傑志青年軍，他目前效力法國第六級聯賽球隊Quimper Kerfeunteun FC。屬香港永久居民的他擁意大利及法國籍，安達臣稱，會視乎表現才決定是否建議對方申領特區護照，「我們會看他的能力足不足夠，相信今周（跟港足U22）友賽後有決定。」

Antoine Viterale（左二）擁申領特區護照資格。（袁志浩攝）

陳晉一下季去向未明 料7月復出

另外，去季從傑志外借至西班牙足協甲組聯賽（第三級別聯賽，Primera División RFEF）球會皇家伊倫聯（Real Union）的陳晉一，今年初因受傷提早「收咧」，完成手術後於3月底已回港。

他指下季去向仍未明確，但不論留港或繼續外流，都會盡量爭取在球會上陣、入選港隊，「今次回來是想了解教練要求跟風格，他想我踢左閘，預計6月尾可再踢波，7月投入季前訓練。」