劍擊｜18歲陳諾思勢迎首屆亞運　「代表香港是一個動力」

18歲這一年，陳諾思在第一個成年組賽季，升上了本地女子花劍第一，亦很大機會出戰生涯首個亞運會，「小時候看到電視上的亞運開幕禮，曾想過幾時會到自己，沒想到那麼快就能去到，選手村、開幕禮都好期待，好開心。」

陳諾思18歲的劍擊，是「快樂劍擊」；不代表沒有壓力，只是她享受場上的每一劍，即使是輸掉了比賽，也相信這是學習和進步的過程。



相隔一周，康文署劍擊錦標賽續在今日（10日）於元朗體育會舉行女子花劍賽事。在上月花劍大獎賽上海站打出代表作、生涯首度殺入32強的陳諾思，過關斬將晉身4強後，初段便被港隊隊友符妤名壓制，全場落後下以7：15告負，無緣決賽爭金。最終符妤名以9：15不敵年初加入全職訓練的吳佳蔚，屈居亞軍。

至於本地排名第一的鄭曉為在8強便與符妤名相遇，在落後1：5下追平至8：8，末段一度反超11：10，惟仍以14：15吞敗，無緣獎牌。今項賽事後，由於鄭曉為8強出局，原名列本地第二的陳諾思在奪得季軍後，排名將與前者並列第一；她亦是前四中唯一非全職劍手。

陳諾思指連續一個月密集作賽需要調整狀態，冀在月中亞錦賽打出最佳表現。（葉詩敏攝）

18歲便當上「一姐」，陳諾思笑言：「是嗎？我不知道，因為一直沒有計住分數，這樣太大壓力了。開心一定有，始終成人賽都有第一不是小事，但也不會驕傲和自滿，因為我還有很多東西需要學習。」近一個月內接連出戰多站賽事，連休息和調整，都是她需要學習的一環。

符妤名（左）在8強擊敗「一姐」鄭曉為，最終奪得亞軍。（葉詩敏攝）

「奪金」、「創歷史」，這些標題與陳諾思站上頒獎台的身影着實不陌生。去年12月，她在青年世界盃泰國站四強及決賽連挫兩位美國劍手，成為首位奪得青年世界盃分站冠軍的香港女花劍手；上月花劍大獎賽上海站，她首圈爆冷以15：12力克4號種子、前世界冠軍Alice Volpi，生涯首度突破殺入次圈（32強）。雖然無緣16強，她回想起仍興奮不已。

「去年末開始參加成年組賽事，發現原來真的好多東西都不一樣。對前世界冠軍是興奮，

入正賽後我通常會遇前16選手，抱住開心、學習的心情，因為好少機會可以出去打比賽，與她們對打一定能學到好多東西。」

陳諾思自言在成年組比賽近一季後，打法較以前冷靜，「要識轉數，打法不能單一」。（葉詩敏攝）

陳諾思（右）透露或在DSE後到美國芝加哥升學，有機會在NCAA亮相，「有校隊所以一定會繼續打劍。」（葉詩敏攝）

升上成年組賽事近一季，她加速發現世界級對手之強大，同時了解自己的不足。「可以親身去看比賽真的很不同，平時都是在家看影片，但現場看到高水平選手如何調整心態、打一分是如何冷靜去打一劍，真的學到很多東西。」她續說：「對手都好成熟，很會設計陷阱讓我失分，好多事情需要學習，要不停轉打法，不能單一，希望自己能更成熟。」

世界盃、大獎賽、本地賽，一站緊接一站，接下來是人生首個亞錦賽和亞運會；18歲這一年，是發掘新劍擊世界的歷奇和挑戰。

說起亞運，小妮子滿是期待，「有得去已經好開心，以前亞運都是看電視，看到運動員出席開幕禮，就會想幾時到我，沒想過那麼快到自己。我真的抱住開心、汲取經驗、盡量打好的心態，不給自己太大壓力。除了亞運，奧運才有機會住在選手村、參加開幕禮，所以好興奮。」

年初加入全職訓練的吳佳蔚首奪得成人組公開賽冠軍，與港隊體能教練Maurizio擊掌。（葉詩敏攝）

她將是女花亞運陣容中年紀最小的劍手，有機會與鄭曉為、符妤名和關渝澄三人出戰團體賽事（最終亞運名單有待總會落實）。這個組合曾於上周的世界盃格魯吉亞站名次賽，合力以1分之差擊退強敵韓國隊。陳諾思：「亞運時自己打好每一劍就夠，始終有隊友並肩作戰壓力沒那麼大，打得不順也有隊友支持，可以放心打。」

兒時在電視機前看到香港代表團揮着小小的旗幟亮相開幕禮，陳諾思都會雙眼發亮。「代表香港」，她形容為「一件唔細嘅事」，是光榮亦是夢想，「是一個動力，小時候已好想代表香港打比賽，所以長大後實現到好開心。我大多時候所定的目標是，只要代表到香港打比賽，盡力打、開心享受就好。」

18歲專屬的「快樂劍擊」，是探索大劍擊世界的熱情，亦是自我挑戰的成功感。