劍擊．世青賽｜黃純一少年組一劍飲恨無緣決賽　摘銅仍創港隊歷史

撰文：趙子晉
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世界青少年劍擊錦標賽來到第5日，港隊迎來今年賽事首面獎牌，女子花劍代表黃純一在少年組個人賽過關斬將，殺入4強，穩奪獎牌，亦是港隊女花史上首面世青獎牌。

世青第5日上演男、女子花劍少年組（17歲以下）個人賽，港隊派出3男3女角逐。

黃純一、廖愷翹與劉一衡出戰女花個人賽，早前亞青奪銀的黃純一，小組賽以3勝3負晉級，其後淘汰賽分別輕取格魯吉亞及新加坡劍手，32強隨即迎來硬仗，鬥烏克蘭劍手Milana Stepovyk，兩人激戰至14：14平手，最後黃純一險勝過關。

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黃純一小組賽3勝3負，隨後在淘汰賽愈戰愈勇。（FIE圖片）

黃純一隨後鬥4號種子、匈牙利劍手Anna Kollar，雙方爭持激烈，黃純一後段力追，再度打成14：14平手，黃純一同樣一劍力克對手闖入8強。這名亞少賽銀牌得主鬥加拿大劍手Nadia Hayes，早段拉開3分差距後，全場保持優勢，結果以15：13再下一城。

黃純一連贏兩場15：14，其後再打入4強，穩奪獎牌。（FIE圖片）

黃純一闖入4強，穩奪今年世青賽的獎牌，再與英國劍手Amelie Tsang爭入決賽。黃純一今仗大部分時間落後，次節打法變得更進取，隨即奏效並收復失地，隨後打成12：12、13：13及14：14平手，可惜黃純一未能如早前兩仗，被對手反攻單燈，結果一劍飲恨，與決賽席位擦身而過。

即使黃純一無緣決賽，依然摘下一面銅牌，是港隊今年首面獎牌的同時，亦是港隊女子花劍在世青史上首次登上頒獎台，寫下歷史。

在青年組32強止步的廖愷翹，次圈以15：10淘汰新加坡劍手，可惜其後在領先下被美國劍手Chen Jia逆轉，無緣16強。劉一衡則以7：13不敵另一美國劍手Emily Jing，同樣32強出局。

男子花劍陸浚諾16強力戰而敗

男子花劍方面，由陸浚諾、原子舜及梁鍵熙分途出擊。陸浚諾小組賽全勝，以6號種子身份躋身淘汰賽，首圈輪空，其後先後力克波多黎各及中華台北劍手，與意大利劍手Elia Pasin爭入8強，兩人戰情激烈，可惜陸浚諾末段未能逆轉，以13：15力戰而敗，無緣8強。

梁鍵熙32強以6：15不敵新加坡劍手，而原子舜64強遭美國劍手淘汰出局。

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陸浚諾（左）不敵意大利劍手，無緣8強。（FIE圖片）
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