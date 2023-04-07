劍擊｜黃純一世青創歷史　從自我懷疑到頒獎台　展示不一樣的16歲

撰文：趙子晉
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劍擊，要學懂基本動作及步法的話，其實不難，只要重覆又重覆，總有個「打劍」的模樣。不過，劍擊是個競技運動，要在比賽擊敗對手，不能只是「得個樣」，以技術及戰術演繹的基本動作，才有機會得分。
去到競技層面上，其實所有戰術﹑動作﹑節奏﹑招數萬變不離其宗，你懂的，對手也懂，明明兩個劍手做同一套動作，但有時得分就只有一人。得分與否，往往決取於心態，但如何以正確心態應戰，即使對老經驗的劍手來說也是永恆的課題。
港隊女花小將黃純一（Elize），出戰今屆世青少年組個人賽，即使小組賽發揮一般，晉級過程都不輕鬆，但這名年僅16歲小妮子排除萬難，打入4強，與決賽僅差一劍，成為港隊史上首名登上世青頒獎台的花劍女將，締造歷史，獲得夢寐以求的世青獎牌。
聽着黃純一訴說比賽當日的點滴，由戰畢小組賽哭成淚人，到關鍵時刻果敢地進攻致勝，那種成熟令人忘記她年僅16歲，但當她把劍擊當成自己的「情人」時，才猛然意識到她只是個熱愛劍擊的小妮子。

黃純一成為首名花劍女將登上世青的頒獎台。（FIE圖片）

在保加利亞普羅夫迪夫舉行的世界青少年劍擊錦標賽，來到第5日，港隊終於有收穫，黃純一在女花少年組個人賽殺入4強，即使一劍不敵英國劍手Amelie Tsang、未能打入決賽，依然摘下一面銅牌，成為港隊女子花劍史上登上世青頒獎台的第一人。

「其實我是回到酒店，看到社交網站才知自己創造了歷史，（奪獎牌）就像發夢一樣，好不真實。我本身為自己訂下的目標是16強，想不到超出預期的同時，更加站上世界賽的頒獎台，這令我十分感動。」

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黃純一險被自我否定拉倒

Elize在今年的亞青賽中，在少年組個人賽奪得一面銀牌，取得首面大賽獎牌，以為是一枝強心針，Elize在出發保加利亞前，一直困在自我否定的漩渦中，連小組賽都發揮一般。

「雖然亞青（亞洲青年錦標賽）摘銀，但不代表就會打得好世青，加上要挑戰世界各地的好手。我在亞青後參加成年組國際賽，覺得自己發揮不好，所以就很不開心，並一直困在自我否定的旋渦中。在出發保加利亞前，我對自己說：『自己什麼都不是，只是一個Small Potato。』把獎牌拋諸腦後，告訴自己由頭來過。」

Elize續到，其實在世青個人賽的一天，熱身時手感不理想，「當時開始有點緊張，然後小組賽的表現一如預期，發揮不了自己的水平，贏3（場）輸3（場）。」她透露賽後她坐在椅子上不住地哭，「人家以為我全都輸了」。

幸好教練隨即與她溝通及檢討，令她慢慢平復，「我自己一個離開場館半小時，冷靜一下，當時我告訴自己：『我辛辛苦苦地訓練，就是為了把自己跟目標的距離拉近，我怎可能因為心態而輸了整個比賽？』冷靜過來後，我運用了淘汰賽開始前的時間調整心態，幸好很快就沒事了。」

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黃純一小組賽3勝3負，隨後在淘汰賽愈戰愈勇。（FIE圖片）

愈戰愈勇　除了信念還是苦功

黃純一調整後，愈戰愈勇，她在當日打了6場淘汰賽，其中3場亦打成14：14，她贏得其中兩場。在這種關鍵時刻，一旦信念動搖，就很容易落敗，但Elize沒有手軟，除了信念，也是她過往下苦功的回報。

「在14：14時，我不斷洗自己腦——『要專注這打好一劍，我要做到最好』，我在亞青前練習，經常以1﹑2分之差落敗，就想方法如何克服這問題，然後我逐漸發現，只要夠專注﹑什麼都不想就可以，因為一想太多就會猶疑，猶疑就什麼都做不到，所以就放膽去打好一劍就好了。」

黃純一自言在關鍵時刻，自己通常採取主動進攻，「因為選擇及自由度大一點，加上我是一個進攻型的劍手，所以我在14：14通常都進攻，因為我覺得成功機會大一點。」

黃純一連贏兩場15：14，其後再打入4強，穩奪獎牌。（FIE圖片）

不過黃純一在4強遇上英國劍手Amelie Tsang，對手無論體能﹑反應﹑打法都比她紮實及成熟，「我在首節時，有點緊張及被動，加上體能不太跟得上。在休息時，張亮教練要我放開打，我與張教練曾在曼谷青年世界盃開始合作，我們之間彼此之間有默契及信任，他相信我的直覺跟決定，他只是叫我：『如果有信心就放膽做，要紮實！』

我當時在想：『難得上到Podium，就要打一場漂亮的仗』，即使我認為自己的反應及移動速度不及對手，那麼我就進攻應戰。教練們常常提醒我，打劍就是千變萬化的，不可一本通書睇到老，要不停地變，看誰變得快和變得啱，誰人適應得快就是贏家，所以我沒有擔心過（轉變）是否奏效，我只是盡能力做好，把技﹑戰術轉化為得分。」

最後在這場4強大戰，雙方打到14：14，最後Elize輸了一劍，「只是自己有點猶疑，有點放不開，信心不夠，結果就打空了。當然今場的發揮仍有不少進步空間，如果可以再打一次，我會更快地調整，但今場落敗我也是心服口服的。今次比賽我發現，原來態度跟心態決定一切。」

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「成熟」的背後　依然是16歲女生

當Elize講述她的世青經歷，雖然她說自己的打法不夠「成熟」，但從她對每個細節的執着﹑對自我心態的調整，難以相信她只是一個年僅16歲的劍手，更令筆者以為在聽一個有經驗的沙場老將分享。Elize在今年2月成為全職運動員，就在此刻才醒覺，她依然是個16歲的小女孩。

「我在情人節開始轉全職，而劍就是我的小情人，我與它朝夕相對，好甜蜜。我在今年1月生日時許了個願，就是希望在有生之年，可以拿到亞青﹑世青獎牌，真是發夢都沒有想過，不用半年我全部願望都實現了。這兩塊獎牌既是轉全職後的禮物，也是一份肯定，之前所有的自我懷疑也是多餘，如今成績告訴了我，一路以來的刻苦﹑堅持，都係值得的！」

黃純一明年仍有機會再衝擊亞少及世少獎牌，當然以頒獎台最高一級為目標，她明言會積極備戰，但不會給予自己太大壓力。

希望Elize能夠如她的名字一樣，繼續以「純粹」及「專一」的心來走她的劍擊路。

（FIE圖片）
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