施嘉鑫・小宇宙｜放棄《造星》　以B-Boy C Plus之名衝奧運｜有片

大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。

發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？這個夏天，我們找來12顆香港隊未來之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談。每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



施嘉鑫，B-Boy C Plus，香港霹靂舞代表。

霹靂舞（Breaking）將在明年巴黎奧運歷史性登場，目前世界排名第59位的C Plus在今年2月開始全職訓練，全力衝擊奧運資格。

他曾在最強舞者雲集的韓國霹靂舞世錦賽打入64強，並在今年5月的WDSF霹靂舞世界系列賽，躋身32強創下香港歷史。

30歲，更要抓緊仍有夢想可追的人生。

他為了奧運夢甚至放棄《全民造星V》晉級資格，決心為香港霹靂舞熱血一次。



關於B-Boy C Plus的小宇宙

B-Boy C Plus的手繪世界。（鄭子峰攝／C Plus繪）

低頭捧着iPad仔細揀選筆觸，先落筆寫下「C Plus」、再畫上像極武林秘笈的Breaking火柴人，還有加上特效的「Bboy」、「852」和頭巾上的太極圖案，把個人元素加入畫作，就如在地板上跳舞展現自己，也像他本人般充滿個人風格。「沒有什麼比態度更重要了」，他分享說，世界級B-Boy跳出來的動作是其次，反而是心態和態度做出來的動作，會令舞者跳到另一個層次。

眼前這位自我要求很高的「細節之鬼」，把設計Breaking動作的心思一樣放在畫畫上，C Plus在本來已畫好的圖案，嘗試加上一層層不同的質感和特效，令原本簡單的線條變得更有個性。收筆時他看了看畫，一臉懊惱說其實畫得不太滿意，「我們跳舞也是這樣的，常常覺得可以編得更好」。就是這種力臻完美的堅持，才讓他成為香港排名第一的B-Boy。

B-Boy C Plus認為自信是「你最夠膽表現讓人看的東西」，對他來說那就是Breaking。（鄭子峰攝）

冷酷的外形下，不太多話的B-Boy C Plus其實很隨和友善。（鄭子峰攝）

B-Boy C Plus的Q&A

關於霹靂舞

問：什麼時候開始接觸霹靂舞？

答：在15、16歲，那時上網看到關於Breaking的東西，特別是台灣綜藝「棒棒堂」，看到一班男生跳舞可以反轉、頭轉，就自己去研究，後來在學校上霹靂舞課。

問：什麼時候加入港隊？

答：2021年開始有香港霹靂舞代表隊，就開始打選拔賽。我覺得自己在港隊的位置是「前鋒」，最前的一班人，我們6男6女也是，代表香港去爭取好成績。

現在的狀態是最好的，年初辭職當全職運動員後，可以100%去專注練習、研究怎樣爭取奧運資格。這是我人生中最專注、最黃金的一年。

問：你有沒有偶像或學習對象？

答：張家朗，奧運金牌！他做到香港運動員很多年都做不到的事，隔那麼多年再為香港奪得金牌，是一個Legend（傳奇）。我也留意多了劍擊，知道劍擊可以贏到奧運金牌，很好奇他們是怎樣打比賽和爭積分的。

問：若在亞運會碰面會想認識張家朗嗎？

答：都想認識他，如果劍擊加Breaking應該都幾有趣（笑）。張家朗想試的話，大家可以一齊玩。高是有優勢的，能把所有動作放到好大，打好大的賽場是有着數的。

不停打破自己的紀錄，做更好的自己，B-Boy C Plus認為沒有最好，只有更好。（鄭子峰攝）

問：眼中的霹靂舞隊是怎樣？

答：大家雖然沒有一個屬於港隊、官方訓練的地方，但大家都很團結、各自在努力，為香港霹靂舞做一些事。

問：最欣賞哪位香港B-Boy？

答：嘩！好多個，點算⋯⋯可不可以講幾個？B-Boy Soul6reen、Bboy Think、B-Boy Sosze、B-Boy Shadow，全部都好欣賞。例如很欣賞Soul6reen做教育，他培育下一代付出的時間比其他圈中很多人都多，最欣賞他這一點。

問：30歲對你來說是怎樣一回事？

答：其實是一個新的時刻，知道更多事情要捉緊機會去做。時間愈來愈少，要比以前更加努力，放更多精神在想達成的事。好多B-Boy即使30尾還在跳舞，在香港是難一點，但外國好多B-Boy如韓國，30幾歲都仍然當打。曾聽過人說亞洲人體質，30幾歲才是最黃金，但始終香港環境與外國不同吧。

問：你的目標和期望是？

答：最想更多人認識香港B-Boy，始終不太多人了解Breaking。在奧運取得好成績是短期目標，希望將來如2028洛杉磯奧運又或之後，能有更多教育和宣傳去培訓下一代。

如果每站世錦賽都有好成績，打入8強爭取高分，就很大機會可以取得巴黎奧運入場券。

B-Boy C Plus的左手有一隻孖拇指，笑言玩「十五二十」可以變成6、11、21。（鄭子峰攝）

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關於自己

問：為什麼參加《全民造星V》？

答：最大的想法是想人認識霹靂舞，除了奧運，還要另外做更多傳承和推廣，因為持續發展才是香港最需要的。在Breaking圈子中，大家都覺得會有他人去做，但有時就是大家都這樣想，很多東西都流失了。

我知道在香港，如果有一個有影響力的人在圈子中，整個圈子會變得不同。這也是我參加《造星》的原因，想為香港霹靂舞帶來革命性的改變。（編按：C Plus在訪問後為了專注爭取奧運資格毅然退賽。）

訪問當日C Plus仍未退出《全民造星V》，問到「亞運冠軍VS造星冠軍」時，他坦言：「亞運，因為贏到亞運的話，可以為香港Breaking爭取很多資源，而且這是很快就有。雖然《造星》都好吸引⋯⋯可不可以答多一次。啊，唔係喎⋯⋯都係亞運啦，亞運是最急切的，會好多資源入來，香港會有更多B-Boy得到資源去衝。」



當需要取捨，香港霹靂舞的未來，對他才是最重要。



問：會對20多歲的自己說什麼？

答：嘩⋯⋯會叫自己早點做全職B-Boy吧。以前擔心這樣、擔心那樣，其實很早就知道自己好鍾意跳舞，但不夠膽搏一鋪、破斧沉舟，可能早點做全職的話，可以去到的境界更加高。

一件假如可以實現的事： C Plus想在月球上做一個Freeze拍照。（鄭子峰攝）

問：你最天馬行空的夢想是？

答：上月球跳舞，還有Hold一個Freeze（定點）影相，成為第一個上月球的B-Boy。

問：霹靂舞世錦賽海選抑或《造星》選拔賽較緊張？

答：世錦賽，因為會遇到好多「認識」了很久、好強的舞者。「嘩！這個是日本的神」、「這是韓國的王」，會看到很多世界級選手，知道自己與他們有距離，會很緊張。反而《造星》的面試較放鬆，純粹表現自己強項。

擺Pose對擅於表現自己的B-Boy C Plus來說毫無難度，輕易配合攝影師要求的跳舞動作。（鄭子峰攝）

問：最欣賞哪位外國舞者？

答：B-Boy Menno，他是一個傳奇。上次巴西比賽64強就遇到他，交手汲取了很多經驗。跟他Battle反而不太緊張，一直覺得海選（初賽）才是最緊張的，正賽就是豁出去做到最好。

Menno對任何人都把東西拿捏得很穩定，不會被人影響到，這是我最缺乏的東西，我有時不夠淡定，相信累積更多大賽經驗就會變得更好。（你強項是什麼？）我最強是腳部和原創動作，不是「飛天」那種，我是地面屬性，在地面做好多不同的動作。

問：除了跳舞還有什麼興趣？

答：喜愛看動漫，我是《鋼之鍊金術師》死忠；最近還嘗試拍YouTube片，記錄低自己爭取奧運資格、參加不同站賽事的經歷，讓更多香港B-Boy或下一代能知道更多過程，在未來追夢。

B-Boy C Plus私下是個安靜的人，不熟悉他的人都以為他很惡。（鄭子峰攝）

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問：有沒有賽前小習慣？

答：我習慣會戴一條黑白色太極圖案頭巾，那是我在2014年去泰國旅行時買的，陪我贏過很多比賽，有時沒有包頭都會綁在褲子或放在背囊。也差不多十年了，有點破爛、歲月的痕跡（笑）。

除了頭巾，我在Battle之前好鍾意一個小動作，就是比賽前站在場上會向上望，追住光（燈光）望，這樣可以讓我清醒點，召喚返個靈魂回來。是我近年參加大型比賽如奧運積分賽，才開始有這個習慣，給我舒服的感覺。