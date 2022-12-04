我的名字・B-Boy ChaCha｜Road To Paris是⋯⋯唯有相信才可實現

香港隊、HKG、852，冰冷的一組文字，背負的信念卻拼湊起代表香港的意義。

披起燙上洋紫荊的戰袍，不僅是小城的700多萬人，他們為散落世界各地的香港人而戰。

香港隊，是超越勝負的信念和價值。

我們，又是為了什麼吶喊？何以靈魂被觸動？

香港隊，喚起我們的歸屬感。

這些運動員的名字，值得香港人一一記住。

*霹靂舞（Breaking）首次被納入巴黎奧運項目，上回故事主角B-Boy Four，對於「Road To Paris」是實現香港霹靂舞的未來；即使外人認為躋身奧運是渺茫，卻正因為未來是未知，所以值得他為香港努力。這一回，B-Boy ChaCha（江滿齊）的關鍵字是「改變」。



B-Boy ChaCha，中文名字江滿齊，是協青社嘻哈學校的導師兼副中心主任。（李澤彤攝）

西灣河聖十字徑有一條兩邊畫滿塗鴉的樓梯，走上梯級是樓高15層的協青社「蒲吧」。大樓內有Band房、籃球場、舞蹈學校、攀石牆等，藉以為無處容身的「邊青」在這裏找到人生方向。

B-Boy ChaCha（江滿齊）是嘻哈學校的導師兼副中心主任，10多年來見證少年們的迷惘與成長。

一課又一課，當學生變成對手，35歲的阿齊仍然為霹靂舞而着迷。

時代變遷，地下文化的霹靂舞走進奧運，即使藝術設下了標準，不變的始終是一顆初心。因夢想而變得更強大的，並不只一班迷失自我的少年。



B-Boy ChaCha小時已是運動健將，由足球、排球到一頭栽進霹靂舞，是因為被台灣歌手演唱會的舞蹈員吸引了目光，「又倒立又剩」、「好型」。當年互聯網仍未發達，機緣巧合知道尖沙咀文化中心是街舞聚腳點，便出去看人跳舞。頭鑽、單手撐地、雙腿風車式環迴打轉，恍似踏進大觀園，初中生的他每周末跑去看街舞，觀察好一段時間才膽粗粗捉住其中一人輕聲問：「可唔可以教我？」後來，他聽說搬遷前在觀塘的協青社「蒲吧」可以學Breaking，便自己摸上門。

那是被動內斂的他，踏出第一步去改變。那年他16歲。

江滿齊當初因為「好型」、「溝到女」而學霹靂舞，最後被霹靂舞吸引而擁有不一樣的經歷。（李澤彤攝）

阿齊學會的第一個招式是定點（Freeze）。練成這個他指「最基本」的動作，以為幾星期算是快，他卻說：「幾星期練到只是掌握個技巧，但去Hold、點樣做得靚，又要再花幾星期。到真的做得好，夾埋都要幾個月。」做到，與做好，從來是人生的差別。

現在的阿齊早熟練單手撐地、地上頭鑽的功夫，從容地在地板應要求做出高難度動作讓攝影師拍照，直到聽見「Okay」才俐落地站起來。不過，有一個動作，是阿齊做不好的。因為離心力和向後的感覺較差，後空翻一直是他無法克服的弱點。

每次打後空翻都會驚，惟跳舞本來就沒有標準答案，既然練極都練不好，他便用第二個方式，「打後空翻時我將塊面轉去後面，轉了半身變成『後扭』，都可以好好睇，而且反而好穩陣。」他坦言：「如果因為恐懼而永遠不去做，我就會永遠損失它。Breaking是用你自己覺得最安全最舒服的方法，去做到動作，而不是與其他運動一樣用標準的技巧，我們是很個人的。」

「純粹鍾意而想了解更深，見到人勁就想都做到高難度動作。」江滿齊指年輕時沒有想太多將來，單純想跳舞。（李澤彤攝）

曾做清道夫、地盤 「因為跳到舞」

因熱愛而生的挑戰精神，同時他自認沒有天分，從來學得好慢，只是願意思考更多、勤力練習。阿齊未加入協青社前，中三輟學的他做過清道夫、地盤工人、裝修工人、跟車工人等勞動工作，「因為我可以跳到舞。夜晚練完舞便可以順便清晨車垃圾，收晏晝就可以瞓覺，瞓醒之後就去『蒲吧』跳舞。」

可是，這種「聽到都攰」的生活維持不了多久，因他每次練舞一坐下來便累得呼嚕大睡。為了跳舞，他便轉工在協青社兼職青年大使，當時人工僅得約2000元。由兼職到全職，2000多元到4000元；放工便跳舞，跳完又返工，生活圍繞霹靂舞。

他們不會明白Breaking帶畀我係啲咩嘢，係身心上嘅滿足感。 B-Boy ChaCha

值得，他回答從沒有質疑過。「一直都是好Pure（單純），沒特別想過之後會點，腦海只諗住要跳舞、跳Breaking。那時20歲左右，沒想過會變奧運項目，純粹鍾意而想了解更深，見到人勁就想都做到高難度動作。」

江滿齊指Breaking讓他發現「其實世界很大」。（李澤彤攝）

一班青年終為街舞著迷，旁人卻覺得他們活在自己世界，對此無法理解。家人不明他為何終日流連街頭晝伏夜出；踢開波的隊友覺得「做咩唔踢波走去跳舞」，「他們會覺得很無聊，有咩特別呀。」沒有人明白Breaking帶給阿齊的魔力，那是超越舞蹈的心靈滿足，意志的磨煉。

Breaking還讓阿齊發現「其實世界很大」。阿齊和隊友曾在2005年的全球爭霸賽「Battle of the Year」中先勝出本地賽，代表香港到中國比賽後奪全國第一，獲資格衝出亞洲前往德國參加決賽。當時年僅18、19歲的阿齊第一次出國，從前在錄影片中見過的舞者，夢幻地出現眼前，心裏不停高呼「好犀利」，想像有天跟他們一樣厲害，成為他們的對手。那次之後，阿齊差不多每年都會去美國與舞者交流，也不時到不同國家參賽，擴闊眼界。

「還有，看到好多舞者都堅持緊自己鍾意的事，無論幾多歲仍然好Pure地跳舞。他們都不知道未來會發生什麼事，單純地跳就把跳舞變成了職業。」他說。

傾向被音樂帶動的江滿齊，坦言不得不為奧運評分準則而改變跳法。（李澤彤攝）

矛盾中掙扎 為奧運改變

人生奇妙之處是你永遠不知道走了這一步後會產生什麼迴響，只是走着走着，阿齊因為霹靂舞擁有不一樣的經歷。

國際奧委會（IOC）在2020年宣布巴黎奧運將增設霹靂舞為比賽項目，阿齊本來是港隊選拔的籌委成員之一，今年初，他由籌委身分轉而參加選拔，決心重返比賽舞台，因他深感運動員生涯始終受年齡規限，35歲的阿齊視2024年為他唯一一屆有可能出戰的奧運比賽。

與此同時，久未參加公開比賽的他，也不得不為奧運而改變。

霹靂舞明明是舞者以主觀意識跳出個人風格，走出地下次文化上到競技體育層面的奧運，卻不得不設下評分標準，要裁判以客觀角度來判決藝術，或多或少存在矛盾。阿齊不諱言感到迷惘，「奧運是體育向，藝術方面是比較Freestyle（自由），鍾意點跳就點跳，我要適應奧運的形式、有編排地去跳。」

江滿齊今年重踏賽場爭取港隊代表資格，面對很大挑戰。（李澤彤攝）

他在今年初以選手身分第一次參加選拔，未能適應改變而腦海響起質疑聲音，「大家都跳得好好，覺得自己仲係爭啲。我是不是不適合玩這類型比賽呢？會對自己質疑，心理質素很差。」他自言是「藝術家性格」、「跳得差哎呀唔跳喇算喇」，毅然出賽未料改變跳法對自己影響甚大，習慣隨音樂帶動而跳舞的他，坦言心理壓力很大，「一入音樂興奮時，就會忘記自己要做的事，好Free地跳就『哎呀⋯⋯』。」

在自由舞動與評分束縛中掙扎，阿齊甘願為爭取奧運而砍掉重練，「我都不斷將自己扭轉緊，嘗試接納返個跳法，由零開始重新Pick Up過」。

我冇嘢輸啦。我有嘢輸咩？我覺得是要贏自己，而不是與班後生競爭。 B-Boy ChaCha

老將的尊嚴

35歲的阿齊在2004年已在協青社教班，協助邊青藉街舞建立人生目標，他深信年輕人只要學街舞，尤其一些動作舞步愈學愈難，就能從中改變自己，變得更堅毅。香港不少跳出成績的B-Boy、B-Girl，也曾在協青社跳舞。

在港隊選拔賽遇上從前學生，又或是與新生代Battle，拋出問題問他有沒有自覺比他們優勝的地方，又或什麼是覺得輸畀班後生。阿齊聽後想了想笑道：「我冇嘢輸啦。我有嘢輸咩？」他續說：「冇吖，我覺得是要贏自己，而不是與他們競爭，因為我跟他們都爭一截，起碼有10年。」

對阿齊來說，教跳舞是雙向的學習，學生的成長是良性競爭。「他們其實是我的競爭者，看着他們進步啟發了我很多。他們有時做到的事、好單純的心，都提醒返自己，跳舞要用好單純的心先可以繼續下去。B-Boy個Boy，永遠都是小朋友，保持Pure的初心。想拎冠軍、想贏，想去跳舞的一團火」既是他的初心，也是35歲老將的尊嚴。

「他們有時做到的事、好單純的心，都提醒返自己，跳舞要用好單純的心先可以繼續下去。」江滿齊認為學生是他的良性競爭對手。（李澤彤攝）

在結果論的世界，要保持一團火着實不容易。名為「Road To Paris」之路荊棘滿途，全世界僅得32名舞者（16男16女）能登上巴黎奧運舞台。阿齊說「好想好想代表香港」，親歷這歷史性時刻，讓香港霹靂舞被看見。

我直問香港要爭得奧運資格是否很微，他堅定說「相信香港會得」。「都不會微嘅⋯⋯不是那麼簡單，香港一個小城市，要付出1000分的努力就可以了，我相信香港會得的。我們那麼多香港運動員都拎到獎，希望香港能參與到第一屆有Breaking的奧運。我都是向着這個目標。」

香港一個小城市，要付出1000分的努力就可以了，我相信香港會得的。 B-Boy ChaCha

改變跳法 初心仍在

相信才有可能實現，阿齊後來又說回頭，「其實我現在都有點離開了自己初心，因為為了比賽而變了跳法，但沒有辦法。我仍然保持初心、都是繼續跳，在初衷中不斷去進步。」

為了「好想好想代表香港」而改變，為熱愛之物事而改變，不一定是壞事，正如堅持從來不只一個模樣。

對於種種Battle，江滿齊說：「我覺得是要贏自己。」（李澤彤攝）

B－Boy ChaCha檔案：



中文名字：江滿齊

年齡：35歲

舞齡：約19年



獎項：

2022年美國Pro Breaking Tour Open冠軍（1vs1 Footwork）

2022年香港霹靂舞選拔賽 第二站16強

2022年香港霹靂舞選拔賽 第一站8強

World Breaking Championship 2022 Online 16強



裁判經驗：

（WDSF霹靂舞國際裁判牌C級）

2022年「WE@ONe」YO全港街舞比賽

2021年香港霹靂舞代表隊第三站選拔賽

2021年香港霹靂舞代表隊第二站選拔賽

