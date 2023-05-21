霹靂舞｜B-Boy C Plus轉全職衝擊奧運　世界系列賽32強創香港歷史

香港霹靂舞代表隊早前出戰法國蒙彼利埃舉行的WDSF霹靂舞世界系列賽，爭取奧運積分，其中港將B-Boy C Plus（施嘉鑫）在高手雲集的預賽中以第12名晉級，最終32強止步，仍刷新香港歷來最佳成績。



香港霹靂舞代表隊上周派出3男3女遠赴法國出戰「Breaking For Gold World Series」賽事，該系列賽為奧運積分賽之一。狀態大勇的B-Boy C Plus今年先後參加北九洲福岡站與巴西里約熱內盧站比賽，並在里約站預賽中挾第33名佳績躋身正賽，最終以第52名完成。

B-Boy C Plus（施嘉鑫）遠赴法國蒙彼利埃出戰WDSF霹靂舞世界系列賽，再次奪得佳績。（被訪者提供）

力爭奧運積分的他於今站再下一城，於預賽的73名選手中以第12名勇闖正賽，是唯一順利晉級的港將，隊友B-Boy Think和B-Boy Ex則分列第32和第69名無緣32強。

「我打破香港紀錄啦！入到世界32強。」收到C Plus難掩興奮的訊息，他指今次法國站可說是「有史以來最深刻一次」。因港隊在坻埗後才收到大會通知，海選只會讓最高分的16名選手進入正賽，與16名種子選手合演32強。「當時感到挑戰性很大，因為有超過70名不同國家的精英都來到法國，比賽當日更看到熟悉的臉孔，很多明星級的B-Boy都在這裏。」

B-Boy C Plus（施嘉鑫）在海選突圍而出，躋身32強創香港歷來最佳成績。（被訪者提供）

C Plus無懼突如其來的賽制變化，更創下香港B-Boy歷來最佳成績，「公布海選成績時見到自己個名，都即刻充滿力量，因為又一次證明到給外國B-Boy看，香港B-Boy在世界上都能佔一席位。同時都有更加多外國舞者知道，香港有一個叫做B-Boy叫C Plus。」

他續說：「今次破到香港紀錄入到32強，對我來說的意義是，香港與外國頂尖B-Boy的距離又更加接近了。」

霹靂舞世界系列賽法國站預選成績：



B-Boy C Plus：第12名（晉級）

B-Boy Think：第32名

B-boy EX：第69名



B-Girl Lady Banan：第37名

B-Girl Pui Yee：第42名

B-Girl Lady Little：第47名



B-Boy C Plus（施嘉鑫）力證香港B-Boy也能在世界舞台具競爭力。（被訪者提供）

霹靂舞將在明年巴黎奧運歷史性登場，目前世界排名第54位的C Plus亦在今年2月轉成全職訓練，全力衝擊奧運資格。自去年起隨港隊征戰不同國際賽爭積分，他坦言心態有所轉變，「目標更加明確， 生活上轉變由以前日頭工作、晚上『興趣地』跳舞，變成現在全職B-Boy訓練，每天都是為奧運準備。」

除了個人的夢想，他冀能把握這個讓世人認識霹靂舞的奧運舞台，「自己都有更加多成長，因為以前比較着重自己跳舞，比較單一，近3、4年有更加多思考同籌備，想推廣霹靂舞與這個文化予更多香港人認識。」

他將在本月31日遠征加拿大，出戰第二級別的Breaking for Gold International Series賽事，力求再突破。