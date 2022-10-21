霹靂舞世錦賽｜兩香港B-Boy勇闖正賽　力爭巴黎奧運積分

香港隊周五（21日）出戰韓國首爾舉行的霹靂舞世界錦標賽，爭取奧運積分，其中B-Boy C Plus和B-Boy Think突圍而出，躋身128人正賽。



2022 WDSF霹靂舞世界錦標賽在今日於韓國首爾展開，這也是2024巴黎奧運霹靂舞項目的亞洲首場積分賽。

港隊派出男女代表共13名選手出戰世錦賽，當中包括港隊選拔賽中的前列舞者如B-Boy Four、B-Boy Sosze、B-Girl Lady Little（陳嘉怡）等。世界各地高手林立，在海選中爭入128人的正賽毫不容易，B-Boy C Plus（施嘉鑫）與去屆在巴黎世錦賽失利的B-Boy Think（曾子驊），力戰下分別以第18名和第79名雙雙晉身正賽，以1對1形式展開激烈角逐。

B-Boy C Plus在世錦賽名列前茅，在海選中以第18名躋身正賽。（資料圖片／葉詩敏攝）

今屆世錦賽，衛冕的美國選手B-Boy Victor（Victor Montalvo）、日本青奧銀牌B-Boy Shigekix（ 半井重幸）也是今屆爭冠熱門。

兩位香港代表在打入正賽後，B-Boy C Plus戰至64強止步，B-Boy Think則首圈出局，惟兩人異口同聲表示在世界強手身上汲取了經驗，擴闊眼界。

左二起B-Boy C Plus、B-Boy Think和B-Boy Four也有參加今屆世錦賽。（資料圖片／葉詩敏攝）

首代表香港 遇日本強手有收穫

首度參與世錦賽的B-Boy C Plus，在海選中以第18名躋身128人正賽，他坦言感到驚喜：「好開心，加上是排第18名出線，即證明香港B-Boy實力可以去到好前。」人生首次代表香港征戰世錦賽，「感覺很特別，更想話畀人知我是代表香港，背負了港隊這名銜，很新鮮。」

B-Boy C Plus在64強遇上年僅20歲、贏過46個國際賽冠軍名銜的日本星將B-Boy Shigekix。第一次對戰前，他已知眼前對手是「係B-Boy都會知佢係邊個」的世界級選手。

由得知首圈遇到強手感壓力，到跳着跳着不得不感嘆對手的世界級實力，「到真正打落去，覺得他好全能，所有範疇跳晒出嚟，所有舞步都對準節拍，好輕鬆又好有力，他真的是冠軍級實力，與他Battle（鬥舞）是好好的經驗。」

B-Boy C Plus期望明年福岡世錦賽，能再為香港爭取佳績，殺入32強甚至更前。

到韓國訓練備戰的B－Boy Think，今屆捲土重來首次躋身正賽。（資料圖片／楊宇翹攝）

港隊另一名代表B-Boy Think，去年未能在巴黎世錦賽海選突圍而出，今屆捲土重來同樣首次躋身正賽。他今年曾自資到韓國訓練，並已贏得兩站港隊選拔賽冠軍。「入到正賽的感受，是好想同大家分享一樣好簡單的事，就是Enjoy The Moment !」賽後他說。

兩人的表現，足以令香港霹靂舞者自豪。B-Boy Think表示：「今次世錦賽對自己評價是要繼續努力、盡力做到最好。自己的表現仍然有好多進步空間，相信下一次會更加好，多謝香港隊所有人的支持。」