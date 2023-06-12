田徑｜中國短跑名將蘇炳添缺席杭州亞運　休息為了走更遠的路

33歲中國短跑名將蘇炳添宣布，因身體原因提早結束2023年賽季，缺席8月的田徑世錦賽以及9月的杭州亞運，目標全力備戰2024年的巴黎奧運。



在8月即將34歲的蘇炳添今日在微博宣布這個消息，他寫：「由於身體原因，我已經決定不參加即將開始的世錦賽和亞運會田徑項目選拔賽，並提前結束2023賽季。」

「作為一名34歲的短跑運動員，多年積累的傷病和流行病後身體機能的變化，給我今年的備戰帶來了不同程度的困難。自從身體在訓練中出現不良反應，隊伍為我進行了一系列的檢查與測試，並積極地向各方諮詢、尋求幫助。最終，經過專家建議與團隊協商，為了能夠更好地延長競技運動生涯，我不得不放棄今年的比賽，進行一段時間的休息與調整。」

「接下來，我會持續關注布達佩斯世錦賽和杭州亞運會中國隊的表現，為隊友們加油、喝彩。」

「與此同時，我也不會停下逐夢的腳步！我會利用這段時間積極恢復，全力以赴地備戰2024巴黎奧運會。感謝國家體育總局、中國田徑協會、廣東體育局以及暨南大學，一直以來給予我的極大幫助和理解，感謝所有人對我的關注與支持。期待下個賽季見！」