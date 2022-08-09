田徑｜蘇炳添嘆中國離一流水平差距很大　看好廣東陳冠鋒跑進10秒

男子100米亞洲紀錄保持者蘇炳添近日接受《南方日報》訪問，認為中國現時穩定地跑入10秒內的跑手太少，離世界一流短跑水平尚有一大段差距。蘇炳添提到廣東短跑進步得很快，點名22歲的陳冠鋒3年內有望跑入10秒。



蘇炳添在今屆田徑世錦賽於準決賽止步。（Getty Images）

蘇炳添在去年東京奧運一鳴驚人，於準決賽跑出9.83秒入決賽，刷新亞洲紀錄，成為「亞洲飛人」。儘管蘇炳添已經是頂級短跑手，但他認為中國短跑離世界一流水平尚遠。他說：「差距還是很大的。」

「跑進10秒的運動員，才有機會站上世界大賽的百米決賽賽場。中國跑進10秒的運動員，人數和次數都太少了，好成績的『厚度』不夠，只有有很多人、很多次跑進10秒，才能說中國短跑達到了世界一流水準。」在今屆田徑世錦賽，32歲的蘇炳添在100米準決賽止步，中國在男子4x100米也未能躋身決賽。

蘇炳添表示將於9月復操，準備新賽季。（Getty Images）

他說：「我對自己的實力一點也不懷疑。但是由於出現了一些問題，導致大家的表現都不是很好。這個賽季也很短，今年我不會參加任何比賽了。」蘇炳添今月繼續休息，接受恢復治療，到9月才再開始正常訓練，備戰下個賽季。

作為廣東人，蘇炳添也很關注廣東的短跑發展，他說：「廣東短跑這幾年成績提升很快，我17歲的時候能跑到10.59秒，現在17歲左右的小將能跑到10秒3幾，成績提高很多。要知道，百米優秀運動員的成績提升0.01秒都是非常困難的。」他建議年輕跑手留意穩定性，不要急於突破，先打穩基礎，只要慢慢練好身體質素及力量，成績自然會進步。

陳冠鋒在世錦賽4x100米初賽為中國跑最後一棒。（Getty Images）

被問到廣東多久後才能出到下一位跑入10秒的跑手時，蘇炳添表示3年。他說：「陳冠鋒的技術和實力都不錯，他現在已跑出10秒1幾的成績，而且跑出過四五次，這說明他具備衝擊更好成績的實力。我覺得差不多3年，如果訓練順利的話，他就有希望跑進10秒。」22歲的陳冠鋒個人最佳跑過10.06秒，他在今屆世錦賽亦被委以重任，在4x100米負責最後一棒。

對於最頂尖的運動員而言，100米只是10秒內的距離，蘇炳添表示短跑並非一個只靠向前衝的項目，還要用腦。他說：「剛開始我是一聽槍響就衝到底，後來才發現，百米不是這麼跑的，它真的需要用智慧，需要經歷聽槍、加速、途中跑、控制等階段，做好每個環節，了解如何去控制。訓練中反覆強化，形成肌肉記憶。」