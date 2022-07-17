田徑｜蘇炳添造個人最慢成績無緣百米決賽　美國隊31年後包攬三甲

世界田徑錦標賽，中國百米飛人蘇炳添無緣男子100米決賽。

他在初賽及今日（17日）的準決賽上，分別跑出10.15秒及10.30秒，未能跑入10秒內，連續兩屆在世錦賽100米準決賽止步。



去年在東京奧運以9.827秒刷新100米亞洲紀錄的蘇炳添，此前因簽證原因加上身體狀況不佳，昨日初賽成了他今季的首場比賽，最終僅跑出10.15秒，以非直接晉級選手中排名第三的「最後一名」，取得最後的準決賽席位。

蘇炳添在準決賽與美國短跑之王費特基利同組。（Getty Images）

準決賽與蘇炳添同組有大量高手，除了27歲的美國東京奧運銀牌得主費特基利（Fred Kerley），還有衛冕的基斯甸高文（Christian Coleman），英國名將曉士（Zharnel Hughes），這一組的成績相當出色，蘇炳添的10.30秒在8人中敬陪末席，費特基利則以10.02秒壓倒性首名晉身決賽。

蘇炳添今槍成績未如理想，除了列男子100米準決賽總排名最後一名，亦是他出戰4屆世錦賽中的最慢時間。

蘇炳添賽後接受訪問時頻頻說對不起。（Getty Images）

「蘇神」狀態大不如前，不僅因為久疏戰陣，近來還受到膝傷困擾，此前接受採訪時也坦言，訓練原以杭州亞運為重心的他，今年的訓練和備戰不甚理想，順利完賽已達到今屆世錦賽的參賽目標。

他在賽後也頻頻向支持者道歉：「對我而言，對不起很多粉絲，對不起大家等待我的比賽。」完成個人賽事後，蘇炳添將與隊友出戰男子4x100米接力賽事。

蘇炳添世錦賽男子100米全紀錄



2022年俄勒岡

初賽：10.15秒（第21名）

準決賽：10.30秒（第23名）



2019年多哈

初賽：10.21秒（第22名）

準決賽：10秒23（第21名）



2017年倫敦

初賽：10.03秒（第4名）

準決賽：10.10秒（第8名）

決賽：10.27秒 （第8名）



2015年北京

初賽：10.03秒（第10名）

準決賽：9.99秒（平全國紀錄、第7名）

決賽：10.06秒（第9名）



2013年莫斯科

初賽：10.16秒（第14名）

準決賽：偷步取消資格



美國自1991年東京世錦賽後，再包攬男子100米三甲。（Getty Images）

這場競爭激烈的男子100米決賽，最終由3名美國好手包攬三甲，31年後再完成制霸佔領頒獎台。費特基利以9.86秒封王，Marvin Bracy則與Trayvon Bromell同以9.88秒奪銀。

費特基利賽後興奮表示：「我們說要做到，而我們真的做到了。」美國隊第一次包辦男子100米三甲位置，已數到1991年的東京世錦賽，當時由Carl Lewis、Leroy Burrell以及Dennis Mitchell在該屆分別取得金銀銅牌。