田徑世錦賽｜蘇炳添今季首槍狀態一般　100米以千分之3秒驚險晉級

久疏戰陣的百米「飛人」蘇炳添，今日終在世界田徑錦標賽跑出今季首槍。惟他今日狀態一般，並在男子100米初賽只能跑出10.15秒，僅以小組第5晉級準決賽。



中國百米飛人蘇炳添一直未見蹤影，原先5月該在羅馬參加鑽石聯賽分站賽事，惟因簽證問題未能成行。其後在美國一場本地賽，又因病倒而棄戰，結果在今日美國尤金舉行的世界錦標賽，他終於亮相。

蘇炳添在男子100米初賽只能跑出10.15秒，僅以小組第5晉級準決賽。(Getty Images）

處於的小組，競爭非常激烈，美國名將克利以9.79秒強勢第一晉級，且第4名跑手也跑入10秒大關。惟蘇炳添明顯不在最佳狀態，跑出的10.15秒僅讓他以千分之3秒的優勢，驚險晉級準決賽。

蘇炳添今日狀態一般，圖片可見他與第一名選手、美國名將克利有所距離。(Getty Images）

賽後「蘇神」接受訪問時大表失望：「到美國之後膝蓋和肩膀有些小傷患，雖然不嚴重但還是會受到影響；今天跑得很不容易，可能讓大家失望了，但我盡力了。」100米準決賽將於明日舉行，蘇炳添在第二組出擊。