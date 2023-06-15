世界女排聯賽｜加拿大由護級到展望決賽周　主將香港站首勝慶牛一

世界女排聯賽首日被中國以直落0：3狠挫的加拿大，周四（15日）終嘗勝果，3局擊敗保加利亞，取得香港站首勝。

首次來港參戰的主將賀維（Hilary Howe）成功在生日前一天首嘗勝果，期待明戰世界排名第5的土耳其力爭連勝。



世界排名第13加拿大今日對壘保加利亞，雖然首日被中國隊重挫，卻愈戰愈勇，首局有雲莉琪連番重扣得手，韋芝及京治亦攔網有功，首局先取25：15。次局開始，楓葉國主將賀維挺身而出，多次快攻得分下單局拿下8分，助加拿大再輕取兩局，全場攻下13分，協球隊以直落3局拿下聯賽第三勝。

加拿大直落3局擊敗保加利亞。（林靄怡攝）

加拿大「大鎚」賀維出擊，保加利亞無法招架。（林靄怡攝）

賽後賀維表現輕鬆，笑指球隊在實戰中有進步，更舉出例子：「我們的二傳手不斷創造機會，令我們更易得分。」將自己今場的13分歸功隊友的助攻，更表示信心來自首周擊敗強敵塞爾維亞隊，「我們這幾年一直成長，讓我們堅信自己有能力和世界頂尖球隊對抗。」

賀維成功在生日前夕取得香港站首勝。（林靄怡攝）

上季於世界女排聯賽以4勝8負作結、以護級為目標的加拿大，今季表現大躍進。（林靄怡攝）

上季於世界女排聯賽以4勝8負作結、以護級為目標的加拿大，今季表現大躍進，6場已拿下3場勝仗。加拿大隊脫胎換骨，賀維指目標也大不同，「希望球隊可衝擊前8，殺入決賽，還有明年的奧運資格。」

明天頭場1時半，加拿大將會惡鬥土耳其隊，賀維直指當然想再下一城，「贏了就可以有完美的生日禮物。」

明天頭場1時半，加拿大將會惡鬥土耳其隊。（林靄怡攝）

消防員到場了解情況。（林靄怡攝）

另外，今日波蘭隊在土耳其主將華加絲和卡拉古的窮追不捨，第三局開始前更發生小插曲：觀眾席上方一排射燈突然熄滅，更傳出燒焦味，賽事一度暫停後繼續。意外無阻波蘭直落三局擊敗土耳其。

明天5時正波蘭隊將與荷蘭隊碰頭，中國隊則於晚上8時半壓軸登場，迎戰保加利亞隊，力爭香港第二勝。

觀眾席上方一排射燈突然熄滅，更傳出燒焦味。（林靄怡攝）