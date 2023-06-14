世界女排聯賽｜意大利取今季第二勝　小將陣容「迫出」新得分當家

相隔四年，世界女排聯賽再假紅磡體育館舉行，周三（14日）現世界排名第四的意大利，於香港站的首戰即以直落三局挫保加利亞奪「開門紅」。

小將滿門，主力練兵的意大利雖然僅取聯賽第二勝，但23歲的副攻手妮華卡蘿即攻下全場最高18分，打出表現，有望成意軍新一代中流砥柱。



上屆冠軍意大利於紅館首戰對上世界排名十六的保加利亞。意大利開局比較手緊，攻勢混亂，一度被保加利亞佔上風，在副攻手妮華卡蘿和隊長施娜的防守節奏控制下，漸入佳境以25：17先取一局。

意大利取得今季第二勝。（張倩儀攝）

隨後，意大利發動攻勢，施娜和丹妮絲的輪番扣殺，讓保加利亞無法招架。但風水輪流轉，對方主將約丹露娃也挺身而出，再度打亂意大利如意算盤，比數再度膠着，在妮華卡蘿的快攻得分下，再以25：19、局數2：0領先。

雖然保加利亞防守嚴密，意大利有妮華卡羅第三局攻下6分，在取得全場最高18分下，率隊以局數3：0勝出。

妮華卡蘿的大力扣殺，對手難以招架。（張倩儀攝）

保加利亞主將約丹露娃挺身而出，攻下11分。（張倩儀攝）

副攻小將成意大利新中流砥柱

意大利隊在第一周賽事4戰中，只曾以3：2險勝泰國，卻接連不敵波蘭、美國及土耳其隊。雖然戰績欠奉，身高僅1.79米，但扣球點和攔網點達3.30米和3.12米、23歲的副攻手妮華卡蘿則再打出身價。

截至今季第五場，妮華卡蘿共攻下96分、場均19.2分，排名聯賽得分榜第四，其中快攻更是她拿手好戲，大力扣殺一鎚定音，讓對手難以防守。賽後妮華卡蘿直言很想贏，雖然取得18分，仍期望之後可以表現更好：「這只是第一場，會找到改善的地方，例如防守要做得更好。」

身高1.79米、23歲的副攻手妮華卡蘿則再打出身價。（張倩儀攝）

接下來，意大利將會對上多明尼加、荷蘭，並於煞科日對戰最大勁敵中國，妮華卡蘿笑言預期會是一場硬仗：「對中國場館一定會爆滿，我們全力應戰，享受賽事，然後達到目標：贏！」

妮華卡蘿身高僅1.79米，但最高扣球點達3.30米。（張倩儀攝）

練兵陣容仍劍指入決賽

隊長施娜亦指，意大利隊現在的戰績不太好，因此香港站是全力爭勝的地方。「當然不滿意只贏了兩場，我們為了贏才打球的，會全力贏球。」

施娜透露球隊派出年輕陣容，主力練兵，上個賽事周前，僅磨合了一星期，「我們有超過一半新人，為了讓新人吸取經驗，舊將都沒有來，但經調整後，依然有信心再入決賽。」