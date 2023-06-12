世界女排聯賽香港站︱免費直播中國女排鬥列強　隊長望報答球迷

相隔4年後，世界女排聯賽終重臨香江，周二（13日）起一連6日在香港紅磡體育館舉行。今屆參賽隊伍包括中國、意大利、土耳其、多明尼加共和國、波蘭、荷蘭、加拿大及保加利亞。



球迷最關心的中國隊會在明晚先鬥加拿大，輪休兩日後再於周五（16日）起連續三晚分別對保加利亞、波蘭跟意大利。

世界女排聯賽香港站賽程：



8支參賽球隊隊長在記招上合照。（袁志浩攝）

開電視免費直播中國女排比賽

今站每場中國女排的比賽，球迷均可透過77台HOY TV收看免費直播；該台與76台香港國際財經台，亦會直播或延播其餘比賽。香港排球總會會長吳守基透露，最後兩日賽事門票已全數售出，其餘日子亦已賣出近80%門票，當中售價介乎1280至1020元的座位都售罄，餘下門票票價750元至140元不等。

他指今次比賽有約5000張門票公開發售，連同給予贊助商的門票，預計會有近8000人觀賽；大會更為活動投資超過2000萬元，但由於獲大型體育活動事務委員會增加資助，相信可錄得盈利，作本地排球發展之用。

中國女排主教練蔡斌。（袁志浩攝）

中國女排朱婷缺陣 香港站力爭用表現報答球迷

大會周一（12日）在香港嘉里酒店舉辦記者招待會，除了土耳其因與訓練時間相撞、僅派領隊出席，其餘7隊主教練跟隊友都有亮相。中國女排在早前日本站擊敗巴西、德國、荷蘭及日本取得4連勝，但主帥蔡斌避談對今站成績的預測。

「大家實力都很強，要看臨場發揮怎樣。每個對手我們都認真對待，希望向香港市民奉上精彩比賽。」在主攻手朱婷因傷缺陣下，他承認球隊正處於新舊交替階段，「陣容上調整多，改善空間大，所以時間很寶貴，我們會學習列強的長處去彌補自己的不足。」

中國女排隊長袁心玥希望用表現報答香港球迷的熱情。（袁志浩攝）

中國女排新主攻手李盈瑩在日本站屢成隊內「得分王」，與隊長袁心玥都是贏波功臣。被問到往後球隊會否依重兩人取分，袁心玥指每位隊友都有發揮作用，「雖然有球員較突出，但勝利的始終是『我們』，相信之後也會有其他球員站出來。」

自2019年後再到香港比賽，袁心玥稱雖然球隊變化大，但不變的是香港球迷的熱情，「我們仍然是中國女排，希望這一站更進步，在場上展示自己的光采，通過排球展現我們熱愛排球的精神。」

+ 2

最後，中國女排首戰會對加拿大，加拿大主教練溫沙僅稱會專注做好自己，期望麾下能打出部署。而在總成績與中國同得4連勝的波蘭，主帥科斯洛斯基形容今站是「艱難的挑戰」，但相信球隊最大敵人是自己，目標是改善弱點、建立球隊風格。

至於衛冕聯賽冠軍的意大利，上站意外僅錄1勝3負，主教練表示仍會以打入總決賽為目標，惟強調球隊會一步一步來，暫未為對中國的香港站煞科戰有任何部署。