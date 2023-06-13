世界女排聯賽｜中國女排獲「主場力量」　重臨香港挫加拿大5連勝

世界女排聯賽香港站周二（13日）假香港體育館（紅館）開戰，相隔4年來港的中國女排自是球迷焦點。在日本站取得4連勝的中國隊乘勢而上，以局數3：0擊敗加拿大，取得香港站首勝，並在世界女排聯賽累積連贏5場。

副攻手王媛媛持續高效率表現，成為教練蔡斌絕對主力的她為衝擊世界仍需進步，：「不覺得位置愈來愈高，對比世界強手仍有很多不足」。



中國女排相隔4年來港作賽，球迷熱烈打氣。（夏家朗攝）

對比4年前，中國女排今屆只有擔任副攻的隊長袁心玥、主攻李盈瑩及接應手龔翔宇等6人仍在23人註冊名單中，新舊交替明顯。即使已非以往的「黃金一代」陣容，「中國女排」四字對香港球迷來說，就是一種無可取代的熱血，登場時獲主場觀眾以熱烈掌聲和歡呼聲歡迎，氣氛熾熱。

中國隊沿用上站4連勝陣容來港，在香港首戰對世界排名第14位的加拿大，主攻手朱婷續因傷缺陣下，首發派出1.92米高的年輕主攻李盈瑩和王雲蕗、副攻袁心玥、王媛媛，配上龔翔宇、刁琳宇。

深受球迷喜愛的袁心玥，每次攔網和殺球都獲歡呼聲。（夏家朗攝）

中國女排首局早段發力，面對「女長城」的李盈瑩，加拿大隊首局已招架不住；該名中國左手「大槌」快攻頻頻得手，助球隊首局以25：14先拔頭籌。次局加拿大隊雖逐漸上力，主攻手賀維單節取得6分，但隊長袁心玥上演精彩背飛、攔網；王媛媛亦施展強力扣殺，場內歡呼聲不斷，中國以25：18再下一城。

第三局戰情緊湊，中國被對隊一度追平11：11，但袁心玥與刁琳宇的雙人攔網發揮穩定，加拿大末段反超20：19，中國在落後21：23下憑韌力逼至24：24，終在4度「刁時」下以29：27險勝，以局數3：0取得今站首勝。

王媛媛今場表現出色，取得9分進攻、1分攔網。（夏家朗攝）

王媛媛由後備到絕對主力

25歲副攻手王媛媛在上站以進攻和攔網備受注目，攻守俱佳的她在進攻成功率和效率，於所有隊員中排名第一。在郎平時代一直是後備的她，於蔡斌接手中國女排後成為「絕對主力」，她亦不負教練所望，成為李盈瑩以外的中國女排第二得分手。

今場王媛媛在第三局多次挺身而出，全場取得9分，僅次李盈瑩的全隊最高分14分。賽後王媛媛坦言贏得驚險：「加拿大隊是一支衝擊力很強的球隊，為我們帶來威脅，我們也需要繼續進步。」相隔4年再來港作賽，她感謝觀眾依然熱情，特別是在最後一局落後下為己隊打氣，「來到香港就像來到主場，球迷都為我們歡呼吶喊，讓我們都充滿力量。」

成為教練蔡斌絕對主力的王媛媛（7號）攻守俱佳，自言與世界強手相比仍有很多不足。（夏家朗攝）

加拿大在第三局末段一度威脅中國隊，王媛媛指球隊遇到困難沒有放棄，並感謝球迷打氣支持。（夏家朗攝）

在蔡斌麾下成為中國女排的得分主力，她坦言仍有很多不足，且在衛冕亞運上仍需繼續進步，「我並沒有覺得自己隊內位置愈來愈高，與世界強隊相比，我的攻守有很多不足的地方，我還是會把自己放在衝擊的位置。」中國女排陣容與5年前改頭換面，對於亞運她認為：「隊中有很多比較年輕的隊員，我們有很多地方仍需要磨合，更珍惜與強隊交手的機會。」

今站賽事一共有8支隊伍參賽，除了中國隊外，還有多明尼加共和國、波蘭、加拿大、意大利、保加利亞、荷蘭及土耳其隊，而中國隊今站對手僅有加拿大、保加利亞、波蘭及意大利4支隊伍。中國將輪休兩天後，於周五對陣保加利亞。