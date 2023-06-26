七一免費開放康文署康樂體育設施一覽　公眾泳池先到先得毋須預約

7月1日（周六）康樂及文化事務署（康文署）轄下多項收費康樂文化設施，可供市民免費使用。當中包括各項室內康樂設施、戶外康樂設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻，詳情如下：



香港市民6月25日（星期日）上午7時起，可在各區「康體通」櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施。

康文署7月1日免費開放供市民使用的康樂設施包括：

1. 室內康樂設施

羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室＊、活動室、舞蹈室和單車賽道＊；



2. 戶外康樂設施

網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆＊、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；



3. 公眾游泳池及水上活動中心艇隻

港島區：

堅尼地城游泳池、中山紀念公園游泳池、港島東游泳池、柴灣游泳池、小西灣游泳池、摩理臣山游泳池、維多利亞公園游泳池、包玉剛游泳池



九龍區：

九龍公園游泳池、大角咀游泳池、摩士公園游泳池、斧山道游泳池、荔枝角公園游泳池、深水埗公園游泳池、李鄭屋游泳池、佐敦谷游泳池、觀塘游泳池、藍田游泳池、大環山游泳池、何文田游泳池



新界區：

梅窩游泳池、東涌游泳池、葵盛游泳池、北葵涌賽馬會游泳池、青衣游泳池、青衣西南游泳池、粉嶺游泳池、上水游泳池、將軍澳游泳池、西貢游泳池、沙田賽馬會游泳池、顯田游泳池、馬鞍山游泳池、大埔游泳池、東昌街游泳池、荃景圍胡忠游泳池、城門谷游泳池、屯門游泳池、賽馬會仁愛堂游泳池、屯門西北游泳池、元朗游泳池、天水圍游泳池、屏山天水圍游泳池



註1：不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池



註2：創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用＊



＊預訂這些設施的市民，必須持有相關的資歷證明。詳情請瀏覽專題網頁www.lcsd.gov.hk/tc/freeuseday/conditions.html

注意事項：



1. 每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。「康體通」系統不會接受市民超額預訂設施的申請。由於預期市民會踴躍預訂設施，早上繁忙時段或需較長時間進入網上預訂系統。



​2. 公眾游泳池設施無須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。



3. 康文署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂的段節開始的首十分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。



4. 租用人須遵守康體設施使用條件（www.lcsd.gov.hk/tc/condition/index.html），當中包括個人不取場／不在場使用設施的懲處安排。如租用人不取場而沒有按規定取消預訂或租用人於所租訂段節被發現不在場使用設施，將當作不取場／不在場使用設施一次；租用人在60天內累積兩次違規紀錄，會被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。如有查詢可致電2414 5555或瀏覽專題網頁www.lcsd.gov.hk/tc/freeuseday/index.html。



（以上資料僅供參考，一切以康文署最新公布為準）