游泳︱全港最少人公共泳池介紹　地點山旮旯練水暢泳無障礙

夏日炎炎，正是游泳好時節。公眾泳池往往有人滿之患，想無障礙練水，可能便要找一些使用率較低的泳池。

按統計數字，屯門賽馬會仁愛堂游泳池人氣最低，2020年只有1600人次入場，可是這個泳池只有兩個不規則形狀嬉水池，並非理想練水之選，想人流少一點，便要去位置較為偏遠的山旮旯泳池。



香港三大山旮旯公共泳池

1. 柴灣泳池

柴灣泳池主池。（Google Maps）

柴灣泳池1980年5月31日啟用，位於柴灣新夏街，沒有任何交通工具直達，距離柴灣地鐵站約1公里，步行約需時20分鐘。位置說得上山旮旯，就算是區內居民，如非住在附近，都不算方便，而且到達泳池前，先要行一條小斜坡，未落水已有足夠熱身。

由於「地利」關係，人流相對其他泳池偏少，尤其同區小西灣泳池2011年啟用後，客源減少。一個1.9米深50米標準正池、一個1.4米深50米副池，絕大多數時間人流均不算多，可以暢通無阻下輕鬆舒服暢泳。

柴灣泳池設施

柴灣泳池擁有一個水深1.4米-1.9米的標準50米主池，一個水深1.1米-1.4米的副池，另設三個水深0.68米-1.2米的習泳池，三個兒童嬉水池，以及一個水深4.4米-4.6米的跳水池，還有一個可容納800個觀眾的看台。

柴灣泳池開放時間

柴灣泳池每天分為三個時段開放，分別為：



第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至5時

第三節：晚上6時至10時



（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）

（註：康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，柴灣泳池每逢周二上午10時至第二節開放時段完結進行大清潔，泳池會於同日第三節重開。 如清潔日適逢公眾假期，泳池會照常開放，而大清潔行動將安排在星期四進行。）

如何前往柴灣泳池？

柴灣泳池地址：柴灣新廈街345號

1. 港鐵柴灣站：柴灣站轉乘47M線綠色專線小巴，在富城閣站下車，過馬路後穿過康平街到新廈街，沿斜坡行上泳池，步行約5分鐘。



2. 巴士（富城閣站）：8P、8X、81S、82、82M、82S、82X、85、106、106P、118、118P、 314、529P、606號前往小西灣／柴灣方向，在富城閣站下車，過馬路後穿過康平街到新廈街，沿斜坡行上泳池，步行約5分鐘。



2. 北葵涌賽馬會游泳池

北葵涌賽馬會游泳池。（Google Maps）

北葵涌泳池1984年7月12日啟用，位於葵涌和宜合道，位置同樣隔涉，距離葵興地鐵站約1.4公里，步行約需時20分鐘。鄰近和宜合道運動場、北葵涌鄧肇堅體育館，有多條巴士及專線小巴可抵達，不算太方便。

一來位置山旮旯，二來區內已有規模較大的葵盛游泳池，鄰區青衣也有兩個泳池，人流相對較為疏落。

北葵涌泳池設施

北葵涌泳池擁有一個水深1.4米-1.9米的標準50米主池，另設兩個水深0.9米-1.2米的習泳池，以及一個水深4.4米-4.6米的跳水池。此外一個0.32米不規則形狀的幼童池，今年6至8月期間免費開放。

北葵涌泳池開放時間

北葵涌泳池每天分為三個時段開放，分別為：



第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至6時30分

第三節：晚上7時30分至10時



（暫停開放時間：中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

（註：康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，北葵涌泳池每逢周三上午10時至第二節開放時段完結進行大清潔，泳池會於同日第三節重開。 如清潔日適逢公眾假期，泳池會照常開放，而大清潔行動將安排在星期二進行。）

如何前往北葵涌泳池？

北葵涌泳池地址：葵涌和宜合道290號

1. 港鐵葵興站：葵興站A出口，沿葵涌道直上，再沿昌榮路繼續步行轉上和宜合道，步行最少20分鐘以上。



2. 巴士：32、36、36A、36B、36M、40P、40X、46P、46X、47X、48X、73X、278X號線途經，在和宜合道運動場站落車。



3. 小巴：在新都會廣場（葵涌運動場）或港鐵葵興站（新葵興廣場）乘坐綠色專線小巴94/94A線往梨木樹邨方向，在和宜合道運動場站下車。



3. 大環山泳池

大環山泳池設施一覽。（Google Maps）

大環山游泳池早在1977年建成，位於鄰近黃埔花園對出的紅磡海濱，除了黃埔花園和相鄰的海逸豪園兩大屋苑，對區內外市民來說均不是個就近地點，尤其在黃埔站2016年10月啟用前，其他地區基本上沒有交通工具可直接抵達，存在感相當低。

正因如此，對泳友來說，人流較少的大環山泳池正是個練水勝地。除了人流較少之，大環山泳池的另一特點是擁有無敵海景。由於鄰近海旁，泳池內大部分地方均可欣賞到一望無際的海景。

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大環山泳池設施

大環山泳池是康文署管理的全港44個公眾游泳池之一，擁有一個水深1.4米-1.93米的標準50米主池，一個水深1.1米-1.43米的副池，另設三個水深0.68米-0.91米的習泳池，三個兒童嬉水池，以及一個水深4.38米-4.5米的跳水池，還有一個可容納800個觀眾的看台。（備註：由於疫情關係，跳水池及其中兩個嬉水池目前正關閉，直至另外通告）

大環山泳池開放時間

大環山泳池每天分為三個時段開放，分別為：



第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至5時

第三節：晚上6時至10時



（備註1：暫停開放時間：中午12時至下午1時及下午5時至6時）

（備註2：康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，大環山泳池每逢周四上午10時至第二節開放時段完結進行大清潔，泳池會於同日第三節重開。 如清潔日適逢公眾假期，泳池會照常開放，而大清潔行動將安排在星期五進行。）

電視劇《I SWIM》令大環山泳池人氣急升。（《I SWIM》劇照）

如何前往大環山泳池？

大環山泳池地址：九龍紅磡環海街7號

1. 港鐵黃埔站：黃埔站D2德安街出口，向前行，經德定街，向右轉上德康街與環海街交界，可看到大環山游泳池正門，步行約 5分鐘。



2. 港鐵紅磡站：乘九巴8A線往黃埔花園巴士總站，泳池在巴士總站後方斜對面；乘綠色專線小巴26號線前往海逸豪園，大環山泳池正位於海逸豪園巴士總站附近。



註：九龍仔游泳池原為另一人流較少公眾泳池，早在1964年啟用，2020年12月1日起進行改建工程暫停開放，預計將於2024/25 年度重開。