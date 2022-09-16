游泳︱全港五大滑水梯公眾泳池　鬥高鬥長鬥設施齊全另附交通指南

海外旅行仍然太遙遠，今年夏天特別熱，一家大細想消暑，又要安全和好玩，公眾游泳池是個平靚正好選擇。

愈多愈多公眾泳池附設滑水梯和嬉水設施，滑水梯邊個最高、邊個最多、邊個最特別？



全港5大最好玩公眾泳池

1. 最刺激 — 9米高滑水梯：馬鞍山游泳池

馬鞍山游泳池。（康文署）

全港最好玩公眾泳池，首先想到的一定是馬鞍山泳池。最大賣點首推位於泳池最高點的4條9米高滑水梯，好玩又刺激之餘，更可飽覽吐露港海景。同時附設蘑菇和樹木形瀑布，以及鱷魚和鯨魚形噴泉，適合一家大細遊玩。

泳池位置在馬鞍山市中心馬鞍山公園旁邊，玩樂設施齊全加上地點方便，一直是全港人流最旺盛公眾泳池之一，須注意如在假日前往會較為人多擠迫。

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馬鞍山泳池設施

馬鞍山泳池擁有一個水深2米的標準50米主池，一個水深0.9-1.2米的訓練池，兩個水深0.9-1.1米的習泳池，一個水深0.3米不規則形狀幼童池，一個水深1.1米不規則形狀圓形梯級池，以及大型滑水梯連水深1.1米嬉水池。另設一個船身設計的觀眾看台，容量1200人。

馬鞍山泳池開放時間

馬鞍山泳池每天分為三個時段開放，分別為：



第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至6時30分

第三節：晚上7時30分至10時



（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

（註：康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，馬鞍山泳池每逢周二上午10時至第二節開放時段完結進行大清潔，泳池會於同日第三節重開。 如清潔日適逢公眾假期，泳池會照常開放，而大清潔行動將安排在星期一進行。）

（註2：馬鞍山泳池每年11月1日至翌年3月31日暫停開放）

如何前往馬鞍山泳池？

馬鞍山泳池地址：馬鞍山鞍駿街33號

1. 港鐵馬鞍山站：馬鞍山站A1／A2出口，穿過馬鞍山廣場，廣場走到盡頭沿天橋過往 馬鞍山公園入口，穿過公園即可到達。



2. 巴士：乘坐85C 、681、286M號，在馬鞍山公園站下車；乘坐A41P、40X 、85M 、86C 、86K 、86S 、87D 、87K 、89D 、299 、680 、680X、682及885號，在海柏花園站下車。



3. 專線小巴：乘坐6 、803 、808 、810 、807A 、807B、807K號，在馬鞍山廣場站／海柏花園站下車。



2. 最齊全 — 嬉水設施多：將軍澳游泳池

將軍澳游泳池。（維基百科）

將軍澳泳池同樣設有4條滑水梯，高度雖不及馬鞍山泳池，勝在有6米和3米兩種不同高度選擇。泳池內同時設有多項嬉水設施，單是嬉水池便有3個，說得上是全港玩水設施最多最齊的公眾泳池之一。

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將軍澳泳池設施

將軍澳泳池擁有一個水深2-2.2米的標準50米主池，一個水深0.9-1.2米的訓練池，兩個水深0.85-1.1米的習泳池，一個水深4.4-4.5米的跳水池，一個水深0.1-0.3米不規則形狀戲水池，兩個水深0-1.1米不規則形狀嬉水池連4條滑水梯，另設一個日光浴場，觀眾看台容量1136人。

將軍澳泳池開放時間

將軍澳泳池每天分為三個時段開放，分別為：



第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至6時30分

第三節：晚上7時30分至10時



（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

（註：康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，將軍澳泳池每逢周一上午10時至第二節開放時段完結進行大清潔，泳池會於同日第三節重開。 如清潔日適逢公眾假期，泳池會照常開放，而大清潔行動將安排在星期二進行。）

（註2：將軍澳泳池主池每年5月4日至6月23日暫停開放；訓練池、習泳池、跳水池、戲水池、嬉水池則在每年11月1日至翌年4月15日暫停開放。）

如何前往將軍澳泳池？

將軍澳泳池地址：將軍澳運隆路9號

（注意：最近的港鐵站是寶琳站，不是將軍澳站！）

1. 港鐵寶琳站：寶琳站C出口，出站後左轉沿貿業路步行，經運亨路左轉運隆路，一路直行至將軍澳公共圖書館，圖書館後便是將軍澳泳池，路程約10分鐘。



2. 巴士：乘坐102、102B、690、792M、798號，在將軍澳游泳池站下車。



3. 最好玩 — 6條滑水梯：大埔游泳池

長長滑水梯是大埔游泳池標記。（康文署）

大浦泳池有6條滑水梯，是所有公眾泳池之冠，其中3條有8.5米高，滑水梯彎彎曲曲途程更長，最適合喜歡刺激和滑水梯的朋友。從高處遠望，嬉水池與滑水梯構成一個八爪魚形圖案，睇得又玩得。嬉水池邊設有多組太陽傘和沙灘椅，夠晒Chill。

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大埔泳池設施

大埔泳池擁有一個水深1.4-1.93米的標準50米主池，兩個水深0.7-1.1米的習泳池，一個水深4.5米的跳水池，一個水深0.15-0.3米不規則形狀兒童池，兩個水深0-1.35米不規則形狀嬉水池連6條滑水梯，觀眾看台容量800人。

大埔泳池開放時間

大埔泳池每天分為三個時段開放，分別為：



第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至6時30分

第三節：晚上7時30分至10時



（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

（註：康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，大埔泳池每逢周一上午10時至第二節開放時段完結進行大清潔，泳池會於同日第三節重開。 如清潔日適逢公眾假期，泳池會照常開放，而大清潔行動將安排在星期三進行。）

（註2：大埔泳池每年11月1日至翌年3月31日暫停開放。）

如何前往大埔泳池？

大埔泳池地址：大埔汀太路11號

（注意：最近的港鐵站是太和站，不是大埔站！）

1. 港鐵太和站：太和站A出口，沿寶雅路右轉太和路，再左轉至汀太路，路程約15分鐘。



2. 巴士：乘坐71K、307A、307P、907C、E41號，在大埔游泳池站下車；或乘坐72A、73、75K、265S、274P號，在大埔舊墟公園站下車，再步行約10分鐘。



3. 專線小巴：乘坐20A、20B、20C、20K號，在榮暉花園或太平工業中心站下車，再步行約5分鐘。



4. 最特別—石山滑梯 ：天水圍游泳池

天水圍游泳池石山滑梯。（康文署）

設有滑水梯的公眾泳池並不罕見，唯獨天水圍泳池的滑水梯是建在假山之中，讓人感受摸黑高速滑進石洞的刺激。

天水圍泳池沒有標準主池或副池，嬉水設施卻相當多，猶如一個小型水上樂園。除了3條8米高滑水梯，嬉水池面積也相當大，並另設一組小朋友專用的小型滑水梯，嬉水池旁還有個日光浴場。

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天水圍泳池設施

天水圍泳池擁有一個水深0.93-1.22米的訓練池，一個水深0.7-0.93米的習泳池，一個水深0.43-1.1米不規則形狀嬉水池連大型滑水梯裝置。

天水圍泳池開放時間

天水圍泳池每天分為三個時段開放，分別為：



第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至6時30分

第三節：晚上7時30分至10時



（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

（註：康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，天水圍泳池每逢周四上午10時至第二節開放時段完結進行大清潔，泳池會於同日第三節重開。 如清潔日適逢公眾假期，泳池會照常開放，而大清潔行動將安排在星期五進行。）

（註2：天水圍泳池每年11月1日至翌年3月31日暫停開放。）

如何前往天水圍泳池？

天水圍泳池地址：天水圍天柏路1號

1. 港鐵天湖站：天湖站下車後步上行人天橋，天水圍體育館前方便是天水圍泳池，路程約3分鐘。



2. 巴士：乘坐港鐵巴士K73號，在天水圍游泳池站下車；或乘坐九巴69M、69X、265S、269B、269C、269D、276A號，在天水圍公園站下車；或乘坐九巴69P、276、B1號，在天水圍運動場站下車。



5. 最外國 — 異國情調最濃：西貢游泳池

西貢游泳池。（康文署）

去西貢不一定要出海，到公眾泳池玩另有一番情調。西貢泳池由設施本身到入場泳客，都充滿異國情調，就算兩條滑水梯不是最刺激和特別，吸引力依然絲毫無損，假日長期迫滿人。出國旅行依然奢侈的當下，不妨入西貢泳池望梅止渴一番，順道欣賞西貢海景色。

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西貢泳池設施

西貢泳池擁有一個水深1.4-1.93米的標準50米主池，一個水深0.85-1.1米的習泳池，一個水深0.1-1.1米不規則形狀嬉水池，觀眾看台容量380人。

西貢泳池開放時間

西貢泳池每天分為三個時段開放，分別為：



第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至6時30分

第三節：晚上7時30分至10時



（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

（註：康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，西貢泳池每逢周三上午10時至第二節開放時段完結進行大清潔，泳池會於同日第三節重開。 如清潔日適逢公眾假期，泳池會照常開放，而大清潔行動將安排在星期四進行。）

（註2：西貢泳池每年11月1日至翌年3月31日暫停開放。）

如何前往西貢泳池？

西貢泳池地址：西貢惠民路12號

1. 巴士：乘坐九巴92、92R、94、99、292P、299X號或新巴792M號，在西貢總站下車，沿惠民路步行至西貢泳池，路程約5分鐘。



2. 專線小巴：乘坐1、1A、7、9、9A、12、101Ｍ號，在西貢碼頭下車，沿惠民路步行至西貢泳池，路程約5分鐘。



3. 非專線小巴（紅Van）：銅鑼灣、旺角每天均有車前往西貢碼頭，惟須注意服務時間。

