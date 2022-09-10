游泳︱全港三大最豪華公眾泳池　外型獨特設施齊備附設美景

全港共有44個公眾游泳池，設施有新有舊，級數亦有所不同，感覺可以相差好遠。當中三個設計獨特的泳池，建築費加起來接近20億！

點解呢三個泳池咁昂貴？以下逐一話你知。今年夏天特別熱，趁秋意未濃，不妨找個時間到這幾個華麗泳池舒服暢泳，其中兩個仲可以順道欣賞鄰近海旁日落美景。



香港三大最豪華公眾泳池

1. 維多利亞公園游泳池（維園泳池）

維多利亞公園游泳池。（Google Maps）

全港最靚公眾泳池，一定首推維園泳池。維園舊泳池早在1957年10月16日啟用，是全香港首座公共游泳池，埋藏不少港島區居民中學時期學校水運會的集體回憶。由於歷史悠久，設施日漸變得殘舊過時，2009年開始重建，至2013年建成耗資8億、由外靚到內的新泳池。

無論是新或舊池，它均為全港水深最深並提供最多座席的游泳池場館，二者最大分別，舊池是全室外，新池則是全室內，亦是國際和本地游泳和跳水賽事聖地。新泳池流線型外牆設計保留維園多棵原有大樹，建築沿木而建，又以透孔圍板搭建，避免阻擋附近樓宇，增加透視視覺。場館頂部設有太陽能光伏板及熱水系統，每年可節省2.5萬度電力，另設雨水循環系統。新泳池周圍廣植樹木，樓頂共設4個圓形天窗採納自然光。

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維園泳池設施

維園泳池擁有一個水深1.2米-2米的標準50米主池，以及一個水深1.2米的多用途池（兩池在每年11月至翌年4月中期間提供暖水池設施），還有一個可容納2500個觀眾的看台，並設有電子計分板。多用途池池底內置升降台，可調校水深，若上演跳水賽事，最高可調校至5米深。

維園泳池開放時間

維園泳池每天分為三個時段開放，分別為：



第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至5時

第三節：晚上6時至10時



（暫停開放時間： 中午12時至下午1時及下午5時至6時）

（註：康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，維園泳池每逢周五上午10時至第二節開放時段完結進行大清潔，泳池會於同日第三節重開。 如清潔日適逢公眾假期，泳池會照常開放，而大清潔行動將安排在星期一進行。）

＊值得留意的是，維園泳池不時舉辦學校水運會及各項本地或國際游泳和跳水賽事，為免撲空失望，建議每次前往泳池之前，必須先看看那一天是否有賽事進行或已被包場。

如何前往維園泳池？

維園泳池地址：銅鑼灣興發街1號

1. 港鐵天后站：港鐵天后站A2出口，往左到興發街，步行至近街尾往左轉即到達游泳池，步行約3分鐘。



2. 巴士（興發街站）：乘坐2X、5、5X、8、8P、25C、102、103、106、110、170、 307、601P、603、603號，在興發街下車，左前方即是游泳池。



2. 東涌游泳池

東涌游泳池外型設計獨特，似劇院多過泳池。（Google Maps）

東涌泳池是另一相對新的公眾泳池，由著名建築師呂元祥名下建築師事務所設計，總建築費逾4億，獨特蜆殼形上蓋作設計似劇院多過泳池，2011年起啟用。樓頂上一組白色摺曲裝置，是有抗高溫和抗蝕作用的聚四氟乙烯膜（PTEF membrane），有助降低整體維護費用，獲建築署頒發2011年特別建築獎（創新科技）。

泳池位置鄰近東涌彎和昂平360纜車東涌站，日落時可順道欣賞美景。室內主池以外，另設景色一流的室外訓練池。

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東涌泳池設施

東涌泳池擁有一個水深1.4米-1.9米的室內標準50米主池（註：9月11日至10月31日進行年度維修），還有一個可容納1000個觀眾的看台，並設有電子計分板。同時在室外設有一個水深0.9米-1.2米的訓練池（註：11月1日至翌年4月15日進行年度維修）。

東涌泳池開放時間

東涌泳池每天分為三個時段開放，分別為：



第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至6時30分

第三節：晚上7時30分至10時



（暫停開放時間：中午12時至下午1時及下午6時30分至7時30分）

（註1：康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，東涌泳池每逢周二上午10時至第二節開放時段完結進行大清潔，泳池會於同日第三節重開。 如清潔日適逢公眾假期，泳池會照常開放，而大清潔行動將安排在星期三進行。）

（註2：主池在每年9月11日至10月31日進行維修，訓練池則在每年 11月1日至翌年4月15日維修，暫停開放。）

如何前往東涌泳池？

東涌泳池地址：東涌達東路5號

1. 港鐵東涌站：東涌站B出口，沿美東街左轉達東路，步行約7分鐘。



2. 昂平360纜車東涌站：昂平纜車東涌站下車，沿達東路步行數分鐘。



3. 巴士（東堤灣畔站）：乘坐36、38P、E11、E21、E22、E22A、E23、E31、E32、E33、E33P、E34、E41、E42號，在東堤灣畔站站下車。



3. 堅尼地城游泳池

外型充滿未來風格的堅尼地城泳池。（維基百科）

舊堅尼地城泳池因興建港鐵堅尼地城站拆卸，新泳池由英國著名建築師公司 Farrells 設計，外型有點像太空船，充滿未來感。裝設53個太陽能光伏板為更衣室提供熱水省電，樓頂採取跟北京奧運水立方場館外牆同樣透明隔熱物料，將自然光引入室內，建築費估計高達6.7億。2011年起啟用，2015年尾曾進行重置工程，2017年2月再度開放。

泳池位置同樣鄰近海旁，傍晚時份可順道欣賞卑路乍彎日落海景。

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堅尼地城泳池設施

堅尼地城泳池室內及室外分別有不同設施。室內方面，擁有一個水深1.2-1.4米的副池，一個水深0.9米-1.2米的訓練池，另設一個按摩池（註：9月11日至10月31日進行年度維修）；室外方面，另設一個水深1.1-1.4米的副池，以及一個不規則形狀嬉水池（註：11月1日至翌年4月15日進行年度維修）。

堅尼地城泳池開放時間

堅尼地城泳池每天分為三個時段開放，分別為：



第一節：上午6時30分至中午12時

第二節：下午1時至5時

第三節：晚上6時至10時



（備註1：暫停開放時間：中午12時至下午1時及下午5時至6時）

（備註2：康文署轄下各公眾泳池每周進行一次大清潔行動，堅尼地城泳池每逢周三上午10時至第二節開放時段完結進行大清潔，泳池會於同日第三節重開。 如清潔日適逢公眾假期，泳池會照常開放，而大清潔行動將安排在星期四進行。）

如何前往堅尼地城泳池？

堅尼地城泳池地址：堅尼地城西祥街北2號

1. 港鐵香港大學站：香港大學站C2出口，步行約5分鐘。



2. 巴士（堅尼地城游泳池／歌連臣街站）：乘坐1、5、5B、5X、10、10S、18、18P、43X、47P、101、104、113、347、811、904、A10、M47號，在堅尼地城游泳池／歌連臣街站下車。

