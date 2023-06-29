網球︱32歲丹麥甜心被丈夫一句話打動　前一姐禾絲妮雅琪復出賽場

「丹麥甜心」禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）3年前為家庭放棄事業，還差一年才30歲的她高掛網球拍。她在這段期間誕下一子一女，當上媽媽，3年過後卻宣有復出賽場：「我仍有目標希望達成」，更揚言，「我希望向子女示範無論角色與年齡，一樣能夠追尋夢想。」



禾絲尼雅琪3年前為家庭放棄事業，29歲便掛拍。（Getty Images）

「前一姐」禾絲妮雅琪在Twitter中發文稱，「過去3年我離開網球場，彌補昔日與家人錯失的時光，我成為母親，現在有兩個漂亮孩子，令我心存感恩。不過我仍有目標想達成，希望向子女示範無論角色與年齡，一樣能夠追尋夢想。我們整個家庭一起決定，現在是時候了，我會復出賽場，我已經急不及待了！」

禾絲妮雅琪曾與高爾夫球手麥伊萊訂婚，2014年甩拖後，度過3年單身日子。2017年，她與前NBA球星大衛李爾（David Lee）拍拖，同年11月訂婚，至2019年6月15日二人在意大利結婚。2020年1月，她在戰畢當屆澳洲網球公開賽後告別賽場，女兒Olivia翌年2月出生，2022年10月她再誕下幼子James，成為兩孩之母 。

她曾高佔世界排名第一及贏得30項巡迴賽單打冠軍，惟卻欠缺「大賽命」，在莎蓬娜威廉絲的陰影下，四大滿貫賽事直到2018年澳網才贏過一次。她今次復出賽場接受《Vogue》雜誌訪問，披露退役前因患上類風濕性關節炎，一度痛得不能下床，並變得極度渴睡，曾經在48小時內睡足43小時，她知道必須停下來好好休息和調養，終在2020年澳網後退役，直到兒子James出生前，兩年多時間未再接觸網球。

2018年澳網冠軍是禾絲妮雅琪唯一一次贏得的四大滿貫錦標。（Getty Images）

身體康復後再次拿起球拍，禾絲妮雅琪重燃對網球的「愛火」，正當她愈打愈順、猶豫應否復出之際，終被丈夫大衛李爾一句話打動：「為什麼不？我們一生只活一次」，獲得家人支持，她亦不想自己後悔，畢竟歲月不等人，想趁仍然能在最高水平馳騁的日子把握時間。

她感慨，女子網球手不少都因為家庭被迫放棄事業，獲得丈夫、父母和褓姆支持能夠重返球場，她自覺幸運，也希望好好珍惜機會，「我能否贏得美網冠軍，我認為可以。我能否贏得澳網冠軍，我也覺得可以。」她說有信心能再奪大滿貫才決定復出，「我們到時再看看會發生什麼事吧。」