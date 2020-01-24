【澳網】禾絲妮雅琪結束15年生涯　「希望生涯可啟發更多人」

早前預告戰畢澳洲網球公開賽後掛拍的「丹麥甜心」禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki），第三圈力戰三盤不敵查比雅，正式結束15年的職業生涯。已為人妻的「丹麥甜心」在賽後亦難掩激動，不禁感觸落淚。

前世界第一的禾絲妮雅琪，在去年12月公布戰畢今年澳網後，便會正式結束15年的職業生涯，專心做「李太」。「丹麥甜心」在最後一次澳網的次圈擊敗「烏克蘭美少女」恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska），在今日（24日）與查比雅（Ons Jabeur）爭奪16強席位，若果好姊妹莎蓮娜威廉絲同樣勝出，二人將在16強碰頭。

不過，二人一同在第三圈止步。禾絲妮雅琪在先輸一盤5：7下，並以6：3扳回一城，需要戰至決勝盤分勝負，雖然禾琪打破對手發球局，一度追成5：5平手，可惜在最後一局後勁不繼，以5：7憾負，力戰2小時7分鐘出局。

禾絲妮雅琪在澳網第三圈不敵查比雅，在墨爾本結束職業生涯。（路透社）

禾絲妮雅琪感人告別網球場（按圖放大）

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禾絲妮雅琪在2018年澳網贏得生涯唯一一個大滿貫錦標，而她亦在墨爾本完成職業生涯最後一場賽事，如今澳網再添意義。禾琪在完場後，坐在場邊不禁感觸落淚，查比雅亦向禾琪致敬，而大會亦找來一眾女子球手拍片，向禾絲妮雅琪致意，及後WTA在官方網站亦上載另一短片，當中包括費達拿﹑拿度及祖高域。

禾絲妮雅琪在賽後受訪時，全場球迷掌聲雷動，「丹麥甜心」笑言沒有想過以一板正手失誤完成生涯，而正手抽擊正是她在職業生涯中一直練習的一件事，並指今仗的戰果已不再重要，重點是她在今仗傾盡全力爭勝。禾琪及後持丹麥國旗披在身上，並繞場一周向現場球迷致謝，禾琪的父親在場中與女兒相擁，場面感人，並與丈夫大衛李爾一同合照。

丈夫李爾賽後與禾絲妮雅琪深情一吻。（路透社）

禾絲妮雅琪在賽後披丹麥國旗向球迷致敬。（Getty Images）

禾絲妮雅琪及後在記者會上，亦再度不禁落淚，在爆滿的場館中完成最後一戰，她坦言是完美的結局，而當她家人走進場時，他再度忍不住淚水。

在墨爾本結束職業生涯，對禾琪而言意義重大，並對自己的職業生涯感到十分自豪，「墨爾本對我是個十分特別的地方，因為我在這裡奪得大滿貫錦標，所以我十分高興可以在這裡完成生涯最終戰。我以成為世界第一及贏得大滿貫作為我小時候的夢想，而我現在卻一一達成了，我對此感到十分自豪，我希望我的職業生涯能啟發更多人。」