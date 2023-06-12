法網．人物誌︱永不放棄網球勇士梅高娃　年半前醫生勸退役拒低頭

今年法國網球公開賽（法網）女子單打賽事，非種子球手梅高娃（Karolina Muchova ）一路勇闖決賽，期間擊敗3位種子球手，準決賽面對世界排名第二的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）一仗，更在明顯腿部受傷、只差一分便落敗的逆境下，咬緊牙關忍痛作戰，苦戰中奇蹟反勝，成為今屆其中一場最精彩的經典賽事。

26歲她之所以一直不在大眾視線，跟生涯持續不斷傷患有關。2022年初因傷未能出戰澳網，健康情況差到接近退役，「有些醫生跟我說，或許你不能夠再做運動員了。」

幸好她沒有聽醫生話，在不擅長的泥地首度闖入大滿貫決賽。即使最終未能封后，仍令人憧憬這位充滿天份的捷克球手，終可綻放屬於她的獨特光芒。



梅高娃在今屆法國網球公開賽一再展現驚人鬥志和技藝。（Getty Images）

年半前被醫生勸退役

「去年當我錯過澳網，當時我的健康狀況相當之差。我時常做健身，嘗試重返球場，有些醫生告訴我，『或許你不能再繼續做運動員了。』」法網決賽不敵「一姐」施安迪（Iga Swiatek），頒獎禮前梅高娃一度哭成淚人，她的眼淚相信很大程度上不是因為決賽落敗，而是生涯一路遇上重重障礙帶來的感觸，尤其是如坐過山車的過去一年半。

「曾經有過很多時刻，很多低潮，由一個傷患到另一個。」她沒有聽醫生話放棄網球，「我一直保持正面思維，嘗試工作和做盡所有幫我重返賽場的練習。」比起運動天份和才華，永不言敗的鬥志才是引領她走出谷底之光，「人生中總會有很多高低起伏，現在我正在享受上方的一部分。」

12歲的梅高娃。（Instagram＠karolinamuchova）

由萬人迷到無人理會

網球壇大多英雄出少年，頂級球手往往16、17歲已開始冒出頭來，命途多舛梅高娃即使曾是眾人捧在掌手香餑餑，終未能享有同等待遇。她的網球啟蒙來自前職業足球員父親梅查（Josef Mucha），來自人口只得10萬的捷克東部城市歐洛慕奇（Olomouc），距離家門50米已經有個網球場，爸爸在她7歲那年教她打網球，她和哥哥菲臘（Filip）從小接觸各種運動，12歲那年她要從擅長的兩種運動之中抉擇，放棄手球，專攻網球。

捷克出產過不少網球名將，由昔日的蘭度、娜華蒂露娃、哥達到路芙娜，以至現役的前世界排名第一彼絲高娃（Karolina Pliskova）、前世界排名第二姬維杜娃（Petra Kvitová），國內網球水平相當高。梅高娃很快已展露天賦，「我小時候全國排第二或第三，每個人都對我有興趣或想幫我，但當我受傷之後，便無人再找我。」她坦言，「我很失望，那種事令我頗為傷心的，你知道嗎？」

無止境的傷患，梅高娃至今仍要每天苦練為健康奮鬥。（Instagram＠karolinamuchova）

成長的痛楚與自我懷疑

她說小時候身材非常矮小，發育期突然迅速長高，傷患隨之而來，「我16歲時仍很細小，然後突然（長大得）超快，我的膝蓋、背部以至其他地方都出問題。」

看着昔日她輕鬆擊敗的同輩球手愈打愈好，梅高娃自信同樣能做到，「我一再嘗試，然後又受傷了。去到一個點我真的在想：我真的仍能做到嗎？我的身體真的會讓我打下去嗎？」比起由鶴立雞群變成平庸，更令她痛苦的是連嘗試的機會也沒有，「我完全錯過少年組賽事，一方面是高中學校功課繁重，另一方面是傷患纏身。」得不到球會支持，曾經幫助她的網球界人士也消聲匿跡，唯一不變的是，無論情況如何困難，她從未停下來，堅持打網球。

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「我沒有Plan B」

「我康復後由零開始，那是很困難的，我參加一些國際網球總會（ITF）賽事，敗給那些我認為應該贏的女孩。我覺得打得較對手好下落敗，所以由最底部建立起來總是非常困難。」缺席少年組賽事，代表沒有名氣與資金，起步較別人遲，加上家境普通，由積分和獎金較少的ITF比賽打起，梅高娃2018年美網闖入第三圈前，世界排名在200位以外，要借錢才能參加大滿貫。

以她的身體和財政狀況，孤注一擲在網球上看來很傻而且不設實際，兩年前接受WTA Insider訪問時不諱言，「我從來沒有B計劃，實在不知道這是好是壞，但我一心打網球，幸好最後成功了。」漸漸從ITF賽事中捱出頭，「我可以負擔物理治療師陪同出征，對我幫助很大。」從來無人懷疑她的天份和努力，她最大敵人由始至終都是傷患，「現在我每次參賽仍要帶同物理治療師，仍要付出很大努力維持健康。」傷患不能從她生命中消失，她學習跟它共存。

梅高娃阻止不到傷患，便學習跟它共存。（Getty Images）

一年前坐輪椅離場 一年後勇闖決賽

梅高娃的運氣不是一般的差，從少年時期傷患長年纏身，到2019年成績突破，首度打入世界排名頭100位，年終高佔第21位，以為終於守得雲開，偏偏狀態最好時遇上世紀疫情爆發，大量比賽接連取消，到疫情陰霾漸散，她又再度受盡傷患折磨。

2021年美網首圈出局，先是腹部傷患；到2022年初退出澳網，傷患嚴重得被醫生勸告退役；數月後法網連過兩關，到第三圈輪到足踝受創，中途退賽並要坐輪椅離場。2022年8月，世界排名跌至235位，梅高娃又一次打回原形。

十年來的身心磨練，梅高娃意志力愈來愈頑強，正如今屆法網準決賽，右腿一拐一拐的她只差一分便敗給莎巴蘭卡，她咬緊牙關一分一分追上，最後奇蹟反勝。一年前哭着坐輪椅離場的她，一年後童話故事一樣闖入決賽。比起聰明策略和精湛球技，或許不死鬥志才是帶她走得更遠的明燈。

梅高娃的實力和天份終在今屆法網被全世界看見。（Instagram＠karolinamuchova）

女金剛：靈活多變就是她的最大武器

要登上網球頂端，單靠鬥志當然不足夠，梅高娃還擁有人人讚頌的靈活多變腦袋。女子網球賽事昔日在速度、力量遠不如男子球手，球員多數以技術、多變戰術見長，打法優雅細膩，提供跟男子賽事不一樣的欣賞角度。隨着運動科學發展一日千里，球員身體質素提升，由千禧年代威廉絲姊妹、舒拉寶娃等高大的力量型球手長年稱霸女子網球壇開始，技術型球手生存空間愈來愈小，甚至近乎在大滿貫賽事後段中消失。

身高1.78米的她力量遠不如莎巴蘭卡等對手，同樣來自捷克的老前輩娜華蒂露娃這樣形容梅高娃，「她是傳統型球手，經典的全能網球員，沒有任何強大武器，靈活多變就是她的最大武器。」「女金剛」讚賞，「她的削球（slice shot）不錯，較大部球手更好，惟削球進攻威力不大；她不時也會放短球（drop shot），你不會估到她何時會這樣做；她在球場任何位置也很舒服，網球就是要迫對手打出他們不想打的擊球。」

準決賽對莎巴蘭卡，梅高娃成功執行戰術部署，令對手打得不舒服，莎白蘭卡就算一度遙遙領先，終因非壓力失誤多梅高娃近一倍之下「自爆」敗陣。決賽面對世界排名第一兼泥地專家施安迪（Iga Świątek），亦迫得對方今屆賽事首度失去一盤，賽後她表示已付出一切，沒有遺憾，「感覺當然是苦澀的，感覺這是場實力非常接近的比賽。施安迪是世界第一，而我曾如此接近，現在我想我能做到。」

球場外的梅高娃：

事實上，她每逢面對頂級球手往往發揮得更加出色，今屆法網決賽前，5戰世界排名前三位球手擁有全勝紀錄，準決賽敗在她手中的莎巴蘭卡便說：「她有點在雷達範圍以外，不過一直打出偉大網球」，決賽對手施安迪亦大讚，「我感覺她是個樣樣皆能的球員，球感一流，又能提升比賽速度，跑動自由靈活並擁有優秀技術，我真的很尊敬她。」泥地並非她最擅長也能晉身法網決賽，更令人期待她在強項草地和硬地的演出。

女子網球界從來不乏一閃即逝的球員，憑一次大滿貫出色表現就對梅高娃抱持期望，看來言之尚早，然而她就是有種使人充滿期待的魅力，只要傷患在控制範圍內，大器晚成的她絕對能晉身世界前列，為後細威年代的女子網球壇注入魅力。