法網．人物誌︱5呎1吋的堅韌　日本女將加藤未唯DQ事件後混雙奪冠

日本網球女將加藤未唯（Miyu Kato）意外擊中女球僮，結果令她和印尼拍檔Aldila Sutjiadi在法國網球公開賽女子雙打第三圈被取消資格（DQ），成為一時熱話。當全世界仍為她憤憤不平，加藤未唯痛哭過後早已收拾心情，在混雙賽事過完一關又一關，與德國拍檔Tim Pütz勇闖決賽。

即使失落女雙賽事，她化悲憤為力量，在混雙決賽再次戰勝強大對手，首度成為大滿貫得主。



日本網球女將加藤未唯失落女雙賽事後，與德國拍檔Tim Pütz勇闖法網混雙決賽，並贏得冠軍。（Getty Images）

今屆法網之前，大概沒有多少人會知道加藤未唯是誰，這位28歲日本球手，現時女子單打世界排名410位、雙打世界排名30位，單打成績平平，即使在雙打項目，大滿貫走得最遠一次亦只是2017年澳網準決賽。

女雙第三圈賽事期間，她無意中反手輕輕一揮，網球擊中女球僮，球證先予警告，對手投訴後改判她和Aldila Sutjiadi取消資格。加藤未唯不明白對手明明背對球網，為何堅稱網球擊至女球僮流血，不知是一時氣難下，還是覺得委屈，被DQ後哭得梨花帶雨，對比起提出抗議的對手、西班牙球手蘇莉比斯湯姆（Sara Sorribes Tormo）和捷克球手寶施高娃（Marie Bouzková）在席上言笑晏晏，全世界都為這位日本女將感到不值，社交媒體盛行年代，加藤未唯一夜爆紅，跟她相反，對手蘇莉比斯湯姆、寶施高娃成為過街老鼠。

職業網球員聯會（PTPA）周二（6日）發聲明力撐加藤未唯，「明顯地今次事件純屬意外，完全沒有惡意成份，因此不應牽涉到違反賽事規則並引致取消資格。」PTPA指事件及其結果違背該會基本原則——對公平的追求，指出取消二人資格的決定為「不合情理及不公平」。

日本球手加藤未唯（右）與印尼球手Aldila Sutjiadi合作出戰法網女雙，二人在混雙四強由拍檔變對手。（Twitter截圖）

化悲憤為力量 失意女雙稱霸混雙

賽後加藤未唯仍難掩悲傷，大會指定記者會環節傷心得不能以英語受訪，僅以日語簡單回應。加藤和拍檔Aldila Sutjiadi被取消資格，失去今屆女雙賽事所得一切積分和獎金，不過她今屆法網之旅並未因此完結——她同時出戰今屆混合雙打賽事。

正所謂「坎坷過後有艇搭」，加藤未唯痛哭過後早已收拾心情，與德國男拍檔Tim Pütz先在周一（5日）的8強戰晉級；周三（7日）上演的準決賽，對手正是日前安慰她的女雙好拍檔Aldila Sutjiadi以及她的隊友荷蘭球手Matwe Middelkoop。加藤和Tim Pütz沒有手下留情，僅花57分鐘便以7：5、6：0淘汰對方晉身決賽，周四（8日）與2019年美網女子單打冠軍安迪莉絲古（Bianca Andreescu）及澳洲球手Michel Venus的組合爭冠。

混雙賽事之中，女球手因力量和身高關係，總是對手針對的弱點，尤其加藤未唯只得1.54米（5呎1吋），無論在1.85米的拍檔Tim Pütz身邊，還是1.7米的對手安迪莉絲古、1.9米的Michel Venus，都顯得很嬌小。

不過女雙DQ事件似乎為她注入動力，連日在混雙賽事愈戰愈強，拍檔Tim Pütz不止溫柔送上支持，更放心讓身材矮小的她留守網前跟對手對戰。決賽一戰加藤和Tim Pütz即使以4：6先落後，次盤二人憑6：4扳平。身材並未成為加藤的障礙，她在網前反應快狠準，決勝盤接連得分，中段開始拉開優勢，終以10：6再奪一盤勝出賽事。

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賽後感言再度落淚

賽後加藤未唯再次成為全場焦點，她跟有份決定DＱ她的法網賽事總監瑪莉絲模（Amelie Mauresmo）一笑泯恩仇，她跟瑪莉絲模輕輕微笑握手。等待頒獎儀式時，她拿出前一晚已準備好的兩頁演講辭，帶點緊張地說：「我英語麻麻，所以昨晚預備定。」



手忙腳亂地拿着無線咪和講辭，拍檔Tim Pütz再次成為她的後盾，主動替她拿着咪。由贊助商、對手、拍檔到教練團隊，加藤逐一致謝，當說到過去數天艱苦時刻，加藤再度感觸落淚，全場觀眾為她喝采送上鼓勵。

她再次提到女雙被DQ的遺憾，「我已盡全力，希望有天一日可以成為女雙冠軍。」她亦希望未來能在比賽再次遇上對手蘇莉比斯湯姆和寶施高娃，來一次真正的較量。加藤未因混雙奪冠放下女雙被DQ一事，縱使當日賽果無從推翻，她重申已提出上訴，希望拿回應得獎金和分數。拍檔Tim Pütz大讚加藤過去數天的表現，認為今次冠軍是對方應得的，「希望這個冠軍能為過去數天經歷的戲劇性事件，為你送上一點補償。」

加藤未唯法網混雙奪冠後，發表感言期間再度感觸落淚。（Getty Images）

混雙獎金遠不及女雙

加藤未唯和Tim Pütz贏得混雙賽事12.2萬歐元冠軍獎金，然而混雙賽事獎金遠低單打及雙打賽事。今屆法網男、女子單打冠軍分別可獨得230萬歐元，亞軍亦有115萬歐元；男雙及女雙冠軍獎金亦分別有59萬歐元，亞軍各得29.5萬歐元。

加藤未唯和印尼拍檔Aldila Sutjiadi在法國網球公開賽女子雙打第三圈被取消資格，失去雙打第三圈賽事原應已獲得的4.3萬歐元獎金。

捷克與西班牙組合看到加藤和拍檔被DQ，開心地笑着晉級，廣受批評。（Twitter截圖）

根據大滿貫網球賽事球例，球員「除了比賽期間力爭分數，否則包括熱身時間在內，不能在賽事範圍內暴力地、危險地或憤怒地擊球，踢腳或投擲網球。」若違反有關規定，球證與賽事主管商議後，有權取消球手參賽資格，而且有關決定為最後及不能上訴，而被取消資格的球手會失去有關賽事所得的所有排名積分及獎金。

賽事總監向加藤未唯解釋，即使是意外，但加藤的確擊中球僮並受傷，需要為行為負責。翻查片段，加藤未唯的擊球速度不算快，看來亦不像是發脾氣，偏偏意外擊中女球僮。



幸好事件並未為加藤未唯今屆法網之旅寫上句號，她在混雙賽事愈戰愈強，早前她在勝出混雙8強後發文感謝大家支持，「我想多謝每一個人的持續支持。我收到全球各地洶湧而至的正能量，大大提升我的精神力量。現在我晉身混雙準決賽，我會運用大家送上的每一點正能量取得成功！」她言出必行，果然勝出混雙賽事，在逆境中奮發自強，將最壞的情況扭轉過來，首度成為大滿貫冠軍得主，寫下轉戰職業賽10年來的生涯高峰。