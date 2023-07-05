梁千雨・小宇宙｜選擇困難的新生代花美男　唯獨劍擊夢是毫不猶豫

大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。

發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？這個夏天，我們找來12顆香港隊未來之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談。每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



梁千雨，18歲，香港花劍代表；本地青年組排名第一，成人組名列第六。

去年在亞洲青少年劍擊錦標賽勇奪男花個人賽金牌，完成中學文憑考試（DSE）後全心投入全職訓練，今年初在法國普羅旺斯站青年世界盃個人賽首奪世界盃銅牌；並在6月亞洲錦標賽與張家朗等隊友，合力摘下團體賽銅牌。

自言有「選擇困難症」的他，唯獨對成為全職劍手沒有猶豫不決，一心追夢踏上世界舞台。



關於梁千雨的小宇宙

梁千雨的手繪世界。（鄭子峰攝／梁千雨繪）

梁千雨的手繪世界

千雨落筆先畫上烏雲和雨，原來其名字意思是基督徒家人取自「千千萬萬的恩雨 」，他也很喜歡這個名字。個子高瘦的他很愛吃，甜品首選心太軟和曲奇雪糕。是追求完美抑或選擇困難？他總把已畫得很不錯的線條改了又改，仔細得連雨點的數量也加減，甚至想把心太軟「砍掉重練」。

除了劍擊，千雨還喜愛籃球和羽毛球，喜歡NBA的勇士隊，不過轉全職後與佩劍手哥哥梁天晴各自專心訓練和出國比賽，較少時間再一起打籃球。

千雨的哥哥梁天晴是佩劍港將，兩人個性就如名字一樣兩極，千雨文靜內向，天晴陽光活潑。千雨自小一直追隨哥哥身後，甚至也是因跟着哥哥才學打劍，「好想好想一齊打劍，一齊慢慢進步，踏上世界舞台。」全職近一年，千雨已果敢踏出了一大步。

梁千雨溫文內向，在臉上放上糖果拍照時開心得漸漸放開來。（鄭子峰攝）

梁千雨，18歲，男子花劍新生代劍手。（鄭子峰攝）

梁千雨的Q&A

關於劍擊

問：什麼時候開始接觸劍擊？

答：由小一開始打劍，跟哥哥一起參加劍擊班，中二時以少年組排名前8加入港隊訓練。2020年入選港青隨U17隊訓練，一步一步向全職夢想前進，直到去年完成DSE考試後，便投入體院全職訓練。

問：怎樣看自己在港隊的位置？

答：我在青年組和成人組的角色有點不同，在青年組是年紀最大一個，但在成人組差不多是最小年紀一個。在成年隊的自己有點「小朋友」，跟住他們（隊友）放眼看世界似的，在青年組則多點責任感，會照顧年幼一點的師弟。

梁千雨直言最大缺點是常常猶豫不決，也難以在劍道看到瘋狂的他。（鄭子峰攝）

問：轉全職後有沒有什麼轉變？

答：成熟了不少，始終由一個小朋友轉打成年賽，有不同的競爭，關係上都要適應，不似以前打劍開心就得，需兼顧不同東西。還有要學識照顧自己多一點，出國時不要常常依賴人。（隊中誰最照顧人？）很多人都很Caring，但很照顧我的人，可能你也猜不到，是Calu楊子加（笑）。

上年去法國集訓開始與他同房，他常常會煮飯給我吃，又會帶我周圍遊覽，甚至有時我比賽，都會在後面教我。我在青年世界盃取得銅牌那次，前面好幾場都是他指揮我的，我也很感謝他。

問：你有沒有偶像或學習對象？

答：沒有一個特定的學習對象，劍擊隊每一個師兄都有值得我學習的地方，特別是打劍上，打法一定比我成熟和聰明。有時打完比賽反思、做總結時，都會搵師兄傾，甚至有時打得差都會被罵。（最深刻一句？）嗯⋯⋯像我剛剛說，我性格是會想太多，阿Nic（崔浩然）常常叫我要狠一點，因為我性格真的「游下游下」，又猶豫不決。他常叫我要果斷一點，「睇到就做，Full Power去晒」，不會兩頭不到岸，我打劍都會提醒自己。

問：眼中的花劍隊是怎樣的？

答：好好的良性競爭，大家都好努力、好想打好，與這班人一起努力奮鬥，每天訓練都好享受，是一個好開心的過程，齊上齊落的感覺。

梁千雨提出擺一個蹲下的動作，原來他兒時曾與劍會朋友在影樓拍照擺過同一動作。（鄭子峰攝）

問：最難忘一次比賽經歷？

答：小學有次到內地打全國賽，教練和家人事前傾好，無論我打到哪個階段都不告訴我，結果我打到決賽都不知道。最後雖然輸一劍，但完成比賽後才知道打到這個地步，個感覺好奇妙，原來100%專心比賽就能做得好好。

其實現在都是這樣調整心態，不要想太多打到哪個階段，盡力專注一場比賽的每一劍。最近還覺得自己心態調整得不錯，學會用一個挑戰者心態面對世界強手。

問：你的目標和期望是？

答：我會分開青年和成年組。明年是最後一年打青年組賽事（年齡限制），好想在亞青再贏一次，去年奪金後今年有點失準，8強止步，希望亞青能再踏上最高頒獎台。同時希望世青賽也發揮得好，能取得獎牌。

成年賽方面，希望能穩定打入正賽，是一個頗大的目標，因為剛剛兩站都有入到正賽，是一個好大的進步。教練也對我說要提高穩定性，我知道自己有能力但未能發揮得穩定。當能達成穩定入正賽的目標後，便想挑戰再高一級、高兩級，都嘗試叫自己不要想得太遠，一步一步慢慢進步。

個子高瘦的梁千雨是個「吃貨」，更喜愛甜食。（鄭子峰攝）

關於自己

問：你眼中的自己？

答：比較內向，但我很會融入和遷就人，與人相處隨和，這是我最喜歡自己的一點。不過同時我也很猶豫不決，很遷就人的相反即是沒有自我，有時不知道自己想怎樣，是我很大的缺點。

問：你最天馬行空的夢想是？

答：想擁有讀心術，因為好鍾意幫人，幫到人人哋開心，我就好開心。但因為有時不知該怎做才幫得上忙，所以想要讀心術知道別人的需要，盡所能去幫忙。第二個原因是想知道別人對我的看法，嘗試改變令自己變得更好。

梁千雨的夢想很善良，就是擁有讀心術幫助他人解困。（鄭子峰攝）

「讀心會不會很難畫很複雜？猶豫很久說不說出來好。」又猶豫，這就是梁千雨式的貼心。（鄭子峰攝）

問：時間可以停留的話，你最想停的一刻是什麼時候？

答：5月的上海站大獎賽入到正賽的最後一劍。那一劍應是我目前人生打過最瘋狂的一劍，我直接衝過去「掟」（刺）他背脊。全場隊友都沒有人會想到，我自己也沒有想過會這樣做，隊友一齊為我打氣，真的很開心、很興奮。教練看到也很開心，因為我不是那種會做出乎意料或瘋狂舉動的人，比較穩紥穩打，但覺得比賽間中一劍做轉換是不錯的。（喜歡瘋狂的自己嗎？）嗯⋯⋯一劍好了（笑）。

問：有最想道歉的人或事嗎？

答：想對中學老師道歉，因為DSE不是很畀心機考，有時又成日掛住訓練、打劍，上堂不是很專心。

梁千雨比賽必備小物是按摩槍，拍照時我們笑說在他手中像個三角飯團。（鄭子峰攝）

問：有沒有比賽的小習慣？

答：比賽前會習慣做「Self Talk」（自我對話），讓自己進入比賽狀態，調整好心態，可以更加容易專注於比賽場上。需賽後則不論輸贏，都會找個位靜靜坐低總結比賽，有什麼做得好或不好的地方，汲取每一場比賽所得的經驗，減低再犯同樣錯誤的機會。

物品的話，就會帶定一把小型按摩槍，幫自己熱身同比賽後放鬆肌肉。

問：18歲，對你來說有什麼意義？

答：對好多人來說，18歲可能有好大意義，但老實說我又沒有什麼特別的想法。叫做「大個仔」，踏進了社會，要懂得照顧自己、學識與人相處，懂得要慢慢去學習。

選擇困難、猶豫不決，太在乎別人看法的梁千雨，成長是找到自我前必先要更相信自己。（鄭子峰攝）

梁千雨的劍擊成長歷程：