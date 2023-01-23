劍擊｜花劍港將梁千雨首摘青年世界盃獎牌　重拾信心追趕世界強者

男子花劍新生代劍手梁千雨，在周日（22日）法國普羅旺斯站青年世界盃個人賽贏得銅牌，是其首面世界盃獎牌。

4強不敵青年組世界第一、法國對手Anas Anane無緣決賽，翌日闖入團體賽8強再敗予強隊法國隊，梁千雨坦言：「其實有機會贏到。」

這份信心，是短短大半年累積的；而這一面銅牌，讓他更深信堅持終會回報期許。



18歲的梁千雨在2020年入選港青隨U17隊訓練，一步一步向全職夢想邁進。他在去夏完成DSE考試後，便全身投入體院全職訓練。

去年開始隨男子花劍隊出外集訓東征西討，惟在國際賽成績未算亮眼。梁千雨在上月的曼谷站青年世界盃32強止步，隨後轉戰意大利烏迪內站更未能突破64強。今站法國普羅旺斯站抖擻精神，雖在小組賽錄3勝2負，以46號種子躋身淘汰賽，深呼吸，真正的戰鬥在這裏重新開始。

梁千雨（右）在去年投身全職訓練，去年末隨男花港隊到法國集訓。（資料圖片／鄭子峰攝）

連挫埃及與法國劍手勇闖16強後，梁千雨先以15：7擊敗以色列劍手Eitan Lemberger，晉級後再以15：6輕取美國的Andrew Chen，勇闖4強並穩奪獎牌。

這名亞青冠軍不諱言，「上年一開頭出嚟打青年組比賽，都知道自己同最Top（頂級）的劍手有一段距離」，特別是法國隊，不僅是成人組甚至奧運金牌張家朗的強敵，也是年輕港將眼前的挑戰。法國、美國和意大利，面對花劍世界三大高牆，梁千雨在一年來汲取比賽經驗，歐洲集訓與強隊對練下，自覺與強手距離「真係近咗甚至乎贏到」。

由上站64強止步到今站躋身4強，最終以大比數5：15不敵老對手、青年世界第一法國劍手Anas Anane，首踏世界盃頒獎台卻是苦苦堅持的肯定。

梁千雨去年3月奪得男花亞青個人賽金牌，惟轉全職後未能打出理想成績，信心一度受挫。（FIE）

在今站開打前，着實壓力如山大，「感覺自己在青年組比賽一直未如理想，但又找不到自己的方向，對自己有少少失去了信心。 再加上小組打得不好，所以其實淘汰賽之前都對自己沒甚信心。」

技術可以苦練，心態卻不是說順其自然就可以做到平常心，尤其當你好想贏一個比賽。讓自己變得強大，最終仍是要咬緊牙關打下去。

梁千雨直言在青年組國際賽事表現未如理想，曾對自己失去了信心。（資料圖片／鄭子峰攝）

「後來越打越好，就對自己有返多啲信心。」梁千雨終闖入了4強，他提醒自己不能被開心和興奮情緒沖昏頭腦，心態調整始終是年輕劍手的最大課題，「可能都有被這種開心影響到啦，四強那場打得好差，希望下次可以處理得更好。」

他回想擊敗對手打入4強一刻，「第一下真係覺得有啲感動，因為之前世界盃比賽最多得16強，對自己實力有啲懷疑，會諗自己係咪真係實力未到呢？直到入到4強，個感覺係有少少好似可以有資格同自己講，『其實你OK嘅，係有能力可以做得好嘅』。」

亞青金牌的信心，在今仗逐漸逐漸拾回來了。

梁千雨指感恩可以獲機會參加比賽，「好多謝教練畀呢個機會我哋、相信我哋。」 （受訪者提供）

問千雨自覺哪方面進步最大，他一貫謙遜說：「不敢肯定講邊方面進步最大， 但首先速度、力量、體能上都一定有所提升。面對高水平劍手多了，會更容易看到對手的慣性，更加快想到應對方法。」

努力永遠不會騙人，梁千雨在投入全職訓練約半年後，首奪青年世界盃獎牌。「所以其實今次這塊牌，真的給我好大信心和動力，繼續努力去追趕世界的強者。」18歲，為在世界舞台大放異彩堅定前行。

梁千雨首踏世界盃頒獎台，坦言重拾信心和動力。 （受訪者提供）