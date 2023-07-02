小宇宙系列．有片｜追逐夢想的耀眼光芒　探索12顆香港隊未來之星

她的17歲，是每次奮力跨過十個欄後的甜蜜獎勵。

他的19歲，是無懼世界準備迎接男佩劍手的挑戰。

他30歲了，意想不到的奧運機會，讓他放手一搏向巴黎霹靂舞舞台進發。

追逐夢想的她和他，都在閃閃發光。

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大宇宙之所以浩瀚，因為每個小宇宙——即是每一個人——都在迸發璀璨耀眼的光芒。發掘未知的潛能，不就是一次有趣的探索？

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這個夏天，我們找來12顆香港隊未來之星，來一趟天馬行空的手繪之旅、聊一場可愛直率的真摯對談，每一個習慣、每一件小物，拼湊出獨一無二的他和她，然後，聚合成森羅萬象的神奇宇宙。



新星1號白凱文：用獎牌寫出甜美的17歲

白凱文（Chloe），17歲，拔萃女書院田徑隊隊長、香港田徑青年代表。（鄭子峰攝／白凱文繪）

白凱文（Chloe），17歲，拔萃女書院田徑隊隊長、香港田徑青年代表，也是香港女子U18 100米跨欄紀錄保持者。繼2022年10月首戰亞洲少年U18田徑錦標賽以14.02秒奪金後，今年4月再於亞少以13.60秒刷新香港U18紀錄奪銀，與「欄后」呂麗瑤系出同門，是香港跨欄新希望。

她最愛朱古力和雪糕，每次到外地比賽都會買當地特產朱古力回港；最近完烏茲別克亞洲少年田徑錦標賽（亞少），Chloe一口氣吃了5球雪糕，獎勵自己。

小宇宙．白凱文｜在亞少冒起的跨欄新星 用獎牌寫出甜美的17歲

白凱文與呂麗瑤系出同門，師姐就是她的學習對象。（鄭子峰攝）

白凱文的狂想：我想擁有一座朱古力工廠

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新星2號陳樂熹：劍擊的曼巴精神

陳樂熹（Royce），19歲，香港佩劍代表；目前本地成年組排名第三。（鄭子峰攝／陳樂熹繪）

陳樂熹（Royce），19歲，香港佩劍代表。2022年在亞洲青少年劍擊錦標賽勇奪銀牌，兩個月後在世青賽闖入8強，追平港隊歷來最佳成績，一戰成名。

吃墨西哥卷走醬和芝士、空餘時間跑步練體能，最愛高比拜仁的曼巴精神；不放棄、苦練基本功，永不滿足於現狀。

陳樂熹・小宇宙｜佩劍的青春新力量 19歲是敢於挑戰追夢

陳樂熹的狂想：最想與Kobe 1 On 1

陳樂熹最愛高比拜仁不放棄的曼巴精神。（鄭子峰攝）

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新星3號鍾慧欣：戴着貓貓給予的勇氣跳更高

鍾慧欣的手繪世界。（鄭子峰攝/鍾慧欣繪）

鍾慧欣（Phoebe），25歲， 前田徑七項全能運動員，近一年專項跳高。今年5月，於中華台北國際田徑公開賽跳過1.84米，刷新個人最佳成績取得銀牌，再於周日（4日）全國田徑大獎賽以1.8米成績再摘銀。

1.79米的Phoebe，是習慣抬頭挺胸的自信女生，卻說自己不時缺乏信心，跳高、生活的勇氣都來自家中的貓貓，一說起牠們就會不自覺地甜笑。她說，夢想是能擁有一座貓貓城堡，裏面的貓貓都可以開開健康，長命百歲。

鍾慧欣・小宇宙｜轉項更專注 戴着貓貓給予的勇氣跳更高

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鍾慧欣的狂想：我想擁有一座貓貓城堡

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新星4號施嘉鑫：以B-Boy C Plus之名衝奧運

B-Boy C Plus的手繪世界。（鄭子峰攝／C Plus繪）

施嘉鑫，B-Boy C Plus，香港霹靂舞代表。

霹靂舞（Breaking）將在明年巴黎奧運歷史性登場，目前世界排名第59位的C Plus在今年2月開始全職訓練，全力衝擊奧運資格。他曾在最強舞者雲集的韓國霹靂舞世錦賽打入64強，並在今年5月的WDSF霹靂舞世界系列賽，躋身32強創下香港歷史。

30歲，更要抓緊仍有夢想可追的人生。他為了奧運夢甚至放棄《全民造星V》晉級資格，決心為香港霹靂舞熱血一次。

施嘉鑫・小宇宙｜放棄《造星》 以B-Boy C Plus之名衝奧運

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B-Boy C Plus的狂想：想在月球上做Freeze（定點）

一件假如可以實現的事： C Plus想在月球上做一個Freeze拍照。（鄭子峰攝）

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新星5號李紫桃：最貪吃的短跑小將

李紫桃的手繪世界。（黃寶瑩攝/李紫桃繪）

李紫桃（阿桃），17歲，港大同學會書院田徑隊隊長、香港田徑青年代表，也是香港女子青年（18歲和20歲以下）100米及200米紀錄保持者；她在學界也以24.31秒打破學界200米A Grade紀錄，於學界鋒芒畢露。

曾於2022年亞洲少年（U18）田徑錦標賽中大逆風（1.7米/秒）下跑出個人最佳時間24.79秒， 再於2023年5月的亞少更進一步跑出24.27秒，一口氣打破塵封16年的香港青年（U20）紀錄，摘下香港在這項賽事歷來第四面金牌。

戰績彪炳，但對阿桃來說，跑出的時間只是數字，她更期待逆風飛翔後的獎勵。

李紫桃・小宇宙｜最貪吃的短跑小將 平常心地逆風飛翔

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李紫桃的狂想：變成小鳥 感受不喘氣的速度感

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新星5號黃子圖：三項鐵人三倍堅持

黃子圖的手繪世界。（黃寶瑩攝／黃子圖繪）

黃子圖（Tszto），25歲，香港三項鐵人代表。

他的故事由四次出戰亞洲錦標賽青年組均失落獎牌開始，卻在渣打香港馬拉松10公里青少年組別4連冠。作為三鐵選手，跑步成績順意，主項卻欠缺具代表性獎項，心裏也曾不是味兒。後來，他在2018雅加達亞運摘下三鐵男女混合接力銅牌，一年後終在亞錦賽奪得U23組別亞軍。

這名還未有金牌加持的三鐵選手，就如他最喜愛的《海賊王》角色一一卓洛（台譯：索隆），立志成為世界最強劍士而努力不懈鍛煉。靜候時機爆發，也是鍛煉的一種。

黃子圖・小宇宙｜三項鐵人三倍堅持 努力鍛煉如三刀流卓洛

黃子圖閒時愛看動漫，喜愛《海賊王》角色卓洛因為他刻苦鍛煉。（黃寶瑩攝）

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黃子圖的狂想：變成老虎 追捕獵物般跑得那麼快

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新星6號麥季聰：不遲不早的七欖港隊一席

麥季聰的手繪世界。（麥季聰繪/黃寶瑩攝）

麥季聰，27歲，香港男子七人欖球隊一員，是繼姚錦成、李卡度後，第三位成為七欖港隊「常規」陣容的華人球員。

在洋人當道的欖球世界中，華人球員佔一席位不容易，26歲才首次成為七欖陣容之一，初嘗香港大球場的作戰滋味，看似遲來，對阿聰來說，卻是不遲也不早。

麥季聰・小宇宙｜不遲不早的七欖港隊一席 愛偷閒的大男孩

打機，是麥季聰最喜歡的活動。（黃寶瑩攝）

麥季聰的狂想：擁有龍珠角色的超能力

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新星7號黃純一：16歲少女劍手 人如其名的純粹與率真

黃純一的手繪世界。（余俊亮攝／黃純一繪）

黃純一（Elize），香港女子花劍代表。

她預想中的16歲，是放學後與朋友閒逛吃東西、周末出去玩，惟她真實的16歲，「既充實又有力量」。

今年初成為全職運動員後，她先在亞洲青少年劍擊錦標賽少年組個人賽摘銀，再於世界青少年劍擊錦標賽少年組勇奪個人賽銅牌，成為港隊史上首名登上世少頒獎台的花劍女將。「是一個奇蹟的16歲。」她靦腆說。

黃純一・小宇宙｜世青銅牌少女劍手 人如其名的純粹與率真

原本有點緊張的黃純一，有熊本熊「加入」後變得活潑起來。（余俊亮攝）

黃純一的狂想：到非洲看動物大遷徙

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