F1英國站｜佩雷斯排位賽連續五站出事　韋斯達賓一句直擊隊友要害

F1（一級方程式）英國銀石站，往車手世界冠軍三連霸進發的韋斯達賓（Max Verstappen）再奪頭位，而上站為戰車大幅更新的麥拿侖也在主場獻驚喜，主將諾里斯和新秀奧斯卡分列第二和第三位。

另一意外也開始成為常態的，是紅牛二號車手佩雷斯在Q1已止步，連續五站未能打入Q3，相比起連續五站奪頭位的「韋少」可說是兩極。



銀石站的排位賽天氣多變，第一節（Q1）展開時賽道開始下雨，令部份戰車選擇濕地用的晴雨胎、部份則選用紅圈的軟胎，令情況更複雜的是，在Q1餘下3分11秒之時，麥奴臣駕駛的哈斯戰車死火，賽會出示紅旗暫停比賽清理，但當時多名預期能過關的車手，包括紅牛的佩雷斯、今周強勢的威廉士車隊兩名車手艾邦及沙根特，都身處出局位置。

時間緊逼，車手需在賽事重開後把握僅餘時間，讓戰車及輪胎「熱身」再造快圈，他們在維修站出口仍是「紅燈」時已開始「排隊」，希望爭取時間盡快造圈。

紅旗時Q1只餘3分11秒，重新開賽後時間極緊拙，令戰車在維修站出口「排隊」等綠燈趕造圈。（Getty Images）

不過佩雷斯即使在這條車龍排頭位，最後一個快圈表現仍然令人失望，只排在第16位，Q1出局，令他即使駕駛戰力極強的紅牛RB21，仍然連續5場未能打入Q3，可說跌落谷底，他賽後推說是紅旗比想像中場，令他的輪胎冷卻而未能造出理想圈速，惟無論「排隊」或衝線時都緊隨其後的威廉士車手艾邦，卻成功一路晉級。

而佩雷斯的隊友韋斯達賓則順利一路過關打入Q3，並一如所料以頭位完成，周日正賽會以第一名起步，也是他連續5站取得頭位。

麥拿侖兩名車手諾里斯（左）及新秀奧斯卡（右）分別取得第二及第三名，韋斯達賓（中）則連續五站排頭位。（Getty Images）

佩雷斯的表現如此，不僅令紅牛顧問馬高直言他極需改善，連隊友韋斯達賓接受Ｍotorsport.com訪問時，被問到佩雷斯的情況會否令車隊不滿，也笑着回應：「這個問題要問（領隊）漢拿和（顧問）馬高了。當然我們也要爭車隊冠軍，但到目前為止，我覺得我一個人也做得到！」

事實上韋斯達賓並沒說錯，他在英國站正賽前正以229分領先車手榜，而這個分數，也高於目前排名車隊榜第二名的平治（178分），意味若韋斯達賓是一支車隊，也足夠領先車隊榜。

佩雷斯近期在排位賽表現相當不濟。（Getty Images）

人所共知，曾在紅牛與韋少做隊友、今季回歸任第三車手的列卡度，與韋斯達賓關係不俗，列卡度能回到紅牛也與韋少有關，韋斯達賓也道：「他現在常駕駛模擬器，也會跟我們緊密溝通，而且我很了解他，我們能夠聊很多話題，我有問過他想不想為我測試一些什麼、或他對某些事的意見、或是測試未來的部件等等。」

在佩雷斯表現不佳的當下，不少傳言都指歷卡度未來或會回到紅牛取代佩雷斯。而韋斯達賓被問到，認為歷卡度是否已準備好取代佩雷斯時，他又笑道：「這不到我決定！」

列卡度（中）與韋斯達賓（左）是好友，他未來會否重返正式車手席位，取代佩雷斯（右）？（Getty Images）

另外，近來為戰車作大幅更新的麥拿侖，上一站僅得諾里斯獲得升級後的配件，今站則為兩架戰車都換上新版本，最終諾里斯和奧斯卡在排位賽分別排第二和第三，排第二的諾里斯更只比韋少慢約0.2秒，考慮到麥拿侖季初表現惡劣，而且奧斯卡僅是首季出戰F1，如此表現實在令人驚喜。

另外，愛快車隊的保達斯賽後戰車未能抽取規定的燃料樣本容量，遭取消資格，需在包尾起步，令包括佩雷斯在內的車手能微升一級起步。

英國站正賽起步排位：