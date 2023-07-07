F1｜畢彼特主演電影英國銀石站開拍　傳虛構車隊將現身正賽

F1（一級方程式）今周上演英國銀石站，維修站內在平治和法拉利車隊的車房之間，出現了第11支車隊APX GP——原來是畢彼特（Brad Pitt）主演、以F1為主題的電影《Apex》會在今個比賽周拍攝，這齣由《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）班底拍攝、七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）有份監製的賽車電影，令人期待。

畢彼特在戲中會架駛一架改裝的F2戰車，有傳會參加今個星期日F1正賽前的準備圈（Installation Lap），有F1車手表示擔心。



《Apex》今周在銀石站展開拍攝，特別改裝的車房和戰車立刻成為全場焦點，拍攝用的車房設於平治車隊和法拉利車隊的車房之間，這支虛構的車隊APX GP一如真實F1車隊，車房上方也掛上兩名「車手」的照片及名牌——分別是畢彼特飾演、退役30年後復出的老將Sonny Hayes，和由英國演員Damson Idris飾演的年輕車手Joshua Pierce，兩名演員今周都現身銀石賽道，準備拍攝工作。

F1主題電影《Apex》由畢彼特主演、Apple出資製作，預計2025年上映。（Getty Images）

而電影中使用的戰車也已曝光，是一架以黑色和金色為主的方程式戰車，據報為一架改裝的F2戰車，主要由特技車手駕駛；畢彼特本人也會在部份場面親身上陣，而他的賽車教練正是平治的七屆冠軍車手咸美頓。畢彼特一開始是在美國的賽道練習，咸美頓指出以一個從未正式賽車的人而言，「他的表現已不錯，他很愛看MotoGP，很喜歡賽車，他已在嘗試不同的線路，全情投入。」

電影使用的賽車主要是一架改裝F2戰車，由平治車隊和F2車隊Carlin一同改造及管理，車身上也有平治AMG的品牌標誌。（Twitter/Formula1）

英媒報道指，電影會在各節自由練習之間在賽道上拍攝，雖然一度有傳會有畢彼特與其他車手角逐的場面，但最終電影似乎有自己的拍攝時段，不會參加正式比賽。但麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）指，有傳聞APX GP會參加周日正賽前的測試圈，這一圈是讓戰車在正式比賽前測試機件有無問題，但諾里斯似乎仍有疑慮：「我只希望他們不要影響到比賽。」