F1英國站︱諾里斯起步超韋斯達賓終奪亞 咸美頓阻麥拿侖包Q有牢騷

F1（一級方程式）英國銀石站，排位賽獻驚喜的麥拿侖，主場出戰一起步主將諾里斯（Lando Norris）便炒熱全場氣氛，趁排頭位的紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）起步不佳搶上第一位，引來銀石賽車場歡呼聲處處。

結局當然是韋斯達賓駕着紅牛「火星車」首名過終點，不過麥拿侖亦證明了戰車大幅更新後的威力，諾里斯得第二，今季首度踏上頒獎台，新秀奧斯卡得第四。平治車手咸美頓打破麥拿侖「包Q」美夢搶上第三，這位老將屢次抱怨麥拿侖有架「火箭車」。



排第二起步的麥拿侖車手諾里斯，起步時超越韋斯達賓一度衝上第一位。（Getty Images）

韋斯達賓駕駛紅牛戰車再次贏得分站冠軍，是今季第8次，另外兩站由紅牛另一車手佩雷斯贏得，紅牛車隊包辦今季全數勝仗。連同上季尾阿布札比站，紅牛追平麥拿侖1988年創下的連贏11分站紀錄。韋斯達賓距離車手總冠軍三連霸又邁進一步。

今站高興的不止紅牛支持者，麥拿侖車隊、3位英國車手均有好表現，主場銀石賽道16萬車迷個個看得興奮。諾里斯第二名衝線一刻高聲歡呼，這是他今季首度晉身三甲，並追平2021年意大利站亞軍的個人最佳成績，23歲的他歷來第七度上頒獎台，也是在銀石的第一次，「相當瘋狂，多謝整支車隊，他們實在很神奇，沒有他們的辛勤努力，根本沒可能做到。」

諾里斯今季首度上頒獎台很開心，與身後的英國同鄉咸美頓一起慶祝。（Getty Images）

硬胎與軟胎之間

比賽後段諾里斯與車隊有個輪胎爭議，Lando想以速度較高的軟胎作賽，車隊卻給他硬胎，「他們給我硬胎，我不明白原因，他們在某些事情仍然模糊。」他直言：「我想要軟胎，我想那較為合理，尤其當安全車出動，但我不理那麼多了，我得第二，所以一切都好。」

諾里斯多謝英國車迷支持他和車隊，「老實說我們應該得第二和第三，奧斯卡整個星期也做得很好，要不是安全車他應該會得第三。真的太可惜，那是他應得的。」

韋斯達賓勝出英國銀石站，今季8度分站封王。（路透社）