贊比亞女足首戰世界盃前主帥爆性醜聞　足總為保形象疑威脅球員

澳洲與新西蘭合辦的女子世界盃將在下周四（20日）開鑼，來自贊比亞是其中一支首度打入決賽周的球隊。不過，這支非洲代表的主教練馬華比爆出性醜聞，英國《衛報》更引述其中一名球員指，馬華比與球員發生關係是十分正常的事情。



贊比亞女足主帥馬華比。（資料圖片／Getty Images）

澳紐女子世界盃即將舉行，今屆決賽周名額首度增至32隊，多達8隊是第一次打入世界盃決賽周，當中包括非洲的贊比亞（Zambia），但這支非洲代表在開賽前爆出醜聞，主帥馬華比（Bruce Mwape）與U17教練涉及性虐待事件。

英媒指馬華比強逼隊員與他發生關係。（資料圖片／Getty Images）

根據英國《衛報》報道，指贊比亞其中一名不願開名的球員表示，「在隊中，教練與球員發生關係是十分正常，當他（馬華比）要求與某球員發生關係時，你必須要答應。」

《衛報》引述另一消息人士，指球員們受到教練以外的威脅，「（贊比亞）足總（性醜聞）視而不見，一旦有球員對此事作出任何言論，就會被足總處罰。贊比亞女足的成績突出，足總希望保持良好的形象，但在背後其實是十分醜惡。」

英媒指贊比亞足總為了保持女足印象，要求球員們封口。（Getty Images）

《衛報》向贊比亞足總查問事件，足總發言人只提及在去年已曾經回應，並沒有進一步的評論，在該聲明中表示，贊比亞足總未有收到任何正式的投訴，但事態嚴重，表示將與警方及有關方面調查事件，並承諾秉公辦理。贊比亞足總主席卡文加（Andrew Kamanga）在去年10月發言人亦表示，事件已轉交警方及國際足協，直言不會偏袒任何一方。國際足協已得悉事件，並指事件在調查階段，不便多作評論。

贊比亞在女子世界盃被編入C組，與西班牙﹑哥斯達黎加及日本同組，首戰將在下周六（22日）鬥日本，屆時馬華比大有可能如常領軍。

贊比亞女足早前在友誼賽爆冷以3：2擊敗德國。（Getty Images）

2023女子世界盃參賽球隊：



1. 亞洲6隊 - 澳洲（主辦國）、中國、日本、韓國、越南＊、菲律賓＊

2. 歐洲12隊 - 德國、英格蘭、荷蘭、西班牙、法國、意大利、瑞典、挪威、瑞士、丹麥、葡萄牙*、愛爾蘭*

3. 南美洲3隊 - 巴西、阿根廷、哥倫比亞

4. 加勒比海及中北美洲6隊 - 美國、加拿大、哥斯達黎加、牙買加、巴拿馬*、海地*

5. 非洲4隊 - 南非、尼日利亞、摩洛哥*、贊比亞*

6. 大洋洲1隊 - 新西蘭（主辦國）



＊首次參賽球隊

