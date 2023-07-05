16歲美韓混血兒入選女足世界盃大軍　視夏蘭特為目標的嘉絲菲亞

撰文：顏銘輝
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韓國女足主帥哥連比爾（Colin Bell）今早公布出戰世界盃的大軍，最令人驚訝的是16歲的美、韓混血小將嘉絲菲亞（Casey Phair）入選。嘉絲菲亞一年內連跳幾級，去年還是U15代表，幾個月前代表U17踢亞洲盃外圍賽，對港隊大演帽子戲法，如今有望在月底的女足世界盃披甲。
哥連比爾表示，嘉絲菲亞是憑實力入選世界盃23人大軍，並非來「戥腳」見識大場面，有力爭正選。不過，他強調嘉絲菲亞仍是個小孩，會好好保護她，讓她遠離傳媒，專注場上發揮其潛能。

嘉絲菲亞一年間由韓國U15變成大國腳踢世界盃。（Twitter）

父親赴韓教英文譜結良緣

16歲的嘉絲菲亞是美、韓混血兒，父親是美國人，母親是韓國人。父親以前來韓國當英文老師，邂逅了她的母親。嘉絲菲亞在韓國出世後不久，就隨父母移居美國，在美國生活及成長。他們一家人現居於新澤西的華倫縣，嘉絲菲亞有兩個弟弟，都喜歡踢足球。

嘉絲菲亞5歲開始接觸足球，6歲接受專業訓練，夢想成為足球員。她現時在美國一間叫球員發展學院（簡稱PDA）的球會效力。

嘉絲菲亞跳級入到大國腳的集訓營，最後獲選入世界盃大軍。（Twitter）

練習普拉提減少傷患

她在去年底的訪問中透露，每星期有3日到PDA訓練，在星期二及四各練3小時，當中個半小時與同齡女球員操練，另外個半小時跳級與年長一歲的女球員訓練；而在星期三，她則會跟同齡的男子球員訓練。另外，她會代表球會每周踢一到兩場聯賽。

足球訓練以外，她會練習普拉提，每周一到兩課，可以鍛鍊身體的平衡力，並可減少傷患。

嘉絲菲亞（9號）是韓國首位混血的世界盃代表。（Instagram）

像嘉絲菲亞這些有天賦的小球員，美國及韓國足總均有留意。去年3月，美國U15徵召了她，她說：「這是我第一次入選美國U15訓練。我踢過3場練習賽，沒有在正式比賽對過其他對手。」

同年稍後，她再入選韓國U15，到澳洲參加集訓營，先後體驗過兩支代表隊的集訓，當時她說：「我可以認識到韓國的朋友及新的教練。那10天一起訓練及比賽很開心，能夠被選入韓國隊是我的光榮。」

嘉絲菲亞去年入選韓國U15集訓營。（Instagram）
嘉絲菲亞表示結識到很多韓國的朋友及教練。（Instagram）

比起傳統女足強國美國，韓國更看重嘉絲菲亞。在今年4月，她獲選入韓國U16代表隊，出戰U17亞洲盃外圍賽，首戰對塔吉克梅開二度，助球隊以16：0大勝，接着面對港隊，她更大演帽子戲法，幫球隊取得12：0的大捷。韓國兩戰全勝晉級外圍賽次圈。嘉絲菲亞之後再跳級，被大國腳選入集訓營考察，最後獲破格提拔入世界盃大國腳名單。

嘉絲菲亞今年4月代表韓國U17踢亞洲盃外圍賽。（Instagram）

韓國女足主帥：我有責任去保護她

哥連比爾向傳媒解釋徵召嘉絲菲亞的原因：「首先，嘉絲的體格相當好，兩腳的技術都非常好，是一位出色的射手。她學習很快，在球隊的表現非常好。」

據外國傳媒報道，嘉絲菲亞會是代表韓國出戰世界盃最年輕的球員，也是史上首位入選韓國世界盃大軍的混血球員。哥連比爾說：「我知道她是韓國足球——不論是男足及女足——的首位混血球員，這是焦點，也是新事物。不過，在我眼中，她仍然是一位小孩，我有責任去保護她。她可以綻放及發揮自己的潛能。她是憑表現入選的，她是實至名歸的。」

嘉絲菲亞身形不俗，不怕對抗。（Instagram）

哥連比爾強調，在征戰世界盃期間，一定會保護嘉絲菲亞，讓她免受傳媒搔擾，他說：「在這兩星期半的日子，我要好好保護嘉絲，令傳媒遠離她，給予她空間去成長及發揮。」

16歲小將越級升上大國腳踢世界盃，會不會其實只是來陪練、吸收經驗？哥連比爾回應：「她之所以入選，因為她能夠馬上幫到球隊，就像所有入選球員一樣。在訓練營前我曾經說過，我們不是做實驗，而是挑選所有我們想觀察的球員入來。在訓練前，我已經看過她們踢波，分析過她們的表現。嘉絲有足夠實力入選。」

嘉絲菲亞會不會成為韓國在女子世界盃的奇兵？（Twitter）

「嘉絲不是來戥腳，她是陣中珍貴的球員，有機會爭正選。我希望隊中有競爭，年輕球員可以推動那些較年長及有經驗的球員進步。」哥連比爾說。

嘉絲菲亞感受過韓國與美國兩地足球的差異，她在去年底的訪問說：「美國的足球較注重對抗及速度，韓國同樣重速度，但更關注技術。兩者的共通點是，十分強調防守。個人而言，我較享受韓國的訓練，因為韓國更追求技術。」

嘉絲菲亞分享出戰U17亞洲盃外圍賽的照片。（Instagram）

身高超過1.7米的嘉絲菲亞司職前鋒，在同齡球員中屬於身材高大。她認為自己的體格及運動神經發達，射門不俗，速度及體能俱佳。她不怕背對龍門踢波，會跟對方對抗，在前線串連其他隊友。

嘉絲菲亞視曼城前鋒艾寧夏蘭特為偶像及目標，她說：「夏蘭特是世界上最佳的前鋒，我的夢想是成為像夏蘭特那樣的最佳射手。我很想學到他的入球能力。見到他受球迷歡迎，令我都想更努力，希望成為世界上最好的女子球員。」

在去年底的訪問中，她表示有兩個夢想，「有朝一日成為韓國女足大國腳，跟住再跟隊友一起捧世界盃。」如今，她已經完成了一個夢想，餘下一半說不定有機會在下月達成。

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