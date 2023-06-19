傑志女足半職業化後首奪聯賽冠軍　隊長鍾貝琪：證明投資是值得的

今季在男足已贏得本土「三冠王」的傑志，周日（18日）再拿下女足聯賽冠軍。



傑志女足於今季聯賽雙循環取13勝1負，車路士足球學校則錄12勝1和1負，兩隊唯一敗仗都來自對方。雙方以「常規賽」冠﹑亞軍身份躋身「爭標組」後，均擊敗沙田跟頌恩公民，賽前「藍鳥」領先車路士足校兩分，意味後者必須贏波才能奪冠；傑志則保持不敗即可封后。

結果傑志憑曾浩恩早段先入一球，臨完場前再由Simons Jianna Kate E鎖定勝局，以2：0贏波，繼2017/18年度球季後再贏得女足頂級聯賽冠軍，而前鋒張煒琪則以22球成為聯賽神射手。

傑志女足贏得今屆聯賽冠軍。（袁志浩攝）

25歲中堅鍾貝琪經歷了「藍鳥」兩次聯賽冠軍之旅，昔日的小妮子今天已戴上隊長臂章，背起更多負擔與顧慮，「照顧自己之餘，亦要顧及隊友表現；女生多一些情感上的問題，需要額外調解。」

她透露球隊季中曾遭遇低潮——有多位球員同時受傷，也有人因傷影響表現、達不到隊友要求，繼而產生誤會令隊內氣氛轉差，「幸好大家了解後都肯解決，一條心去踢，多謝她們每位的支持。」

傑志女足隊長鍾貝琪。（袁志浩攝）

傑志2021年成為首支推行半職業化的女足球隊——球員每周練習時間增加，除享有物理治療服務，每月也會按能力及表現獲發現金津貼。

收穫「半職」後首個聯賽錦標，自然希望吸引同行爭相仿傚。「證明球會投放資源在我們身上是值得的。球員也贏得認可，代表她們其實有能力去踏出外流的那一步。」

鍾貝琪樂極忘形地慶祝。（袁志浩攝）

「藍鳥」女將賽後用水跟啤酒潑向主帥張寶春慶祝，把奪冠部份功勞歸於他。鍾貝琪笑言，最難忘是對方最愛練體能，「我們會有惰性，全靠他的推動，否則我們也不會這麼勤力，走到今天這一步。」

張寶春也感謝球員接受自己的「無理要求」，坦言知道部分訓練內容難以消化，也慶幸自己跟球員是公平地互動，「這是我人生首個聯賽錦標，得來不易。由第一日組織（半職業化），中間有疫情停了半年，到今次她們踢足全季，好像帶她們長大一樣，感到有點安慰。」

張寶春被球員淋得全身濕透。（袁志浩攝）

傑志跟車路士足校下周會再相遇，爭奪女子甲組足總盃。而據指傑志已獲亞洲足協批發女足球會牌照，有望參與新一屆女子亞冠盃。張寶春透露一切仍待亞洲足協及香港足總決定，「如果香港女足想進步，就要參與球會級國際賽事，讓球員見識，否則在自己地方踢得有厲害也沒有用，這樣做幫助球員成長，亦能提升港隊成績。」

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