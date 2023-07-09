世上只有一個韋冰露　美國傳奇含淚告別「美麗的球賽」︱女足

韋冰露（Megan Rapinoe）已經38歲，退役是預期中的事，當周六她在美國國家隊記者會上宣布今夏女足世界盃是她最後一屆、今季美國國家女子足球聯賽（NWSL）是她最後一季一刻，還是有種「一個年代的終結」的感覺。

女子足球歷來曾有不少名將，由哈姆（Mia Hamm）、孫雯、佩蓮絲（Birgit Prinz）、馬達（Marta）、澤穗希到佩迪雅絲（Alexia Putellas），韋冰露未必是成就最高一位，卻肯定是最獨特和令人最難忘的一個。



永遠帥氣的韋冰露。（Getty Images）

就算不是女子足球捧場客，也總會在網上短片看到韋冰露那些妙到毫巔的助攻、傳送和入球，她的技藝早已遠越男女之別，往往連男子足球員也未必做得到——2012年倫敦奧運女子足球4強對加拿大，當美國落後一球時，韋冰露憑角球直射入網，成為包括男、女子足球員在內，歷來首個在奧運比賽角球直射入網的球員。

韋冰露在2012倫敦奧運光芒四射，帶領美國第四度贏得奧運女足金牌。（Getty Images）

「我不是刻意的，最初以為是烏龍球，不過能做到也頗酷。」這就是韋冰露，總是不經意流露帥氣，那場比賽加拿大先再入一球，韋冰露為美國追成2：2，戰至加時4：3淘汰加國，決賽擊敗日本，報卻2011世界盃決賽一敗之仇，並贏得倫敦奧運金牌。

韋冰露「髮色」多變，倫敦奧運時一頭金髮與金牌互相輝映。（Getty Images）

她常常能在關鍵時刻挺身而出，最經典一刻莫過於2011女足世界盃8強美國遇上如日中天的馬達領軍的巴西，戰至加時補時2分鐘美國仍落後，這個時候韋冰露半場左右接得皮球，左路跑幾步推順，輕輕一瞄隊友位置，便用招牌左腳傳出一個弧度十足的「香蕉形」傳球越過整條巴西防線，送到隊友雲巴芝（Abby Wambach）身前，後者門前頂入扳成2：2，美國在互射12碼淘汰巴西，韋冰露這記助攻成為女足世界盃經典時刻之一。美國那屆決賽互射12碼不敵日本，已是後話。

身處星光熠熠的美國隊，韋冰露身邊歷年計有雲巴芝、蘇露（Hope Solo），萊特（Carli Lloyd）、摩根（Alex Morgan）等星級隊友，她散發的獨特星光卻是任何人也不能把她掩蓋。2020東京奧運，美國隊黃金一代不少已是年過30的老將，4強戰不敵活力十足、最終贏得金牌的加拿大，銅牌戰對澳洲，韋冰露梅開二度，其中一球再次角球直射入網。她不止一次，而是前後兩次在奧運足球賽事憑角球直射入網，真是有型。

2020東京奧運，韋冰露與美國女足只得一面銅牌，但她在銅牌戰再次表演角球直射入網神技。（Getty Images）

2023女足世界盃決賽周上演在即，韋冰露周六在美國隊記者會上說，為專心應付賽事，決定在決賽周前公布即將退役消息，「我擁有如此奇妙生涯，當我開始踢足球時，從沒想過這個美麗的比賽能給我帶來全世界，讓我認識到很多了不起的人。」

說着說着，帥氣的她一度哽咽，只消數秒便回復過來，笑着繼續：「擁有如此漫長和成功生涯，以及身為無疑能為女子足球留下更高水平的一代，讓我很感激。能夠參與最後一次世界盃和NWSL賽季，並以我希望的方式離開，真是非常特別。」

韋冰露與未婚妻Sue Bird分別是美國女足和女籃傳奇，2020東京奧運韋冰露到籃球場支持另一半。（Getty Images）

她感謝家人、隊友和教練長年支持，當然不得不提未婚妻Sue Bird，「我永遠會珍惜足球帶來的友誼和支持，最後一次為國家隊和帝王（OL Reign，韋冰露效力的球會）出戰令我格外興奮。」

韋冰露不止球技上乘，場外經常關注社會議題，尤其是涉及多元性取向的LGBTQ＋權益、種族不平等、投票權利和同工同酬等，使她成為美國足球及女足界歷來最具影響力人物之一。她2012年公開同性戀者身份，自此經常為同性界別發聲。由場內到場外，韋冰露都是獨樹一幟，瀟灑有型。

韋冰露2006年首次代表美國女足，17年間累積199次上陣，今屆世界盃決賽周勢將成為歷來第14位國家隊喼帽達到200大關的球員。她將會第四度為美國出戰世界盃，2011年得亞軍，2015年及2019年連續兩屆得到冠軍。球會成就縱難及國家隊，僅靠在里昂一季贏得法甲女足冠軍，但國家隊表現仍為她帶來2019年女足金球獎（Ballon d'Or Féminin）。