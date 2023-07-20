杭州亞運2023｜馬術港隊歷屆最大陣容　破天荒出戰所有項目爭牌

中國香港馬術總會今日（20日）公布杭州亞運代表名單，一共派出11對人馬組合出戰，為歷屆最龐大陣容，當中包括去屆盛裝舞步金牌得主蕭頴瑩，力爭衛冕。



港將蕭頴瑩（Jacqueline）在去屆雅加達亞運盛裝舞步項目奪金，創下香港歷史，中國香港馬術總會今屆將派出11對人馬組合，為歷屆亞運中陣容最龐大。港隊更破天荒組成團隊出戰所有馬術項目，包括盛裝舞步賽、場地障礙賽及三項賽，港將正在歐洲訓練為亞運作最後準備。

蕭頴瑩（Jacqueline）在去屆雅加達亞運盛裝舞步歷史性奪金。（資料圖片／潘思維攝）

今屆港隊續派出強大陣容，除了力爭衛冕的蕭穎瑩，還有亞洲錦標賽三項個人賽銀牌林立信，以及亞錦賽三項賽團體銀牌成員蘇昱軒、場地障礙團體金牌成員賴楨敏等。

馬術港隊自2006年起參加多哈亞運的盛裝舞步團體賽後，往後歷屆在亞運會均取得獎牌，包括2010年廣州亞運首奪獎牌，由鄭文傑、賴楨敏、林立信及林子心合力在場地障礙賽團體賽摘銅，其後於2014年仁川亞運三項賽團體賽勇奪銅牌，並在2018年雅加達亞運中，由蕭穎瑩歷史性贏得盛裝舞步個人賽金牌。

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蕭頴瑩自5歲起學習騎術，終在去屆奪得首面亞運會金牌。（資料圖片／潘思維攝）

為港隊贏得首面馬術亞運銅牌的林立信（圖）及賴楨敏仍在陣中。（資料圖片／馬會提供）

馬術港隊亞運名單：



盛裝舞步賽：蕭頴瑩、陳萃彥、何苑欣

三項賽：何苑欣、凌慇、蘇昱軒、林立信、吳蓓華（後備）

場地障礙賽：林立信、賴楨敏、黎嘉怡、馬琳

