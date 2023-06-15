杭州亞運｜港隊公布吉祥物「堅仔」　霍啟剛談獎牌期望：貪心一點

杭州亞運將在9月23日揭幕，周四（15日）正是距離開幕倒數100日，港協暨奧委會在香港會議及展覽中心舉行記招，公布港隊的吉祥物「堅仔」，而亞運香港代表團團長霍啟剛，也談及對港隊在杭州亞運表現的期望。



亞運香港代表團團長霍啟剛，談及對港隊在杭州亞運表現的期望。（高詩琦攝）

港協暨奧委會在記招上公布港隊的獅子造型吉祥物「堅仔」，「堅仔」是由香港知專設計學院高級文憑學生潘祖瑩設計，意念是來自香港地標獅子山，寓意「堅仔」與香港運動員一樣擁有堅毅拼搏的精神，其髮型如石頭也是希望呼應運動員的堅毅精神，正在香港作賽的中國女排隊長袁心玥也忍不住在台上摸一摸「堅仔」。

港協暨奧委會在記招上公布港隊的獅子造型吉祥物「堅仔」。（高詩琦攝）

今屆亞運會，香港代表團將有史上最多的逾860名運動員參賽，港協暨奧委會副會長、杭洲亞運香港代表團團長霍啟剛也談及對今屆賽事成績的期望，「作為團長貪心一點，上一次在雅加達拿到8金18銀20銅，很好的成績，今次在自己國家，在杭州舉辦，相信成績會更加好，相信當地粉絲都會同時支持中國隊和中國香港隊的。」他指出，在東京奧運拿到驕人成績後，相信全港市民都會更支持一眾港將。

雖然霍啟剛強調不要太重視獎牌數目，但也講到他心目中最有機會奪金的項目：「心目中有好幾個項目，劍擊是一項，有男子和女子，江旻憓的成績非常好，目前仍是世界排名第一；游泳方面何詩蓓也是眾望所歸，她在外地（比賽）的成績也是非常好。單車、乒乓、羽毛球也樂觀。」

霍啟剛又透露，自己早前以團長身份到訪過杭州，留下深刻印象：「當地真的已準備就緒，不僅是場館，我也去過選手村，嘆為觀止，非常之靚，帶過不少次隊，第一次見到咁五星級的住宿環境。杭州不是很大，不用坐好耐車長途跋涉，可能很多運動員未去過杭州，杭州是個好靚的城市，除了有西湖，也很有文化底蘊。」