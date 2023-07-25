杭州亞運2023｜壁球港隊全新陣容出戰　七欖中國集訓備戰有成效

香港壁球隊上屆首度贏得亞運會金牌，其後5年間經歷退役潮，今屆已成為「師姐」的何子樂坦言，女子團體賽衞冕具難度，但會盡力衝擊獎牌。今屆亞運增設混雙項目，她對隊友奪牌抱信心。



壁球隊三大主將陳浩鈴及歐詠芝歐鎮銘姊弟先後「掛拍」，港隊今屆派出接班人何子樂、陳善鈺出戰女單，劉子均和梁子軒亦會參加男單賽事。

何子樂將與亞洲冠軍陳善鈺、李嘉兒和湯芷穎組隊力爭衞冕女子團體賽，何子樂坦言不會定下衞冕目標：「上屆佳績都有無形壓力，因為馬來西亞、印度都是很強的對手，以衝擊獎牌為主，不會想太多衞冕。信心是有的，我們是有能力去贏，視乎臨場發揮。」

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香港壁球隊上屆勇奪2金2銀，港將將力爭連續7屆奪牌。（廖雁雄攝）

何子樂透露港隊為備戰亞運已展開了為期十星期集訓：「集中訓練會提升體能外，另一方面讓我增添信心，因為有時未必實際知道自己有沒有進步，但做（練習）多了就會相信自己有所進步，場上這心態很重要。」

問到今屆首設混雙項目，她笑言今日沒有混雙代表出席授旗禮，因黃祉謙、李嘉兒等人剛戰畢海外賽，今日留在體院訓練。「估計教練想混雙球手練習，保持狀態，所以未有到場。前壁球主席在亞協爭取了很久亞運增設混雙項目，希望能為香港爭取多一個爭牌項目。」她亦期望港隊能在首屆奪牌，再創歷史。

香港壁球隊在雅加達亞運成績驕人，歐詠芝弟弟歐鎮銘（右一）於男單封王。（資料圖片/鄭子峰攝）

香港壁球隊自1998年曼谷亞運首設壁球項目以來，歷代港將在每屆均有牌落袋；上屆雅加達亞運，港隊勇奪2金2銀，包括歐鎮銘及李浩賢破天荒包辦男單冠、亞軍，女團（歐詠芝、陳浩鈴、何子樂、李嘉兒）奪金創歷史，男團（歐鎮銘、李浩賢、梁子軒、葉梓豐）亦勇奪銀牌。

姚錦成最後一屆不捨 誓助港隊衞冕

男子七人欖球是另一爭衞冕焦點項目，主將姚錦成早已明言這是最後一屆亞運，他坦言感不捨：「始終放了很多心機在這個項目，都想再衝金牌，不想水平跌下來結束，所以這兩個多月最重要是調整心態。」

姚錦成對最後一屆出戰感不捨，冀能為港隊奪金為生涯劃上完美句號。（葉詩敏攝）

他透露早前港隊在中國集訓備戰亞洲巡迴賽和亞運，「中國隊練習很有成效，新血能感受實力水平去到哪裏，也讓教練試陣。」他指亞巡賽是亞運前重要大賽，能為球隊建立信心。

阿成誓全力助港隊衞冕，他坦言今屆賽程沒以往密集，對自己恢復和港隊爭牌亦有幫助，「今屆第一次由兩日改成打三日，一日兩場比賽，是幾好的分配，對自己恢復也有好處，一日三場消耗好多，杭州天氣亦很熱，不過中國集訓後也沒藉口不適應了。」

雅加達亞運奪金，姚錦成當時哭成淚人。（資料圖片；楊宇翹攝）

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