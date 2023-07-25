空手道亞錦賽︱曾綺婷捱過低谷走上高峰　改寫歷史的意義遠超個人

投身全職空手道運動員11個年頭，曾綺婷一直跟國際賽冠軍無緣，命運恍如一道高牆，阻止她踏上頒獎台的最高點。這一次她終於在亞錦賽把金牌拿到手，「很感激自己沒有放棄，否則就沒有今天的我」。



要數曾綺婷最接近金牌的一次，已是2015年世界一級空手道超級聯賽奧地利站，當時她飲恨屈居亞軍。

「參加了這麼多次亞錦賽，一直不知道入決賽的感覺是怎樣的，也很想獎牌轉顏色。」曾綺婷在亞錦第三圈遇上去屆亞運金牌、中華台北選手谷筱霜，順利以2：0勝出勇闖決賽，她憶述當時內心雖十分興奮，但因決賽當前，自知不能鬆懈。

決賽鬥哈薩克名將MOLDIR ZHANGBYRBAY，她早前才成為對方的手下敗將，幸而她今次早有準備，最終兩人比分打成3：3平手，綺婷卻獲裁判判定取勝。

曾綺婷人生首度打入亞錦賽決賽，再贏得首面亞錦賽金牌。（Karate Insights）

曾綺婷奪金後難掩興奮。（曾綺婷Instagram）

「好感動，但喊不出來，我不知道該如何表達這種感覺。對我而言，最重要是贏了心中最強的選手，證明我已經準備好打亞運。」

這面金牌除了肯定了她多年來的努力，更有另一層意義：「證明香港空手道的自由組手，一樣可以打上高水平、有能力入決賽。」她正是港隊歷來首個亞錦賽自由組手項目奪金的運動員，寫下歷史新一頁。

曾綺婷希望金牌不止能證明自己，也是對香港空手道自由組手團隊的一個肯定。（Karate Insights）

曾綺婷一路走來並不容易，2017年的同一個賽事，其教練在賽前突然離任，終導致她踏入了足足一年的低潮期——接近打一場輸一場，她曾經想過就此退役。

6年間由最低點走到最高峰，她慶幸自己沒有放棄：「我也回想起這段經歷，很感激自己選擇了繼續走這條路，才等到這個機會，否則也不會有今天的我。」她坦言自己今次勝在穩定、成熟，「場上很有信心能控制着對手，也保持到狀態，感覺自己真的長大了」。

曾綺婷跟丈夫鄭子文一同出戰今屆亞運，兩人均會是最後一次踏上亞運舞台。

亞運之前贏得亞洲冠軍，教練團難免對曾綺婷期望更高，但她樂觀道：「其他選手也會怕了我。」更重要的是她已把佳績放在一旁，繼續往前方的目標進發，「不想給自己太多壓力，先做好自己」。

為備戰亞運，香港空手道自由組手隊8月已邀得15名世界級運動員到港，與一眾港將特訓，當中包括新鮮出爐的歐洲冠軍，「期待她們能推動我，也能分享對戰亞洲運動員的經驗」。港隊9月初會先到愛爾蘭參與世界一級空手道超級聯賽，然後回港訓練兩周，再轉至上海訓練，直到10月初前往杭州參賽。