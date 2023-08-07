世大運．劍擊｜港隊男花團體坐銀望金　勇挫中國隊闖決賽

世界大學生運動會劍擊項目最後一日，上演男子花劍及女子佩劍團體賽，其中由張家朗﹑蔡俊彥﹑吳諾弘及李逸朗組成的港隊男花，被列為頭號種子，力爭今屆世大運劍擊的第三金。



張家朗與蔡俊彥在男花個人賽拿下一金一銅。（香港大專體育協會圖片）

劍擊港隊已在今屆世大運斬獲兩金，男子花劍隊今日（7日）再衝金。港隊男花被列為頭號種子，首圈面對澳門，由張家朗﹑蔡俊彥及李逸朗上陣，戰情一面倒，港隊全場僅失3分，最終大炒澳門42分晉級。

港隊8強與波蘭對壘，戰情不如上仗般輕鬆，張家朗首局打出5：0，港隊一直維持稍微的優勢，第7局收窄至1分領先，幸好港隊依然力保勝局，以45：42力克波蘭，殺入4強。

港隊與東道主中國隊爭入決賽，今仗轉陣出戰，由吳諾弘取代李逸朗上陣，中國隊有黃夢愷坐鎮，這名雅加達亞運金牌得主中段嘗試力追，幸好張家朗再將分差拉開，最終以45：35力克中國隊，殺入決賽，坐銀望金。

世大運｜張家朗首奪世大金牌 斬獲港隊第三金 蔡俊彥添一銅

另外，港隊女子佩劍在團體賽首圈，以38：45力戰不敵日本隊，無緣8強。

港隊女佩憾負日本隊，無緣8強。（香港大專體育協會圖片）

劍擊世錦賽．蔡俊彥｜帶病譜下香港歷史 是個人成長更是團體力量

劍擊世錦賽．楊子加｜從內到外再到內蛻變 自信給我們的奇幻作用

劍擊世錦賽．張家朗｜開腔細談傷患 從信心崩潰到感受團隊的快樂

劍擊世錦賽・梁千雨｜劍道上不再猶豫 信心是隊友給予珍貴的禮物