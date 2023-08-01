劍擊世錦賽・梁千雨｜劍道上不再猶豫　信心是隊友給予珍貴的禮物

「上次先講完一場比賽衝一劍夠，跟住今次一場衝幾次。」

熟悉梁千雨的話，都知道他在劍道上放膽衝前進攻，是罕見畫面。他說的「上次」，是兩個多月前的上海站世界盃，當時他衝上前刺了對手背部一劍，笑稱已經「很瘋狂」。

自言猶豫不決是最大缺點的他，總在行動前被理性拉住，於關鍵時刻差一點點。

可是，今屆世界劍擊錦標賽男子花劍團體賽季軍戰，他再一次做到放膽進攻，不是一次而是單局很多次，連場邊隊友都為他激動得站起來。

18歲小將首次出戰世錦團體賽，成為男花今屆創歷史的最後一面拼圖。相隔兩個多月，瞬間成長的一課是：隊友的信任展現團隊的價值，更給予他成長的空間。



男子花劍港隊勇奪銅牌，獲得香港劍擊首面世錦團體賽獎牌。當中季軍戰硬撼賽前世界第一的美國隊，梁千雨於第5局後備上陣發揮出色。當時蔡俊彥在上一局打出一波6：1，助落後的港隊反超前20：18。千雨面對「世一」陳海翔卻毫無懼色，一改以往慢熱打法，多次衝前進攻，在「一哥」手上取得5分，助港隊保持領先優勢。

梁千雨在第7局再上陣時，打起信心的他愈戰愈勇，與前世界冠軍Miles Chamley Watson交鋒出手果敢，力壓對手打出一波5：0，把港隊領先優勢擴大至10分。其「一反常態」的拼勁也讓隊友瞠目結舌，他衝前搶得一劍時，張家朗也激動得高舉雙手站起。

「帶有少少運氣，打了個生涯中暫時最重要的5－0，連我自己都不敢想像可以做到。」梁千雨回想這場歷史一役說。

梁千雨面對「世一」美國隊卻毫無懼色。（FIE）

由8強到季軍戰，不足5小時，是什麼讓他蛻變？

「因為我對於自己鬥日本（4強）表現很不滿意，所以在對美國前不斷反思做調整，反省打得不好的原因，對美國時怎樣才可以打得好。」 他對日本於領先時上陣，卻被對手打出一波8：3反超前，其後港隊以35：45落敗，無緣決賽。

陷入自責的低氣壓情緒無補於事，當刻最重要是檢討調整。「思前想後，就得出對日本時，我因為太緊張打得太拘謹，所以有好多失誤。那我不如嘗試大膽去打，可能做一些賭博性動作、戰術，都比起因為太被動、怕做錯而輸分好。」

梁千雨後備上陣，一改猶豫缺點，打出代表作。（FIE）

挑戰世一陳海翔時，他不斷提醒自己要主動，愈被動就愈容易失分。踏步、看準時機衝前、快攻得手；一劍，再一劍，他做到了。

「放膽打都有不錯的結果，那不如繼續大膽放膽打，錯了先再做調整。」 就是這樣，不再猶豫，勇敢嘗試，他打出了代表作。

「感覺如何？」我問，想起千雨在兩個多月前受訪時，連答問題也猶豫不決，答完之後還想再更正、改成完美答案，今日判若兩人。「可以說我有點踏出了Comfort Zone（舒適圈）。教練常常都叫我大膽嘗試、大膽打，練習時都有不斷嘗試，不過一路都未做得好。今次落場打，真的覺得自己終於做到了，少了猶豫和多餘的擔心，放膽主動打，都為此而感到好興奮。」

男子花劍港將發揮團結力量，勇奪銅牌，歷來首次於世錦團體賽獲得獎牌。（FIE）

賽前大概不多人想到他將成為港隊奪銅的「奇兵」，可是這就是「奇兵」的價值一一在出其不意時突擊。他感謝團隊給予他成長的機會和空間，「真的要好好多謝教練和隊友對我的信任，特別是Calu（楊子加）。」

他重提起16強對英國一戰，楊子加在打完兩局後主動向教練Greg與Maurizio提出，讓千雨代替自己打最後一局，「他以經驗分析，覺得我打Davis（對手Davis James-Andrew）會處理得比他好，但其實Calu前兩場都打得好好，而教練在他提出前都沒想過換人。」千雨續說：「我仲好記得我打之前好緊張，Calu對我說『打得好你自己嘅，打得唔好我嘅』，為我增添信心同勇氣，結果打得不錯，當然感謝大家信任。」

張家朗、蔡俊彥、楊子加、梁千雨，四子在米蘭的和平拱門下踏上頒獎台，是四人發揮團隊力量得來的成果。（FIE）

缺乏信心、害怕犯錯的千雨不只一次強調，「我成日都覺得他們對我的信心，比起我對自己的信心大好多，這對我來說是推動力，同自己講要更加努力去回應他們的心意。」這一次，當他不再猶豫，向隊友交出最完美的回應了。

張家朗、蔡俊彥、楊子加、梁千雨，四子在米蘭的和平拱門下踏上頒獎台，這面世錦賽團體銅牌，除了是四人發揮團隊力量得來的成果，也是三人給予梁千雨成長的禮物和啟示一一相信自己，擁有敢於犯錯的勇氣，才會成長。