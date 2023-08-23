杭州亞運2023｜香港羽毛球隊參賽名單　鄧謝配領軍力爭重寫佳績

自2002年釜山亞運起，香港羽毛球隊連續5屆有獎牌落袋，港隊今屆派出10男10女出戰，當中包括上屆混雙銀牌得主「鄧謝配」及男單兩大主力李卓耀及伍家朗，力爭延續優良傳統。



男子

陳延澤、鄒軒朗、吳英倫、羅卓謙、李卓耀、李晉熙、呂俊瑋、伍家朗、鄧俊文、楊盛才



女子

張雁宜、梁珈穎、盧善恩、呂樂樂、馬子雪、吳芷柔、吳詠瑢、謝影雪、楊雅婷、楊霈霖



比賽日期：

9月28日至10月7日



羽毛球港隊在1978曼谷亞運的男雙首奪獎牌，想不到下面亞運獎牌已經是24年後，女子隊在2002釜山亞運中，在女團及女單各得一銅，打破獎牌荒後，羽毛球港隊在近5屆亞運皆有進賬，當中王晨與葉姵延包辦2006多哈亞運女單決賽席位，創下歷史，並摘下至今的唯一金牌。

羽毛球港隊今屆杭州亞運派出10男10女，出戰7個項目，力爭連續6屆亞運亦有獎牌落袋。港隊將戰畢9月中的香港公開賽後，便會出發杭州。

鄧俊文／謝影雪上屆在混雙摘銀，是港隊羽毛球在混雙的首面獎牌。（資料圖片／李澤彤攝）

上屆為港隊摘下史上首面亞運混雙獎牌的鄧俊文／謝影雪，今屆繼續合作出戰。「鄧謝配」在2021年戰績亮眼，東京奧運勇闖4強及摘下世錦賽銅牌，可惜其後遇上低潮期，由生涯最高的世界第二逐漸下滑，鄧謝配終於在今年6月的印尼公開賽打入4強，相隔18個月重返頒獎台，鄧謝二人隨後在社交網站發感慨長文，細訴年半以來的經歷。

亞運混雙高手林立，除了上屆金牌兼「世一」組合、中國的鄭思維／黃雅瓊、鄧謝的「老對手」、日本組合渡邊勇大／東野有紗，還有來自泰國、韓國、印尼的組合，鄧謝要追平上屆戰績的難度不低。

謝影雪和鄧俊文走出低潮，如今力爭重回過往的勇態。（Badminton Photo）

在男單世界排名前10位的球手中，其中9人來自亞洲，可想而知在亞運會脫穎而出的難度有多高。港隊男單代表伍家朗上屆在8強不敵中華台北的周天成，無緣獎牌；李卓耀今屆將首度出戰亞運，二人將挑戰來自中國、日本、韓國及印尼等強手，力爭自2014仁川亞運後，再度獲得男單獎牌。

關於男單兩將今季佳績：

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李卓耀將首度出戰亞運會。（路透社）

香港羽毛球隊派出主力出戰賽事，力爭在主場奪得佳績。（梁鵬威攝）

重溫港隊羽毛球隊上屆亞運表現：

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香港羽毛球隊歷屆亞運獎牌（1金2銀5銅）



2018雅加達亞運

鄧俊文﹑謝影雪 混雙銀牌



2014仁川亞運

魏楠 男單銅牌



2010廣州亞運

葉姵延 女單銅牌



2006多哈亞運

王晨 女單金牌

葉姵延 女單銀牌



2002釜山亞運

王晨 女單銅牌

官惠慈﹑李詠梅﹑凌婉婷﹑蕭靜雯﹑王晨 女團銅牌



1978曼谷亞運

傅漢平﹑黃文興 男雙銅牌



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