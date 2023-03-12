羽毛球．德國賽｜伍家朗勇挫中國新星封王　2020年以來巡迴賽首冠

港隊羽毛球男單代表伍家朗在德國公開賽決賽與中國球手李詩灃爭冠，二人一剛一柔合演一場精彩決賽。

家朗即使在大好形勢下失落第一局，之後兩局接連在局尾關鍵時刻發揮水準，終以局數2：1反勝，贏得自2020年以來首個世界羽聯巡迴賽冠軍。



伍家朗面對世界排名低5位的李詩灃，首局初段一度落後至4：10，中段急起直追至14：14平手，局尾一度握有20：18兩分優勢。

可惜勝利的一分未有到來，反被對手連拿兩分迫至刁時。李詩灃領先21：20時，雙方合演精彩一球，多板來回鬥得難分難解，李詩灃以一記死角後場球，迫得伍家朗回身救球時反手打出界，香港代表先落後一局。

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伍家朗終打破三年悶局，在德國賽封王。（資料圖片／Getty Images）

伍家朗次局入局較快，早段已取得領先優勢，局中以14：9、15：10兩度拋開5分，李詩灃卻再次展現過人韌力，以一記帶點幸運成份的觸網球追至18：18。不過伍家朗未讓首局的狀況重演，連搶3分，以21：18追平局數。

決勝局雙方鬥得燦爛，由2：2開始，到局尾鬥至18：18，二人14度分數打成平手。伍家朗繼續以靈巧打法和刁鑽落點搶分，與李詩灃的剛勁和強大運動能力，一柔一剛形成強烈對比，難分高下。

關鍵時刻，家朗連拿3分，終以21：18終結比賽。這是他自2020年初泰國大師賽以來，首次再度在巡迴賽封王，賽後他激動得振臂高呼，又向在場熱烈打氣的觀眾做出敬禮動作。